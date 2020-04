VIDEO: Veronica Suveică, pacienta care a povestit despre condițiile din spital s-a externat: Ce mesaj le-a adresat lui Ion Chicu și medicilor

Veronica Suveica, pacienta tratată de COVID-19 la Soroca, care a avut curajul să vorbească despre condițiile deplorabile din spital, a fost externată. În drum spre casă, femeia a mulțumit medicilor și i-a adresat un mesaj Primului Ministru In Chicu, dar și deputatului Socialis Bogdan Țârdea, care au criticat-o după videourile în care femeia povestea prin ce trece de când a fost conformată cu coronavirus.

„Am fost externată și las în urma mea spitalul. Merg acasă. Luni am fost testată negativ, dar am mai stat 2 zile în spital. Am stat până astăzi pentru că mi-a fost adus copilul cu febră care a fost și el testat negativ la COVID-19. Soțul a mai rămas în spital”, povestește Veronica Suveică îtr-un nou video postat pe rețele sociale.

„Merg acasă și vreau să îi arăt domnului Chicu și lui ce-s de glamuroasă, uitațivă câte pachete am. Am văzut că Țîrdea a făcut o postare, mulțumesc, văd că-s foarte importantă pentru dumneavoastră, dar, să știți că eu lucrez și am salariul de 1.800 de lei. Să vă fie rușine domnule Țîrdea, dar, eu sunt de acord să mă schimb măcar o lună cu salariul dumneavoastră. Am doi copii bolnavi: unul cu asmă și altul cu intoleranță la gluten. Scriți atâtea minciuni. Rușine să vă fie”, mai spune soroceanca.

Amintim că Veronica Suveică a vorbit într-un LIVE PE Facebook despre condițiile în care sunt tratați pacienții cu coronavirus din Soroca, după care pacienții au fost transferați într-o secție cu condiții mai bune.

Filmulețele postate de soroceancă nu au rămas fără atenția Primului ministru Ion Chicu, care le-a numit ”live-uri glamour-oase”.

Amintim că de la începutul epidemiei, în raionul Soroca sunt confirmați cu COVID-19 247 de cetățeni. Dintre aceștia, șase pacienți au decedat, iar 87 aufost tratați.