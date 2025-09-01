Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu”, în parteneriat cu Consiliul Organizației Veteranilor din Soroca, au organizat în data de 31 august 2025 o activitate de suflet dedicată Zilei Limbii Române. Evenimentul, desfășurat sub genericul „Sărbătoarea graiului străbun”, a adunat oameni care și-au exprimat dragostea și recunoștința pentru limba maternă – comoara lăsată de strămoși și moștenirea ce trebuie transmisă urmașilor.

Atmosfera a fost una caldă și plină de emoții. Fiecare participant a împărtășit gânduri personale despre ce înseamnă pentru el limba română, evocând amintiri din copilărie, momente legate de poeziile și cântecele învățate la școală sau de felul în care se sărbătorea această zi odinioară.

Au fost recitate poezii dedicate limbii, aducând în față versurile marilor poeți ai neamului – de la Grigore Vieru la Alexei Mateevici, cel care a transformat poezia „Limba noastră” într-un adevărat imn al identității naționale.

Discuțiile au scos în evidență importanța limbii materne – nu doar ca mijloc de comunicare, ci ca liant între generații, păstrătoare a tradițiilor și a culturii. Cartea, scrisul, tricolorul și creațiile literare au fost evocate ca simboluri vii ale graiului străbun.

După partea de suflet și amintiri, activitatea a continuat în Parcul „Mihai Eminescu”, unde toți participanții s-au prins într-o Horă a Limbii Române, marcând prin dans și cântec unitatea spirituală și dragostea pentru limba maternă.

„Pentru noi, această zi nu este doar o sărbătoare calendaristică, ci un prilej de a reflecta asupra rădăcinilor noastre și a identității naționale. Limba română este cartea de vizită a neamului nostru, este puntea care leagă trecutul de prezent și viitor. Prin asemenea întâlniri, dorim să cultivăm respectul pentru graiul matern, să trezim interesul tinerilor față de patrimoniul cultural și să transmitem mai departe ceea ce am moștenit de la înaintași – dragostea de neam, de cuvânt și de țară”, au menționat organizatorii.