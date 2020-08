Gunoiștile din satele raionului Soroca, între lege și posibilități

Odată cu reînvierea naturii, reapare problema gunoiștilor și salubrizării localităților. Deși satele au gunoiști autorizate, deseori locuitorii creează altele, mai aproape de casă sau chiar aruncă gunoiul pe unde apucă. Așa apar saci și pungi cu deșeuri în iarba pe marginile traseelor cum apar primăvara ghioceii de sub zăpadă. Autoritățile publice locale (APL) încearcă să țină la control situația, unii primari înființează servicii de evacuare a gunoiului și desfășoară campanii de informare pentru cetățeni, alții aplică amenzi, ce-i drept mai rar. La rândul lor, inspectorii ecologici sancționează oamenii care încalcă legea.

Cel puțin așa era situația în mai, anul 2018. Se pare că e la publicarea acestui articol, puține lucruri s-au schimbat.

Gunoiștea din Schineni se află la distanța de cca 700 m de la marginea satului, abia se observă de după valul de pământ de câțiva metri înălțime, care o inconjuară. Totodată gunoiștea are drum de acces prin centru, precum și un drum de jur împrejur.

Gunoiști autorizate, nu și amenajate

conform standardelor

În raionul Soroca sunt 35 de primării (inclusiv primăria municipiului Soroca). Potrivit informației oferite de Inspecţia Ecologică Soroca (IE), în teritoriu sunt 50 de gunoiști autorizate prin deciziile consiliilor locale (ceea ce înseamnă că APL selectează un teren la o distanță optimă de la sat și sursele de apă, astfel încât să nu dăuneze mediului înconjurător și să nu polueze sursele de apă potabilă).

Adică fiecare primărie are cel puțin o gunoiște autorizată pe teritoriul satului sau câteva în comună. Ce-i drept, niciuna nu corespunde în totalitate cerințelor, susține Valentina Rusu, șefa IE Soroca.

“Sunt câteva gunoiști făcute în baza unor proiecte mici, dar nu sunt după toate standardele: cu un dig, o peliculă de protecție a solului, o clasă pentru scurgerea apelor. Sunt mai multe cerințe. În raion prin 2007-2008 au fost făcute gunoiști la Volovița, Rublenița, Schineni, Bădiceni, aici s-au făcut unele lucrări finanțate din Fondul Ecologic Național cu diguri, peliculă, țevi de polietilenă prin care se fie evacuate apele adunate din precipitații într-o clasă. Dar în momentul de față e haos…Anul trecut, împreună cu Procuratura, am verificat toate gunoiștile din raion, am dat indicații primarilor, după care am fost în control repetat. Au ținut cont de obiecții, gunoiul a fost compactat, s-a creat cale de acces, plăcuțele informative – instalate. APL este responsabilă de respectarea ordinii pe teritoriul satelor, atribuțiile fiind prevăzute în art. 11 al Legii 209 din 29.07.2016 privind deşeurile. În 2017, am dat unele indicații cu scopul lichidării neajunsurilor referitor la deșeuri, iar pentru neîndeplinire, au fost înaintate la Procuratură documentele unor primării.”, spune doamna Rusu.

Codul Contravenţional al Republicii Moldova, Art.154. Încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor

(11) Neîntreprinderea măsurilor de lichidare a gunoiştilor neautorizate şi necontrolate se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

Primarii spun că pentru a amenaja o gunoiște după toate regulile, este nevoie de mulți bani, așa că ei le amenajează după puterile și resursele pe care le au.

Pavel Gadibadi, primarul satului Dubna opinează: “Avem două gunoiști autorizate. De când sunt în funcție am grijă să le curăț, adunăm gunoiul, dar nu-l evacuăm, nu avem unde. Îl îngropăm în țărână și rămâne așa până anul viitor, când facem același lucru. Asta este soluția la timpul de azi. Ca să fie o gunoiște autorizată, ar trebui tare multe lucruri de făcut”.

