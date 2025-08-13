„Satul Meu cu Oameni Buni” – satul Vărvăreuca și-a sărbătorit oamenii și tradițiile

Vărvăreuca a vibrat recent de emoție, muzică și tradiții la sărbătoarea „Satul Meu cu Oameni Buni”, un eveniment ce de peste 15 ani adună întreaga comunitate pentru a cinsti trecutul, a celebra prezentul și a privi cu speranță spre viitor. Momentul central a fost dedicat cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsnicie, adevărate simboluri ale iubirii și unității.

În inima satului, localnicii s-au reunit cu bucurie și entuziasm pentru o zi de poveste. Evenimentul, devenit deja o tradiție, a pus în prim-plan hărnicia, spiritul de comunitate și respectul pentru valorile autentice.

Protagoniștii sărbătorii au fost două cupluri care au ajuns la impresionanta borna de 50 de ani de viață împreună: Munteanu Victor și Lidia și Munteanu Andrei și Lidia. Primarul comunei, doamna Olga Zabica, le-a adresat felicitări, înmânându-le diplome și daruri, în semn de recunoaștere pentru exemplul lor de devotament.

Atmosfera a fost îmbogățită de reconstituirea a două obiceiuri cu rădăcini adânci: frângerea colacului – simbol al belșugului și dărniciei – și aruncarea buchetului, care poartă cu el dorința de fericire veșnică. Aceste momente au fost urmate de primul dans, în aplauzele întregii comunități.

Programul artistic a adus pe scenă un buchet de melodii interpretate de Ansamblul Folcloric „Altița”, condus de Carolina Gușciuc, Ansamblul „Mărgăritarele” de la Centrul de Cultură Vărvăreuca, coordonat de Corina Ouș, și Ansamblul Folcloric cu titlu model „Doina Răutului”, condus artistic de Iurie Pădureț. Alături de artişti, familiile cuplurilor omagiate au transmis urări de bine, completând tabloul unei zile dedicate unității și recunoștinței.

Sărbătoarea „Satul Meu cu Oameni Buni” nu este doar un eveniment cultural, ci o declarație de dragoste față de oameni, tradiții și rădăcini. Prin gesturi simple, dar pline de semnificație, Vărvăreuca își reafirmă identitatea și valorile care o țin unită, lăsând moștenire generațiilor viitoare un model de comunitate vie și solidară.

Ina RÎBALCHIN