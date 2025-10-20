Republica Moldova a transmis pentru prima dată către UE rezultatele testelor la benzină și motorină

De către

Republica Moldova a făcut un pas important în parcursul său european, trimițând pentru prima dată Comisiei Europene rapoartele privind calitatea carburanților din țară, transmite moldpres.md

Analizele realizate la stații de alimentare și depozite arată că benzina și motorina respectă atât standardele naționale, cât și cerințele Uniunii Europene privind sănătatea publică, protecția mediului și calitatea combustibililor.

Potrivit Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor /ISSPNPC/, acest pas demonstrează maturitatea instituțională a țării și capacitatea Moldovei de a oferi rezultate concrete, măsurabile și conforme cu rigorile europene.

Pentru consumatori, această realizare înseamnă combustibili mai siguri și mai calitativi, iar pentru Moldova, reprezintă un progres concret în alinierea la standardele UE și în procesul de integrare europeană, în special pe domeniul mediu și schimbări climatice.

Autoritățile promit că monitorizarea calității carburanților va continua constant, pentru a garanta respectarea normelor europene și protejarea sănătății populației.