Situația cu COVID-19 în raionul Soroca: Virusul pierde lupta cu sorocenii

Chiar dacă raionul Soroca este printre lideri la capitolul „infectați cu COVID-19”, starea de lucruri nu este atât de gravă cum o desenează unii. Drept confirmare vine și informația selectată de redacția noastră de la câțiva primari din diferite colțuri ale raionului. Concluzia ar fi următoarea: o fi coronavirusul „mare și tare”, dar nu mai mare și nu mai tare decât moldoveanul nostru, trecut prin ciur și dârmon.

Valentina CEBAN, primara comunei Ocolina: Calmă și constructivă – astfel ași putea caracteriza situația din comună. În total, de la începutul acestei nenorociri am avut înregistrate, în cele două sate, șapte cazuri de infectare, șase dintre care printre lucrătorii medicali. De altfel, în toate cele trei cazuri de infectare la Ocolina toți sunt angajați ai institușiilor medicale. Între timp majoritatea din ei sunt într-o stare satisfăcătoare , cazuri grave nu s-au înregistrat. Locuitorii comunei înțeleg gravitatea situației și respectă regulamentele care se impun. De Paști oamenii au stat acasă, iar preotul a sfințit merindele trecând pe la fiecare poartă. Toată lumea a rămas satisfăcută și așteptăm cu nerăbdare s revenim la regimul normal de viață.

Ghenadie PERETEATCU, primarul satului Baxani: Slavă Domnului, situația se află sub control. Nu am avut în sat nici un caz confirmat de infectare cu coronavirus. Am avut în autoizolare la domiciliu 6 persoane și acum urmează să mai vină o persoană. Cei drept, aproape toți din primii șase deja vor ieși din izolare. De Paștele Blajinilor nimeni nu a fost la cimitir, cu excepția a trei polițiști. Despre amenda care m-a făcut „celebru” în toată republica nu mai știu nimic, doar ceea ce se mai vehiculează prin presă și rețelele de socializare – nu am plătit nici o amendă, dar nici nu am fost citat.

Oleg ROZIMOVSCHI, primarul comunei Dărcăuți: Vreau să mulțumesc oamenilor pentru comportamentul aproape exemplar în această perioadă. Cu mici excepții, sătenii au respectat regulamentul impus de autorități. Datorită responsabilității cetățenilor nu avem nici un caz de infectare. Primăria se află în „concediu forțat”, doar primarul, lucrătorul social și contabilul îi mai trece pragul. Din 4 mai revenim la serviciu. Sărbătorile pascale au decurs fără incidente. Sincer vorbind, am rămas plăcut surprins de comportamentul oamenilor în această situație de pandemie. Bravo lor și bravo nouă!

Victor MUTRUC, primarul satului EGORENI: Situația în sat este foarte caldă, toată lumea respectă regulile care se impun și se ocupă cu lucrările agricole. Cazuri de infectare cu coronavirus am avut două: primul caz chiar la o angajată de la Salvare și al doilea caz la o persoană, care a fost infectată la spital. Acum ambele doamne sunt în stare satisfăcătoare. Sper ca alte cazuri să nu mai avem. Sărbătorile de Paști au decurs într-o atmosferă caldă, cu respectarea tuturor prevederilor legale. Toată lumea dorește să se termine această stare de încordare și să revină la normalitate.

Grigore PLEȘCA, primarul satului Visoca: Nu avem nici un caz de infectare înregistrat pe teritoriul satului, dar imaginea ne-a fost oarecum șifonată de cazul mediatizat de toată lumea: o minoră, infectată cu coronavirus a fugit dintr-un spital din Chișinău și a venit la sora ei, care locuiește în satul nostru. Noi am aflat foarte repede de acest lucru și maximum timp de o oră domnișoara a fost evacuată din sat cu ajutărul Salvării. La Visoca aceasta a fost doar mai puțin de o oră, timp în care a contactat doar cu sora și copilul acesteia. Slavă Domnului, și sora adolescentei, și copilul ei nu prezintă simptome de COVID-19. În rest, situația este sub control, incidente nu au fost consemnate.

Oleg NASTAS, primarul comunei Regina Maria: Cu satisfacție vă comunic că situația la noi este satisfăcătoare, cazuri de infectare cu coronavirus nu avem, oamenii respectă regulile de comportament impuse de autorități. Sunt, bineînțeles, și unele sincope, dar în general totul este bine. Lumea se ocupă cu lurările de câmp, Paștele și Paștele Blajinilor au fost sărbătorite creștinește, dar cu respectarea prevederilor legale. Vedem cum vor decurge lucrurile în continuare, dar specrăm să trecem și acest hop cu bine…

Consemnare, Victor Cobăsneanu