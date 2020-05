Pandemia amână nunțile și cumătriile din Soroca

Multe dintre cuplurile care și-au planificat în acest an nunțile și cumătriile acum stau pe gânduri cum să procedeze. Cei care urmau să-și joace nunta în luna mai le-au amânat pentru toamnă sau anul viitor. Alții, până la ceremonia cărora au rămas luni numărate, încă nu știu cum să procedeze. Pe de o parte, cei superstițioși spun că e un semn rău să amâni nunta, pe de altă parte, sănătatea celor dragi este mult mai importantă, dar nici posibilele restricții ale autorităților nu sunt cunoscute.

Valentina și Vlad Oprea din Soroca urmau să joace nunta peste două săptămâni, dar pandemia le-a dat peste cap toate planurile. “Văzând că situația nu se ameliorează, am decis să schimbăm data nunții, ne spune viitoarea mireasă. Am telefonat, în primul rând, la stăpâna localului, ea a propus mai multe date și noi am ales cea mai potrivită, după aceasta am sunat și la muzicanți, dansatori, fotograf, cameraman și ne-am înțeles. Oaspeților care trebuiau să vină, mai ales celor de peste hotare, le-am spus că am fost nevoiți să schimbăm data nunții din pricina virusului. În rest ne pregătim de nuntă mai departe și speram că totul va fi bine”.

Valentina:

Cei care urmează să facă nunta peste vreo două luni nu știu cum să procedeze, așa că așteaptă să vadă cum va evolua situația, dar iau în considerație orice soluție. “Primul gând a fost că important este să ieșim cu toții din această situație sănătoși, prioritară este sănătatea, ne zice Diana, care și-a planificat nunta pentru mijlocul lunii iulie. Al doilea gând că prea s-a mediatizat și a făcut din Soroca un focar, în realitate cred că mai multe orașe au fost afectate, așa că am riscul ca oaspeții care urmează să vină din alte localități să aibă reticențe de a veni, anume în Soroca. Nu am dori să amânăm nunta pentru toamnă, pentru că avem o conducere a țării imprevizibilă și este riscul să avem al doilea val atunci, dar mai mult politic. O nuntă mai mică de 50 de persoane nu vrem, pentru că nu pot selecta oaspeții, toți sunt importanți pentru mine. Deci, suntem cu speranța că până în iulie va fi bine, în caz contrar vom face doar înscrierea și o serbare în cercul familiei”.

Diana:

Într-o situație deloc de invidiat s-au pomenit și restaurantele, unde în anii trecuți pe vremea asta nunțile și cumătriile se făceau una după alta. “În primul rând, toți sunt într-o stare de necunoștință totală, nimeni nu dă niciun răspuns concret, când și ce va fi, afirmă Inga Spoială, proprietara restaurantului “Soroca”. Evenimentele din mai și iunie le-am amânat, cele din iulie, august, septembrie așteaptă ce va mai fi. Zilnic mă sună oamenii de peste hotare, care au rezervat sala, dar nu știu ce să le spun, ce ordine o să avem, aceea o să executăm. Toată lumea este în așteptare”.

La fel este și la restaurantul “Primăvara” din Soroca. “În lunile mai și iunie respectăm regulile, stăm acasă, după aceasta vom vedea, zice Silvia Bordeian, administratoarea restaurantului. Nu facem planuri mari, cum va vrea Dumnezeu. Important să fim sănătoși, în rest le vom rezolva pe toate. Fiecare an este diferit și suntem mulțumiți așa cum este, cu plusurile și minusurile lui”.

Printre cei care au rămas într-o situație incertă sunt și muzicanții, moderatorii, dansatorii și toți ceilalți din industria evenimentelor, pentru mulți dintre care nunțile și cumătriile sunt unica sursă de venit în familie. Dar sunt și dintre cei pentru care sănătatea lor și a celor dragi este în primul rând. “În acest an m-am conformat, nunțile din mai s-au contramandat, spune interpreta de muzică populară și moderatoarea Tamara Coșciug. Aștept toamna, sper că se vor face nunți, dar pentru mine sănătatea e pe primul loc și nu mă îmbăt cu apă de ploaie. Să fim sănătoși, că nunți vor mai fi”.

Optimistă este și moderatoarea Inga Bazic. “Eu am avut câteva nunți rezervate pentru luna mai. Una s-a amânat pentru octombrie, restul s-au anulat. În general, luna mai nu era niciodată tare încărcată. Ce voi face în acest an? Mă voi adapta situației. Dacă se vor permite nunțile, voi activa în continuare, dacă nu, dau „bătaie” cu lucrul de bază”.

Nici moderatoarea și interpreta Viorica Ciumac cu echipa sa nu știu ce vor face, dar așteaptă vremuri mai bune. “Și la noi ca la toată lumea, careva le-au transferat pentru toamnă, alții pe la anul. Luna mai era normal, mă refer la solicitări, dar când se va permite de făcut ceremonii, unul Dumnezeu știe. Mă tem că nici în august nu vor permite și apoi lumea are frică, cei din lista invitaților ar putea refuza să vină la ceremonie din lipsa banilor, căci au stat atâta în carantină”.

Până se va găsi o soluție și pentru aceste evenimente, nu ne rămâne decât să așteptăm o soluție propusă de autorități, sau pe care o vom putea prelua de la alte țări. Cert este că nunțile online, prin Skype sau Zoom, nu prea au mari șanse pe la noi, căci cum vor fi legați oaspeții de vază și cum se va fura mireasa?