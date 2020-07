Cât de MORTAL este de fapt coronavirusul

S-a scurs mai bine de jumătate de an de când lumea noastră a fost întoarsă cu susul în jos din cauza apariţiei coronavirusului. Peste 11,5 milioane de persoane au fost infectate și mai bine de 537.000 și-au pierdut viața. În ciuda crizei sanitare fără precedent, comunitatea ştiinţifică nu are până acum răspunsul unei întrebări chieie: Cât de mortal este coronavirusul? Întrebarea este cu atât mai complexă cu cât, luna trecută, Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor au lansat date care sugerează că, la fiecare caz raportat în Statele Unite, au existat în medie alte 10 cazuri care nu au fost înregistrate, fiind asimptomatice sau cu simptome ușoare. Cu cât numărul asimptomaticilor este mai mare, cu atât rata de mortalitate scade, scrie nytimes.com, care analizează în detaliu fenomenul.

Riscul de mortalitate este sub 1%!

Cei 1.300 de oameni de știință din întreaga lume, reuniţi sub egida OMS timp de două zile, săptămâna trecută, au concluzionat prin vocea Dr. Soumya Swaminathan, că pentru moment, rata de infectare (I.F.R.) este de 0,6 la sută, ceea ce duce riscul de deces (C.F.R.) la sub 1%! Deşi sună mai puţin letal, procentul de mortalitate – raportat la populaţia lumii -înseamnă 47 milioane de oameni, iar la o populaţie cât cea a SUA – 2 milioane. Prin urmare coronavirusul rămâne o ameninţare majoră. În acest moment ţările au o rată a mortalităţii extrem de diferită. În general, cu cât virusul este prezent de mai mult timp într-o regiune, cu atât mortalitatea este mai mare. În acest moment ţările au o rată a mortalităţii extrem de diferită. În general, cu cât virusul este prezent de mai mult timp într-o regiune, cu atât mortalitatea este mai ridicată.

Potrivit datelor The New York Times, la data de 2 iulie,China a raportat 90.294 de cazuri şi 4.634 decese, ceea ce duce rata de mortalitate la 5%. Statele Unite sunt apropiate de acest procent. Cu 2.811.447 cazuri şi 129.403 morţi, rata deceselor este de 4,6 %. Aceste procente sunt mult mai ridicate decât cele ale Gripei Spaniole din 1918 care au atins 2,5%. Cu toate acestea, pandemia fiind în curs este dificil de făcut estimări riguroase. În haosul care se instalează atunci când o aşezare e lovită de virus este greu de estimat câţi mor de atac cardiac, cerebral ori alte afecţiuni. Asta este valabil atât la Wuhan cât şi la New York, notează publicaţia citată. Odată ce vârful crizei a trecut, se fac testări masive ale populaţiei şi sunt identificate cazurile medii sau asimptomatice, existând o posibiltate mai mare de a prezice evoluţia pandemică, inclusiv rata mortalităţii.

Indicii variază foarte mult de la o ţară la alta

Ţări precum Islanda, Danemarca, Spania, Portugalia, Belgia, Irlanda, Italia, Marea Britanie, Israel saul Noua Zealandă au rate de testare mut mai mari ca SUA. Rata mortalităţii are însă variaţii uriaşe. Islanda e sub 1%, Noua Zeelandă are 2%, Belgia are 16%, Italia şi Marea Britanie – 14%. Ambele repere – rata de infectare şi rata de mortalitate sunt foarte diferite de la o ţară la alta. Potrivit Dr. Janet Diaz, şefa Departamentului de Îngrijire Clinică din cadrul OMS, aproximativ 20% dintre cazurile înregistrate la nivel mondial au necesitat suplimentare de oxigen sau îngrijire avansată în spital. Este de aşteptat ca mortalitatea să difere în funcţie de gradul de dezvoltare al ţărilor, dar şi de vârsta populaţiei. Mai nou, s-a introdus în ecuaţie şi vectorul grupei sanguine, grupa de sânge A, cea mai predispusă la COVID-19 fiind rară în Africa de Vest şi estul Asiei, iar în America de Sud, la popoarele indigene fiind şi mai rară.

Autor: Ziarul National