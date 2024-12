Scopul scuză mijloacele?!! Concurs pentru funcția de director al gimnaziului din Vărăncău amestecat cu mizerie și șantaj

Imaginea raionului Soroca iarăși are de suferit din cauza unui scandal legat de învățământ, în care intrigile și unele interese politice demonstrează, dacă mai era nevoie, că sunt persoane care nu au nimic sfânt pe această lume. Un concurs ordinar la șefia unei instituții de învățământ s-a transformat într-un spectacol de prost gust cu șantaj, imagini intime (scurse din arhiva familiei), și acțiuni care nu au în prim plan binele unei instituții de învățământ.

La începutul lunii decembrie, la ședința comisiei de concurs, membrii acesteia au fost atenționați că la consiliul raional Soroca a venit o scrisoare cu imagini intime ale uneia dintre cele trei participante în cursa pentru această funcție. Membrii comisiei nu au primit “argumentele” compromițătoare și au acceptat toate cele trei dosare.

Cea care a fost până în prezent în funcția de Directoare a Gimnaziului Vărăncău, Alla Tașnic, ne-a confirmat că este de mai mulți ani victima unei campanii de denigrare, și este șocată de faptul că la ea s-ar fi angrenat acum și conducerea raionului Soroca. “Mă simt distrusă de tot de ce se întâmplă. Conducerea raionului Soroca are de vreo doi ani o atitudine denigratoare față de mine, prin faptul că susține acțiunile fostului soț, condamnat în mai multe dosare penale, care a fost coleg de serviciu la poliție cu președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac. Sunt sigură că imaginile prezentate membrilor comisiei, după detaliile pe care le-am aflat, sunt trucate, nu sunt reale, așa ceva nu a fost. Probabil să fi fost amestecate cu unele imagini reale, făcute cu mulți ani în urmă în timpul căsniciei de către fostul soț, fiindcă în familie am fost supusă violenței domestice, emoționale, sexuale și fizice, iar soțul le-a făcut atunci cu scopul de a mă șantaja. Era în perioada anilor 2001 până în 2007, când nu activam în domeniul educațional, eram o mama casnică ce creștea doi copii. După divorț am avut curajul să lupt, să depun plângeri în diferite instanțe. Mi-a fost oferit suport juridic și psihologic, am putut să mă reabilitez, să aplic la formarea profesională continuă și să mă încadrez la serviciu, să muncesc, să pot întreține cei doi copii. Am depus multe plângeri, dar organele de drept nu m-au apărat, intuiesc fiindcă fostul soț a activat în poliție. De fiecare dată când ajungeam la procuratură, eram șantajată de fostul soț cu imaginile făcute de el, de frică îmi retrăgeam plângerile. În ultimii ani nu am mai răbdat și mi-am menținut plângerile, a început să mă denigreze. Comunitatea și colegii m-au susținut mereu ca să trec peste această situație. Mă bucur de un respect din partea lor. Unicii care mi-au arătat o altfel de atitudine sunt președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac și vicepreședintele, Iurie Tănase. Am depus o plângere la poliție pentru că recent, conducerea raionului Soroca a folosit materiale denigratoarea asupra mea pentru a-mi pune impedimente la participarea mea în cadrul concursului. Este vorba de imagini intime pe care doamnele membre ale comisiei de concurs, le-au văzut prezentate de conducerea raionului. Am sesizat poliția referitor la acest caz”.

Am încercat să aflăm și opinia celor care conduc raionul Soroca, despre acțiunile lor în această situație. Ambele persoane vizate susțin că au acționat legal. “A venit prin intermediul cancelariei o scrisoare anonimă cu niște fotografii cu o solicitare pentru a fi examinate, ne-a declarat Veaceslav Rusnac, președintele raionului Soroca. Eu am readresat-o Direcției Învățământ, au jurist acolo, lasă să se lămurească. Eu nu am avut nici o întâlnire cu membrii comisiei de concurs, după cum s-a vehiculat, cât privește domnul Tănase, întrebați-l pe el. Am trimis scrisoarea spre examinare și atât. Nu mă pot expune pe acest caz”.

