Мы разные, но мы равные: Как внедряется инклюзивное образование в регионах Молдовы

В Молдове проживают около 17 000 детей с особыми потребностями.
В настоящее время детям с особыми образовательными потребностями в интеграции в учебные процессы помогают около 500 ресурсных центров и более 600 вспомогательных педагогов по всей Молдове.
Инклюзивное образование, которое внедряется в Молдове с 2011 года, всё ещё проходит стадии принятия как со стороны педагогов, так и со стороны детей и родителей.
Инклюзивное образование — это для кого?
Инклюзивное образование — форма обучения, при которой каждому человеку, независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, социальных, эмоциональных, языковых и других особенностей, предоставляется возможность учиться в общеобразовательных учреждениях. Это обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
Понятие „инклюзивное образование” родилось как ответ на традиционные взгляды, на основании которых определенные категории детей были исключены из общеобразовательных школ, в силу ограниченных возможностей, особых трудностей в образовании, уязвимости в семьях или по другим причинам, и определены в учреждения интернатного типа.
Самой уязвимой категорией детей являются дети с ограниченными возможностями, которые больше всего подвергаются разным формам дискриминации.
вспомогательные педагоги ТЛ «А. Пушкин» , Хорозова Людмила и Мейсарош Анна.
И только сообща можно справиться с любой проблемой.
Люда в Ресурсном центре города Бессарабка.
Мне очень повезло с первой учительницей, которая поверила в меня. Во внеклассное время со мной занимались вспомогательные педагоги. Они для меня увеличивали тексты из учебника и обучали работе с компьютером.
Потом в центр привезли специальный монитор и особенные очки, тогда мне стало намного проще учиться. Со временем в меня поверили и родители”, — говорит Люда.
Сколько школ в Бессарабке адаптировано для детей с особыми потребностями?
Сколько школ в Бессарабке адаптировано для детей с особыми потребностями?
Можете рассказать про какие-то занятия, методы работы?
Тяжело ввести диалоги с родителями детей с особыми потребностями?
Главны плюсы инклюзивного образования?
Насколько сложно было внедрить инклюзивное образование в Бессарабке?
Какие перспективы инклюзивного образования в Молдове?
Об инклюзивном образовании в Молдове
Программа инклюзивного образования в учебных заведениях Молдовы была внедрена с 2011 года. Она подразумевает то, что в учебный процесс вовлекаются дети с особыми потребностями: они учатся в обычных школах, но по специальной программе. Молдавский, как и вышеперечисленные международные законы гарантируют одинаковые права на образование всем детям без исключения.
Глобальное исследование проблем и возможностей инклюзивного образования в Молдове было проведено Людмилой Маркоч и Ингой Синкевич. По результатом которого было выпущено социологическое исследование «Внедрение Инклюзивного Образования В Республике Молдове».
Исследование проводилось в рамках проекта «Civil Society Education Fund 2016-2018 in Moldova», осуществляемого Альянсом НПО в области социальной защиты семьи и ребенка при финансовой поддержке Глобальной кампании за образование.
Нормотипичные ученики считают, что благодаря инклюзивному образованию, дети с особыми потребностями имеют те же права, что и они, дети счастливее рядом со своими родителями, имеют возможность учиться и иметь лучшее будущее.
Однако, определенная часть из числа родителей нормотипичных учащихся продолжают оказывать сопротивление инклюзивному образованию детей с психическими расстройствами, а также к детям с поведенческими проблемами, утверждая, что они нуждаются в большей поддержке и должны обучаться в отдельных классах или даже дома.
40% опрошенных учителей считают, что доступ учащихся с ограниченными физическими возможностями в школу ограничен по следующим причинам:
– здание школы не имеет пандусов,
– кабинетная система образования не позволяет подниматься или – опускаться во вспомогательные неадаптированные помещения,
– нет подходящего транспорта, отсутствует сопровождающий помощник,
– плохие дороги, по которым невозможно передвигаться.
То есть, существует ряд родителей детей со специальными образовательными потребностями, которые считают, что их детям нужна специализированная школа-интернат.
Таким образом, они соглашаются с интеграцией в школы детей с ограниченными физическими возможностями, с логопедическими проблемами, и за то, чтобы исключить из интеграции детей с ограниченными умственными способностями и тех, у которых эмоционально-аффективные и поведенческие проблемы.
Доля учителей, которые поддерживают включение в массовую общеобразовательную школу детей с трудностями в обучении, нарушениями слуха, с нарушениями зрения, слабоумия выше в пилотных школах, которые получили поддержку со стороны различных НПО и ниже в массовых школах, которые не имели никакой поддержки.
Социальная среда является более позитивной для детей с СОП в школах, которые ранее получили поддержку в реализации инклюзивного образования со стороны НПО, чем в обычных школах.
В подобных центрах у учителей есть возможность более внимательно наблюдать за организаций учебного процесса детей с особыми потребностями, помочь им приготовить домашние задания.
В некоторых школах, нормотипичным детям учащимся рекомендуется приходить в центры и помогать учащимся с особыми потребностями в подготовке домашних заданий.
Тем не менее, респонденты также выявили и некоторые проблемы, которые требуют решения в деятельности ресурсных центров, а именно: недостаточная обеспеченность оборудованием и дидактическими материалами; отсутствие достаточного места, чтобы размежевать различные занятия и др.
Авторы: Александр Маргаринт, Нелли Стратулат