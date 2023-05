Se simţea din ce în ce mai rău şi a montat o cameră de supraveghere. Ce a văzut pe filmare l-a lăsat mut de uimire

Ce a descoprit un bărbat, după ce a montat o cameră de supraveghere în casă

Jack Chen, un medic în vârstă de 53 de ani, a început să se confrunte cu o serie de probleme de sănătate. Pentru că nu reușea să descopere cauza simptomelor – ce se agravau de la o zi la alta – a decis să monteze o cameră de filmat în bucătăria casei sale, fără să spună nimănui.

După ce a analizat imaginile surprinse de aparat, și-a dat seama ce i se întâmplase, de fapt. În filmare se putea vedea cum soția lui, de meserie medic dermatolog, îi turna în fiecare ceașcă de ceai pe care i-o prepara o substanță folosită pentru desfundat țevile.

Dându-și seama că fusese otrăvit de partenera de viață, bărbatul a sunat de urgență la Poliție. În fața oamenilor legii, femeia a negat cu vehemență acuzațiile. A fost pusă sub acuzare și, dacă va fi găsită vinovată că a încercat să își ucidă soțul, riscă să primească o condamnare de până la nouă ani de închisoare, conform legii din California. Procesul a început pe data de 18 aprilie 2023.

„Cred că dorea ca el să sufere”

Bărbatul a povestit că a început să se simtă rău în aprilie 2022. Tot atunci a observat și că ceaiul pe care îl consuma zi de zi avea un gust diferit.

„Am început să simt un gust chimic la ceai. În cele din urmă, am avut simptome care m-au făcut să mă duc la medic. Am efectuat un examen și am fost diagnosticat cu două ulcere gastrice, gastrită și esofagită.”, a precizat Chen în documentele depuse în instanță pentru divorț, cerând custodia pentru cei doi copii ai lor.

Bănuind că ceva era în neregulă cu băutura, a decis să monteze o cameră de filmat în bucătărie. Medicul le-a predat anchetatorilor dovezile video, iar probe prelevate din ceai au confirmat că acestea conținea și o substanță toxică de desfundat țevi.

„Nu cred că dorea să îl omoare. Cred că dorea ca el să sufere”, a declarat avocatul bărbatului pentru NBC News, citat de sursa menționată mai sus, care a mai adăugat că femeia avea, de ceva vreme, un comportament abuziv.

sursa: playtech.ro