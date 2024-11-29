PUBLICITATE/ «Бизнес – это марафон: требуется выносливость и сила на длинные дистанции» – Вячеслав Олэрицэ, предприниматель, клиент и партнёр Microinvest

История компании SAUTO Haus, финансированной Microinvest, началась с идеи, вызванной практической необходимостью, когда два брата, Вячеслав и Сергей Олэрицэ, приняли решение сделать качественные автомобили доступными для жителей Молдовы. Сегодня это успешный бизнес с разными направлениями, где клиенты могут приобрести подержанные автомобили, воспользоваться услугой trade-in и заказать индивидуальную доставку автомобиля.

Узнай из интервью с Вячеславом Олэрицэ, клиентом Microinvest, в чем заключается секрет успешного ведения бизнеса в Молдове и какую роль сыграл Microinvest в развитии его бизнеса.

Как именно возникла идея создания вашего бизнеса?

Идея началась с необходимости, которая впоследствии стала нашим увлечением. В 2013 году мы с братом Сергеем решили попробовать себя в бизнесе, и поскольку у Сергея уже был значительный опыт в автомобильной сфере, выбор направления стал очевидным. Мы видели спрос на рынке Молдовы, так как люди всегда в поиске комфорта, а автомобиль – это один из важнейших элементов, обеспечивающих этот комфорт. Было нелегко: мы вдвоём самостоятельно находили машины, организовывали их транспортировку, занимались продажей и шли на риск, доверяя новым партнерам. Я думаю, именно эти усилия дали нам уверенность в том, что мы можем добиться успеха. Каждый проданный автомобиль, каждая улыбка клиента – это то, что мотивирует нас продолжать.

На чем специализируется компания SAUTO Haus?

SAUTO Haus занимается продажей подержанных автомобилей и предоставляет сопутствующие услуги, такие как trade-in и логистика. Мы ориентируемся на сегмент “медиум”, чтобы сделать наши автомобили доступными для большинства жителей Молдовы, с ценами от 5000 до 30000 евро. Наша цель – предлагать автомобили для всех, чтобы каждый клиент уезжал с нашей парковки довольным, на собственном автомобиле. Мы сотрудничаем с популярными марками, известными своим качеством, в основном из Европы. В 2021 году мы добавили новое направление – продажу и транспортировку автомобилей для юридических лиц, обеспечивая комплексное обслуживание от подбора до доставки. Также мы предлагаем покупку автомобиля по индивидуальному запросу клиента, без ограничений: можем привезти любой автомобиль, который пожелает наш клиент.

Сложно ли вести семейный бизнес?

Я никогда не сомневался в своем решении вести бизнес вместе с братом. Для меня он не только близкий человек, но и надежный партнер. С любым другим партнером, я думаю, мы бы не достигли такого успеха. Самое важное для нас – это четкое разделение обязанностей и доверие. Я отвечаю за финансовую часть и маркетинг, Сергей занимается логистикой и командой. У каждого своя зона ответственности, и это помогает нам избежать конфликтов и сосредоточиться на росте бизнеса. Конечно, бывают сложные моменты, но мы всегда поддерживаем друг друга. Мы не просто партнеры – мы команда, и это дает нам особую энергию и уверенность в завтрашнем дне.

Вы работаете на автомобильном рынке уже более 10 лет. В чем заключается секрет успешного ведения бизнеса в Молдове?

Так уж и быть, открою вам наш секрет: главное – это “работать, работать и ещё раз работать”. Никакого волшебства здесь нет – чтобы бизнес процветал, нужно действовать и прикладывать множество усилий. Возможно, это звучит немного прямолинейно, но это правда, которую должно понимать новое поколение предпринимателей. В бизнесе всегда есть множество вызовов, и я лично воспринимаю их не как трудности, а как соревнование с самим собой. Знаете, в беге есть спринт на 100 метров, а есть марафон. Бизнес – это как марафон: требуется выносливость и сила на длинные дистанции. Именно такой подход делает нас профессионалами и закаляет характер. Главное – не останавливаться и продолжать двигаться вперед, несмотря на все препятствия, и тогда успех обязательно придет.

Вы являетесь не только клиентом, но и партнером в автокредитовании с Microinvest. Как вам коллаборация с нашей компании?

У нас с Microinvest действительно сложились очень хорошие партнерские отношения. Мы были одними из первых на рынке, кто предложил своим клиентам возможность кредитования автомобилей с помощью Microinvest, и это дало потрясающие результаты – наши клиенты, приходя на парковку, даже без нужной суммы на руках, уезжали домой на своих новых авто. Вместе с нашим менеджером мы искали способы сделать процесс кредитования максимально комфортным, качественным и выгодным для покупателей. Кроме того, мы сами являемся клиентами Microinvest. Могу отметить, что процесс финансового анализа прошел легко и быстро, это позволило нам вовремя вложить оборотные средства в бизнес без пауз. В нашей сфере важна скорость, чтобы не упустить выгодные сделки, и в этом Microinvest нас очень поддерживает. Уверен, что наше успешное сотрудничество продолжится и в будущем.

*Microinvest – единственная финансовая организация в Молдове, обладающая международным сертификатом GOLD в области защиты клиентов. Он подразумевает ответственный и прозрачный процесс кредитования, честное финансирование и конструктивный подход к любому запросу.