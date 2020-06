ÎNMULȚIT LA DOI sau cum e să crești GEMENI: ”Fiicele noastre au mâncat dintr-o picătură, dar sunt total diferite”

Nașterea și educarea unui copil este o responsabilitate enormă, însă și dragostea, bucuria pe care o primești în schimb sunt pe măsură. Dar cum se întâmplă în cazul în care într-o familie apar gemeni? În preajma Zilei Copilului, marcată la 1 iunie, am discutat cu câteva familii din Soroca și le-am rugat să ne povestească experiența lor de a crește gemeni.

MARINA COJOCARI: ”Fiicele noastre au mâncat dintr-o picătură, dar sunt total diferite”

Soții Marina și Ruslan Cojocari din Soroca educau prima lor fiică. La cei cinci ani ai Cătălinei, cuplul a decis că e timpul să mai nască un copil, însă barza s-a cam lăsat așteptată. ”Primăvara, când ieșeam la plimbare și vedeam femeile însărcinate prin oraș, dorința și voința de a mai avea copii se acutiza și mai mult”, își amintește doamna Cojocari. Un timp îndelungat cuplul făcea tot posibilul ca să-și vadă visul împlinit, cot la cot, susținându-se și încurajându-se reciproc. ”Soțul visa să se termine problemele, să stea într-o zi la terasa restaurantului Cetatea Soroca, să savureze liniștea și adierea vântului, știind că tot ce a fost mai greu a trecut”, povestește soroceanca.

După șase ani, eforturile lor, ajutorul medicilor, alimentate cu voință și credință în Dumnezeu, au fost răsplătite… dublu. Femeia a rămas însărcinată cu gemeni, iar la început de primăvară a adus pe lume două fetițe. ”Într-o zi frumoasă de 1 martie, la început de primăvară, cum ne doream, s-au născut mărțișoarele noastre. Am născut la ora nouă seara, dar nu am închis un ochi până dimineață, atât de emoționată eram! Nu mă prindea somnul câteva zile la rând”, își amintește mama gemenelor cu voce tremurândă de fericire, chiar și după șase ani de la acel moment.

După trei zile, Sofia și Ruslana, cum aleseseră părinții să le numească, au ajuns acasă, unde erau foarte așteptate. De bucurie mare și emoțiile care îl invadau, soțul s-a apucat de sărit în sus prin casă, la fel de bucuroasă era și sora mai mare când a văzut gemenele. Cătălina și-a întâmpinat surorile mult așteptate și mama cu 100 de baloane colorate și o masă doldora de bucate, organizând întregii familii o sărbătoare adevărată. Nou-născutele s-au dovedit a fi cuminți și liniștite, astfel încât mama își aduce aminte de toți anii în care le-a dădăcit ca de un vis frumos, din care a savurat fiecare clipă. ”Parcă niciodată nu a fost greu, au fost cuminți, cu ele am văzut toate serialele. Cătălina m-a ajutat foarte mult cu creșterea mezinelor. Nu am impus-o niciodată, o făcea din dragoste. I-am zis că îi sunt datoare, când va deveni mamă, să îi cresc un copil. Este o fetiță foarte grijulie. Mă mândresc mult de ea, căci e harnică și la învățătură”.

Vestea sarcini multiple a fost primită de Marina și Ruslan Cojocari nu ca viitoare griji, obligații, responsabilitate și cheltuieli — toate înmulțite la doi, ci ca o răsplată și o binecuvântare dublă pentru efortul și așteptarea pe care le-au îndurat, pentru a-și ține copiii în brațe. ”Dumnezeu ne-a răsplătit din plin! Noi atât de mult ne doream copii, încât, dacă nășteam doar unul, nu ne era de ajuns bucuria, emoțiile…, așa că au venit pe lume două fetițe, care ne-au umplut inimile de lumină și dragoste”, spune femeia bucuroasă.

Gemenele creșteau cuminți și liniștite, iar dacă se întâmpla că vroiau mâncare sau atenție în același timp, mama le-o oferea, fără să apeleze la ajutorul bunicilor, deși acestea erau gata în orice moment să se alăture pentru a ajuta. Soroceanca este convinsă: ”Copiii trebuie să ți-i dorești, deși cred că dragostea apare și crește și după ce aceștia vin pe lume. Totuși, trebuie să ai o inimă mare care să poată primi și, totodată, emana dragoste, să nu faci diferență între copiii gemeni sau, cum e în cazul nostru, între toate trei fiice”.

A aduce pe lume un copil poate fi o problemă mare. Unii optează pentru planificarea copiilor, eu cred că copiii trebuie să vină pe lume când vrea bunul Dumnezeu, chiar dacă vine unul după altul. Noi am vrut planificat, peste cinci ani, dar atunci Dumnezeu nu a vrut și am trecut pași grei.

Rugată să ofere careva sfaturi cuplurilor ce sunt la prima experiență de a fi părinți și căror le-a surâs norocul să aibă gemeni, doamna Marina menționează: ”E greu să dai sfaturi concrete, pentru că toți copiii sunt diferiți și au individualitate aparte. Fiicele noastre au mâncat dintr-o picătură, dar sunt total diferite. Important e să-i iubiți la fel și să nu faceți diferență între copii. Unii spun că gemenii nu trebuie îmbrăcați la fel, că trebuie să frecventeze grupe sau clase diferite la școală. Noi am îmbrăcat fetele la fel, au mers în aceeași grupă la grădiniță și vor merge în aceeași clasă la școală. Au frizuri diferite, dat fiind faptul că una are bucle, iar alta are părul drept. Și iată că Sofia se simte diferită că nu are bucle și ne cere să i le facem ca la Ruslana, crezând că anume așa e mai frumos”, mai spune mama gemenelor.

Doamna Marina se bucură mult că mezinele sunt prietenoase, împart totul în jumătate, ambele sunt pasionate de muzică și se adresează cu multă dragoste una față de cealaltă și de cei apropiați: ”Soarele meu!”, ”Viața mea!” — se aud deseori vocile gemenilor prin casă, bucurându-i pe cei din jur. Iar pentru toți cei care vor copii, dar din diverse motive încă nu îi au, soroceanca are un sfat: ”Nu lăsați mâinile în jos! Credeți, insistați, căci medicina este foarte dezvoltată acum. Luptați pentru visul dumneavoastră și totul va fi bine!”.

Foto – din arhiva familiei Cojocari