Cine este americanul care învață copiii despre sănătate și ajută familiile social vulnerabile din Soroca?

Bailey Hollingsworth este un tânăr din statul american Arizona, care de mai bine de un an se află în Republica Moldova. Tânărul biolog a ajuns în țara noastră în cadrul unui program de voluntariat al organizației Corpul Păcii. Bailey a povestit pentru cititorii noștri de ce a ales să vină în Moldova, prin ce l-a cucerit țara noastră și ce face la Soroca.

Voluntariat în Moldova

“Foarte multă lume vrea să vină la Corpul Păcii, fiindcă e foarte competitiv. Mulți americani vor să meargă să ajute lumea. Am avut oportunitatea să vin în Moldova și am ales să predau Educația pentru sănătate”, povestește voluntarul într-o română cu accent american. În Soroca este din august 2018 și activează ca voluntar la Gimnaziul ”Dumitru Matcovschi”, unde îi învață pe copii despre sănătate. „Am șase lecții acolo și îi învăț pe copii despre igiena mâinilor, bolile transmisibile și ne transmisibile, bolile cardiovasculare, sănătatea mintală, anti tachinarea etc. În toată lumea avem opt programe, dar când am aplicat, doar Moldova avea programul Educație pentru sănătate, de aceea am aplicat pentru Moldova. Eu vreau să devin medic, sănătatea este cel mai important lucru și eu vreau să ajut oamenii să fie sănătoși”, explică Bailey.

Descoperă cultura țării

Activitatea sa de bază este la gimnaziu, însă în timpul liber voluntarul cunoaște comunitatea locală, cultura și tradițiile moldovenești. „Aici mâncarea este foarte gustoasă, naturală și cultură foarte puternică. În America noi nu dansăm, nu avem costume sau port național, nu avem muzică tradițională. Aici, în Moldova, toți oamenii iubesc muzica moldovenească, tradițiile, toți știu hora. Am dansat și eu hora, când am fost invitat la o nuntă. Am dansat și la sărbători, evenimente, festivaluri organizate în centrul orașului. Moldova este o țară, o comunitate foarte frumoasă, dar are probleme de dezvoltare ca toate țările”, opinează tânărul de peste Ocean.

Dezvoltă acțiuni de caritate

O parte a timpului său voluntarul o dedică acțiunilor de caritate, pe care le organizează împreună cu un sorocean și se bucură că echipa lor are în jur oameni care răspund la mesajele lui de a dona lucruri sau mobilier pentru familiile social vulnerabile. Mai multe familii din Soroca s-au bucurat de ajutor grație acestor acțiuni. “Dacă sunt oameni din Soroca, Florești sau localitățile apropiate și pot face donații în formă de haine, mobilier, tehnică de uz casnic, echipa noastră, din care face parte și Sergiu Dobrovolschi de la Angelus Soroca, le colectează și le distribuie familiilor social vulnerabile din zonă. Sunt foarte multe familii care dorm pe podele, sunt copii care nu au baie, veceu, sunt familii fără alimentație corectă, cu haine vechi și uzate. Eu cunosc multe familii de acestea care au elevi la școală, domnul Sergiu știe așa familii mergând pe la pacienți. El m-a îndemnat să organizăm o acțiune de ajutor. Am acceptat și în două săptămâni am colectat 15 kg de haine, 5 kg de încălțăminte, 3 paturi, 1 televizor și am ajutat cca șase familii social vulnerabile de moldoveni și romi. Mă bucur că oamenii din comunitate au reacționat rapid și au fost receptivi, au donat toate cele menționate”.

Pune la cale un Magazin caritabil

În viitor, la Soroca ar putea apărea un Magazin caritabil — idee asupra căreia lucrează Bailey și colegul său. Deocamdată aceștia caută un spațiu potrivit unde ar putea fi amenajat magazinul, însă prețurile mari pentru chirie încetinesc realizarea acestei idei. “Acum ne gândim să creăm un magazin de caritate, unde oamenii pot face donații, să nu arunce lucrurile la gunoi, dar să le lase într-un spațiu amenajat. Apoi cei care au nevoie vor face o mică donație, vor da un preț scăzut și vor lua bunurile de care au nevoie. În Anglia și alte țări funcționează asemenea magazine de caritate. Din ce am urmărit eu în comunitate, oamenii sunt dispuși să ajute și cred că putem reuși să realizăm acest scop și să ajutăm oamenii care au nevoie”.

Unde îl găsim?

“Oamenii ne vor găsi ușor când vom avea un magazin undeva în centrul municipiului. Însă deocamdată căutăm acel spațiu, este foarte scumpă chiria, circa 3000 lei pe lună. Dacă cineva ne-ar oferi un spațiu gratis sau la un preț scăzut, am deschide magazinul de caritate mai repede. Dar deocamdată suntem ușor de găsit prin profilul meu de facebook, la sediul Angelus Soroca. Oamenii sunt foarte bucuroși când le oferim ajutor și este foarte strașnic că atunci când le oferim ajutor ei ne solicită și mai mult, sunt foarte săraci și nu au oportunități de a se angaja în câmpul muncii, să-și asigure familia, copiii”.

Amintim că, în fiecare an, voluntari ai Corpului Păcii vin în Soroca și activează în instituțiile de învățământ, ONG-uri sau alte instituții, misiunea lor fiind promovarea păcii și prietenia internațională.

***

Corpul Păcii este o agenţie independentă a guvernului Statelor Unite (SUA), fondată de John. F. Kennedy în 1961. Potrivit tdh-moldova.md, misiunea sa este de a promova pacea şi prietenia internațională prin serviciul voluntarilor americani peste hotare. Potrivit tdh-moldova.md, până în prezent, aproximativ 230000 de americani au participat în proiectele Corpului Păcii din 141 ţări. Voluntarii ajută comunitățile să-şi îmbunătățească calitatea vieții şi să creeze noi posibilități pentru oameni. Ei învață să vorbească limba locală, iar locuind şi conlucrând cu membrii comunității, voluntarii împărtășesc cultura şi valorile americane. La reîntoarcerea în Statele Unite, voluntarii de asemenea îi ajută pe americani să învețe mai mult despre lume, împărtășind cunoștințele lor despre cultura, obiceiurile celor cu care au locuit şi conlucrat.