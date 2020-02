În comuna Schineni este în derulare proiectul „Cetățenii pentru o guvernare activă”, titlu care nu este doar un slogan, ci se încearcă a-l pune în aplicare. Proiectul este implementat de Asociația Obștească „Destin” din comuna Schineni, fiind finanțat de Uniunea Europeană.

Și dacă pe timpuri prin sate oamenii se întâlneau la șezători, unde vorbeau și despre problemele din comunitate, astăzi sunt la modă instruirile, unde, în loc de lână sau popușoi, oamenii se “înarmează” cu pixuri și foi. Una dintre activitățile recente ale proiectului a fost o sesiune de instruire a membrilor grupului comunitar în identificarea problemelor locale, dar și a căilor de soluționare. Sătenii s-au adunat în incinta grădiniței din sat, unde a avut loc activitatea, și au venit cu propuneri și idei. Anterior au fost făcute adunări în patru mahalale ale satului, iar cei mai activi dintre săteni au fost incluși într-un grup de mobilizare locală.

Silvia Leșan, primar al comunei Schineni:

“Din experiența pe care o am eu am înțeles că doar având alături consătenii poți rezolva ceva la noi. Ei sunt cei care identifică problemele locale și e și mai bine când se implică și în soluționarea lor. Administrația Publică Locală are numai de câștigat când informează sătenii, se consultă cu ei și sătenii cunosc toate deciziile luate. Cetățenii nu trebuie să vadă un dușman în administrația publică locală, ci trebuie să vadă în autorități niște parteneri în rezolvarea problemelor din sat. Numai așa vom schimba lucrurile. Cetățenii care se implică pot fi viitori consilieri competenți, viața se schimbă, iar noi avem nevoie de cadre bune”.

Aliona Pocitari, locuitoare a comunei Schineni:

“Noi vrem să ne implicăm, vrem să cunoaștem și să decidem ce este bine, ce este rău. Vrem să se dezvolte comunitatea, sătenii au completat chestionare pentru a cunoaște care sunt durerile cele mai arzătoare ale sătenilor și acestea sunt drumurile, apa și iluminarea stradală. Este mai bine când comunitatea și autoritățile publice locale lucrează împreună, căci unde-s doi puterea crește. Înțelegem că nu vom putea rezolva toate problemele deodată, ci pe rând”.

Nicolae Vacari, locuitor al comunei Schineni: “Noi vrem cu toți împreună să facem o activitate bună, să punem umărul ca să fie mai bine. Atunci când punem mână la mână chiar putem schimba ceva, dar dacă suntem separați nu mai facem nimic. E mai ușor de stat acasă, la călduț, dar așa nu se va întâmpla nimic, căci Dumnezeu dă, dar în pungă nu pune”.

Rodica Susic, coordonatoarea proiectului:

“Mă bucur foarte mult de faptul că sătenii sunt foarte receptivi. La o activitate nu a participat o vecină de a mea și mi-a zis pe urmă de ce nu am invitat-o. Astăzi am chemat-o și este cu noi, consătenii vor să se implice. Schinenenii sunt oameni pe care-i dor problemele satului și noi ne străduim să-i implicăm, să facem lucruri frumoase pentru comunitate, că poate așa va rămâne tineretul în sat. Am implicat persoane din diferite categorii, și persoane marginalizate, pensionari, mame cu mulți copii ș.a. Ce-i drept, bărbații sunt ocupați cu lucrul și avem doar unul”.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană (European Union in the Republic of Moldova) și Fundația Konrad Adenauer (Fundatia Konrad Adenauer Republica Moldova), prin intermediul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”. Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană și Fundatia Konrad Adenauer Republica Moldova” (KAS), va oferi în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău.

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent, Expert-Grup, Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă APE și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat. Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

