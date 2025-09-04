Rezina devine gazda următorului eveniment RAM Impact

Pe 10 septembrie, la Palatul Raional de Cultură „Nicolae Lupov” din Rezina, va avea loc evenimentul RAMxRezina, parte din seria de conferințe RAM Impact, o inițiativă care își propune să creeze spații de dialog și punți de legătură între lideri de opinie, creatori de conținut și comunitatea locală.

Primul panel al serii, intitulat „Idei care unesc comunități”, îi are ca invitați pe Mirela Urușciuc și Doina Sîrbu-Pantaz, într-o discuție moderată de Artur Gurău. Aceștia vor explora cum ideile creative, proiectele locale și experiențele personale pot contribui la coeziunea socială.

Cel de-al doilea panel, „Cum comunicăm în era TikTok-ului” îi reunește pe creatorii de conținut Elena Chizil, Vicu Țurcan și Beatrice Mustea, care vor discuta despre modul în care ne putem face auzită vocea în spațiul digital.

Evenimentul se va încheia cu un concert susținut de Cristofor Aldea-Teodorovici și Simona, urmat de tradiționalul microfon liber, unde invităm membrii comunității să prezinte idei și să împărtășească observații.

Accesul la eveniment este gratuit, participanții sunt rugați să înregistreze în avans, completând formularul de participare chiar aici: https://unde.io/events/1369-ramxrezina

Evenimentul este organizat de RAM Impact, cu suportul StoryCrafters – un startup care și-a propus să descopere, sa dezvolte noi creatori de conținut din toate regiunile Moldovei, creatori de toate vârstele care vor să-și exprime ideile, să combată dezinformarea și să contribuie la o Moldovă mai conștientă, mai creativă și mai unită.