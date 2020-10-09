Мы разные, но мы равные: Как внедряется инклюзивное образование в регионах Молдовы

«Начнём с менталитета. Не все понимают, что это такое, и зачем это нужно. Мы часто слышим возмущение о том, что мы выигрываем уже не первый проект. Всегда вопросы, почему опять мы. Почему не обычны школы? Мы не раз объясняли, что дети, за которых они заступаются, все получают дома. У них благополучные семьи, родители, которые поздравляют их на все праздники. А многие из наших детишек даже не знали, когда у них день рождения. Нам приходилось искать это в их личных делах, поздравлять, говорить им, что у них сегодня день рождения. Сами что-то дарили, находили тех, кто может чем-то помочь. Ну вот нет понимания у людей. Не каждый может понять. Вообще образование в Молдове в целом не очень хорошо финансируется. А инклюзивное образование тем более. Есть регионы, где уделяется большое внимание этому и нет недостатка финансов – это мы узнали от наших коллег на различных конференциях. Но у нас не так. Нам только в 2020 году начали выделять помощь в 2000 леев педагогам на приобретение методической литературы. Уже за счёт этих денег мы можем что-то сделать, и мы делаем. Наконец-то нам и интернет провели, до сих пор у нас его не было. А он нам очень необходим, потому что в интернете есть очень много хороших обучающих программ, всяких мультиков и фильмов, где сказочные персонажи учат детей чему-то, это в свою очередь вызывает больший интерес у них. Так что одна из основ – это средства, материально-техническая база. Например для детей со слабым зрением нужны специальные тетради. А у нас это невозможно достать, только заказать с интернета за какие-то приличные деньги. А их родители этого не могут делать. И нам приходится самим, вручную это все увеличивать, как-то выкручиваться из ситуации. Хотелось бы, чтобы наше Министерство учитывало такие нюансы. Хотя бы, чтобы они стоили, как обычные тетрадки. Зачастую мы из своего кармана берём и покупаем им».

Лариса Хорзова