L-am rugat pe Iurie Tănase, vicepreședintele raionului Soroca, ce are în gestiunea sa și domeniul educației, să ne spună părerea sa în privința acestei situații mizerabile.

“Înainte de concurs la Consiliul Raional Soroca a venit un plic, cu o scrisoare anonimă, cu fotografii pornografice în care precum că ar fi actuala directoare. Am decis cu președintele raionului să adresăm scrisoarea respectivă Direcției Învățământ și Comisiei de Concurs. Acum aproape doi ani noi am avut o adresare de la fostul ei soț prin care ne aduce la cunoștință că i-a fost sustras telefonul de către o persoană necunoscută, în care erau fotografii și secvențe video intime din arhiva familiei, care mai apoi au apărut pe rețelele de socializare, și cel mai grav, printre copiii din instituția respectivă. Eu l-am invitat pe domnul Tașnic atunci și l-am rugat să lăsăm directoarea să scoată în capăt mandatul, mai ales că au împreună doi copii, având undeva convingerea că doamna Alla Tașnic nu va mai dori să candideze. Noi am convenit cu el că vom reveni la scrisoare aceasta și am revenit la ziua concursului. Am adresat-o comisiei fiindcă nu mai putem vorbi de o scrisoare anonimă, atât timp cât avem prima scrisoare semnată de fostul soț. Am sugerat comisiei de concurs și Direcției Învățământ poziția noastră, a conducerii raionului Soroca, noi considerăm că doamna nu poate fi admisă la concurs, fiindcă imaginile au ajuns în spațiul public și la copii. Recent am primit de pe un cont fals alt filmuleț, dar nu l-am arătat nimănui, îl țin în telefonul meu, dacă se vor interesa organele competente, îl voi prezenta. Eu cred că nu este vorba de trucaj, dar totul este adevărat, mai ales că am și confirmarea fostului soț. Dacă va câștiga concursul doamna Ala Tașnic, una dintre concurente, Ina Odaie a declarat că va ataca în judecată. Doamna Odaie este membra Partidului Demnitate și Adevăr, colega mea de partid. Noi i-am propus candideze, mai ales că este consilier local și vrea să crească administrativ, ar fi o experiență, chiar dacă pierde sau câștigă. Ea are convingerea că doamna Tașnic nu trebuia să fie admisă la concurs” ne-a declarat domnul Iurie Tănase.

Menționăm, că pe subiectul șantajului și încălcarea inviolabilității vieții personale a fost pornit un dosar penal, și la 2 decembrie 2024 a fost emisă o sentință a Judecătoriei Soroca care a constatat că fostul soț “din dorința de a se răzbuna pe fosta sa soție Alla Tașnic, pentru refuzul ultimei de ași schimba declarațiile în instanța de judecată, în favoare lui, cu scopul de a-i denigra imaginea acesteia, deținând mai multe informații – poze și video, a rapoartelor sexuale întreținute între ei, care reprezintă informații ocrotite de lege, despre viața personală ce constituie secret personal și familial al altei persoane, a hotărât să le disemineze, plasându-le fără consimțământul victimei Tașnic Alla, pe diferite rețele de conversare și socializare”. În cadrul şedinţei inculpatul nu a recunoscut vina, declarând că, deține materiale video cu viața intimă a familiei sale, dar nu ar fi răspândit el imaginile foto și video. Cu toate acestea judecata l-a recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii, dar încetează procesul penal cu eliberarea de răspundere penală în legătură cu expirarea termenului de prescripție de atragere la răspundere penală.

Contactat de noi, Marcel Tașnic ne-a spus că nu el a trimis scrisoarea anonimă cu imagini indecente. Ba mai mult, nu este de acord cu sentința Judecătoriei Soroca și a decis să o atace la Curtea de Apel.

Între timp s-a mobilizat și comunitatea pentru a o susține pe Alla Tașnic în această campanie de denigrare la care a pus umărul și administrația raională.

