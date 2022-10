Rodica Lesnic: „Ceea ce văd – mă inspiră, ce vreau la moment – aceea fac”

Rodica Lesnic este o mămică tânără și ambițioasă, care cucerește publicul prin lucrările sale. Hobby-ul pe care îl practică, este tricotatul. A început de la căciulițe, genți și cardigane. Acum tricotează chiar și jucării și păpușele. Rodica este o persoană foarte activă și experimentează mereu lucruri noi.

„Mă ocup cu tricotatul de vreo opt ani. Despre prima mea lucrare mi-aduc aminte și azi, căci mi-a adus un mare noroc. Văzusem o căciuliță foarte interesantă pentru maturi, se numește – cealma. Atunci era la modă, dar nu se vindeau așa căciulițe la noi în Republica Moldova. Am avut un mare noroc pe atunci de un master class din YouTube. Am realizat această căciuliță și am postat o poză pe facebook. Peste câteva zile, o domnișoară m-a contactat și m-a întrebat de unde am procurat așa căciuliță”, ne-a povestit Rodica.

Primul an, femeia l-a dedicat pentru tricotatul căciulițelor de așa gen. După, a început a confecționa și căciulițe pentru copilași, apoi pentru maturi. Pasiunea pentru hobby, nu s-a oprit în loc.

„Fiul meu crescând, m-a inspirat să tricotez și jucării. Într-o zi, croșetând așa jucării, am ajuns să încerc să croșetez și păpuși. Mi-a părut ceva mai interesant, și am procurat câteva cursuri, de la niște meșterițe. M-am perfecționat, și acum un interes intens pentru acest hobby” , ne-a mai spus tânăra mămică.

Păpușelele simple pe care le confecționează îi iau în jur la trei zile, iar cele mai sofisticate sunt confecționate în jur de două săptămâni. Acum lucrările le face pe carcas din sârmulițe, iar fața păpușilor le coase cu muline subțiri.

„Cineva poate nu prea înțelege ceea ce fac, dar mie îmi place să fac ceea ce se deosebește de alții. Eu mereu încerc lucruri noi, căci acest hobby este o muncă enormă pentru mine. Nu știu care îmi vor fi dorințele pe viitor, la moment eu primesc multă plăcere și energie pozitivă din ceea ce fac” , a mai adăugat Rodica.