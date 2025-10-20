Republica Moldova a transmis pentru prima dată către UE rezultatele testelor la benzină și motorină

De către
OdN
-
0
17

 Republica Moldova a făcut un pas important în parcursul său european, trimițând pentru prima dată Comisiei Europene rapoartele privind calitatea carburanților din țară, transmite moldpres.md

Analizele realizate la stații de alimentare și depozite arată că benzina și motorina respectă atât standardele naționale, cât și cerințele Uniunii Europene privind sănătatea publică, protecția mediului și calitatea combustibililor.

Potrivit Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor /ISSPNPC/, acest pas demonstrează maturitatea instituțională a țării și capacitatea Moldovei de a oferi rezultate concrete, măsurabile și conforme cu rigorile europene.

Pentru consumatori, această realizare înseamnă combustibili mai siguri și mai calitativi, iar pentru Moldova, reprezintă un progres concret în alinierea la standardele UE și în procesul de integrare europeană, în special pe domeniul mediu și schimbări climatice.

Autoritățile promit că monitorizarea calității carburanților va continua constant, pentru a garanta respectarea normelor europene și protejarea sănătății populației.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentCum trebuie să arate Soroca Europeană nu doar o dată pe an? VIDEO
Articolul următorRezultate finale ale Recensământului din 2024: BNS a prezentat date privind caracteristicile etnoculturale ale populației
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.