Astfel un demers adresat Ministerului Educației, Direcției Învățământ, Comisiei de Concurs și Președintelui Raionului Soroca, a fost semnat de părinții elevilor. În texte se spune:

“Noi, subsemnații, părinți ai elevilor care învață în IP Gimnaziul Vărancău, locuitori ai satului Vărancău, venim cu un mesaj de susținere pentru candidatul Alla Tașnic în funcție de director al IP Gimnaziul Vărancău. Menționăm că pe parcursul a 10 ani de activitate în calitate de director al acestui gimnaziu, doamna Alla Tașnic a dat dovadă de un comportament ireproșabil. Tuturor elevilor li s-au asigurat condiții egale de învățare, școala în tot acest timp remarcându-se cu performanțe frumoase atât din partea elevilor, cât și a profesorilor care activează aici. Totodată, doamna Alla Tașnic a dat dovadă de calități manageriale deosebite, care au ridicat nu doar nivelul studiilor în acest gimnaziu, dar și de o gestionare eficientă a resurselor școlii, astfel renovând spațiile școlare, dotând școala cu echipamentul necesar, aplicând și punând în practică diverse proiecte. Noi considerăm că este o persoană demnă de a deține această funcție în continuare. Trăind cu doamna Alla Tașnic în același mediu social, cel sătesc, am aflat cu toții că dumneaei este denigrată, șantajată de unele persoane, că sunt difuzate în spațiul public poze, video, montaje cu caracter indecent care sunt un atac direct la persoană și care au scop de defăimare, denigrare și de intimidare, pentru a fi scoasă din cursa pentru candidatura la postul de director al IP Gimnaziul Vărancău. Noi venim în susținerea doamnei Alla Tașnic și condamnăm acțiunile denigratoare îndreptate împotriva dumneaei în cadrul acestui concurs. Solicităm Ministerului Educației și Cercetării, Direcției Învățământ Soroca, Comisiei de Concurs pentru ocuparea funcției de director al IP Gimnaziul Vărancău, domnului președinte al raionului Veaceslav Rusnac, maximă corectitudine și transparență în procesul de evaluare a candidaților”.

Mai mulți părinți, oripilați de metodele la care s-a recurs în acest caz pentru a lupta cu o femeie, au venit ieri să discute autoritățile raionale. Cu un mesaj la subiect a venit și Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun: “Intimidarea şi hărțuirea unui candidat la funcția de director este inacceptabilă. Situația care implică una dintre candidatele la concursul organizat de Consiliul Raional Soroca pentru funcția de director al unui gimnaziu este un act intolerabil. Factorii politici de decizie din raion abuzează de o situație familială extrem de complicată pentru a intimida această participantă, care beneficiază, de altfel, de sprijinul colectivului şi al comunității locale. Acest comportament scoate în evidență dorința unora de a subordona politic instituțiile de învățământ, depăşind orice limite etice şi profesionale. Situația subliniază necesitatea stringentă de a reduce influența politică asupra şcolilor, prin eliminarea controlului consiliilor raionale din procesul decizional al instituțiilor de învățământ. Ministerul Educației şi Cercetării va monitoriza cu atenție desfășurarea acestui concurs, iar orice abatere de la regulament va determina anularea imediată a procesului de selecție. Este imperativ ca procesul de desemnare a directorilor de şcoală să fie unul transparent, echitabil şi lipsit de influențe externe, astfel încât să asigurăm un mediu educațional stabil şi de calitate pentru toți elevii“.

Într-o situație complicată sunt și membrii comisie de concurs, care au acceptat să discutăm doar sub condiția anonimatului. Sunt și persoane care nu mai vor să facă parte din această comisie, din cauza acestei situații penibile. Menționăm, că luni, 23 decembrie, va avea loc etapa finală a concursului pentru funcția de director a Gimnaziului din Vărăncău, pentru care și-au depus candidatura trei persoane. Observatorul de Nord va mediatiza concursul.