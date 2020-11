Știți când a ajuns zona în care locuiesc din satul Trușeni, suburbia capitalei, să se confrunte cu problema deșeurilor? În momentul în care ‘nea Vasile, care avea căruță și ducea toate „resturile vieții noastre” la gunoiștea satului, a decedat. Atunci locuitorii s-au pomenit că nu știu ce să facă și cu ce să evacueze gunoiul.



Așa s-a întâmplat de câteva ori. Pentru suma de 10, 40 de lei sau în schimbul diferitelor servicii, vecinii aduceau gunoiul la tomberoanele din curtea în care locuiesc. Noi avem tomberoane după ce am încheiat un contract cu serviciul de salubrizare. O sticlă în tomberonul de reciclare, o pungă cu gunoi menajer, un săcușor cu frunze, și așa, ușor-ușor, aveam impresia că tomberoanele din curtea mea se transformau în gunoiștea de la Țânțăreni.



Am ajuns în gura satului și „arsă” pe rugul Facebook-ului după ce am întrebat comunitatea ce facem cu oamenii care nu strâng de pe asfalt balega lăsată de vite. Dar balega nu e nici pe departe singura problemă. Ce facem cu ambalajele de la înghețată, de la pâine sau de la țigări: asta am strâns de pe drumuri și am dus acasă la mine, la tomberon.