De aceeași părere este și Serghei Cetulean, primarul comunei Parcani și președinte al Asociației primarilor din raionul Soroca:

“Amenajarea unei gunoiști după toate rigorile necesită cheltuieli foarte mari. Chiar dacă fiecare localitate ar avea gunoiște, debitul ei se termină și ar trebui construită alta, de aceea eu cred că mai bine să fie construit un poligon regional, unde să fie procesat și prelucrat acel gunoi. Avem exemple în UE, am mers pe la gunoiști și e organizat și e aer curat”. Și alți primari împărtășesc această opinie, dar deocamdată rezolvă problema fiecare cum poate.

Printre primăriile care au o gunoiște cât de cât amenajată este cea de la Schineni. “În anul 2008 am avut un proiect în cadrul Fondului Ecologic Național,

am beneficiat de finanțare în mărime de peste 100 mii lei, ne-a spus Silvia Leșan, primarul comunei Schineni. Prin decizia consiliului local a fost selectat un teren, unde am amplasat gunoiștea autorizată. Toate serviciile responsabile au verificat ca aceasta să nu aibă impact negativ asupra mediului, apei, etc., Aceasta a fost amenajată conform tuturor normativelor. De două ori pe an – toamna și primăvară, angajăm și facem lucrări de curățare a gunoiului, îl adună. Gunoiul nu este sortat. Avem intrare și ieșire în gunoiște”.

„Situația este oribilă. Când vezi că s-a asfaltat, iar omul se duce și face mizerie – aici un sac acolo alt sac… câinii rup pungile și împrăștie totul…Trebuie să avem o cultură. Cel mai straniu este că fiind copil, fiecare știe că nu e bine să arunci gunoiul, dar când cresc uită. Oamenii nu vor să plătească pentru evacuarea gunoiului. Poliția ar trebui să determine localnicii să aibă contracte de evacuare a gunoiului și atunci se vor găsi modalități de a construi gunoiști. În țară nu știu dacă este o gunoiște autorizată, construită după toate rigorile, cu pașaport… O gunoiște ar trebui să aibă acel val de pământ de 2 metri peste care se pune o plasă de doi metri înălțime, ca să nu poată vânturile să arunce în aer gunoaiele, nu mai zic de miros… Oamenii mai trebuie să știe că niciuna dintre gunoiști nu trebuie aprinsă – este interzisă arderea deșeurilor. Aceasta este sănătatea noastră!”

Servicii de colectare și evacuare

a gunoiului prin sate

O gunoiște autorizată înseamnă o problema rezolvată pe jumătate. Deșeurile din sate trebuie să ajungă acolo. Unii cetățeni sunt conștiincioși și duc regulat gunoiul la gunoiște, alții îl aruncă pe unde apucă. Unii primari au decis să organizeze un serviciu la nivel local și să evacueze periodic gunoiul din gospodării către gunoiștea satului. Așa pot ține la control situația și diminuează impactul negativ al deșeurilor asupra mediului și al aspectului satelor, spun edilii.

Acum câțiva ani, primăria comunei Bulboci a implementat un proiect, finanțat din Fondul Național Ecologic, prin care a achiziționat 900 de pubele pentru gunoi cu capacitatea de 200 litri fiecare și o autospecială pentru colectarea deșeurilor și transportarea lor la gunoiștea autorizată. În sat a fost fondată și o întreprindere care prestează acest serviciu.

Primarului de Bulboci, Iurie Cojocaru, ne-a comunicat că serviciul activează bine până în prezent, beneficiari sunt cca 800 de persoane, atât din comună, cât și din satele vecine Schineni, Regina Maria și Șeptelici.

Soții Lazări și Tatiana Botnari din Schineni se arată mulțumiți de acest serviciu.

“Mașina vine de două ori în lună și achităm 20 de lei pentru asta. Suntem foarte mulțumiți, acest serviciu ne scutește de o problemă mare”, spune Tatiana. “Prin sat este curat, dar dacă vedem că cineva aruncă gunoi, le facem observație”, adaugă Lazări, care precizează că deșeurile de la animalele din gospodărie le transportă la gunoiște singuri – in rest, gunoiul este colectat în tomberon și evacuat de serviciul specializat.

Unii localnici însă nu folosesc serviciul, dar nici până la gunoiștea autorizată nu ajung – aruncând gunoiul la întâmplare.

Valentin Furtună, locuiește la nici un kilometru de gunoiștea satului Schineni, așa că îi vede pe cei care trec prin fața gospodăriei sale, în drum spre gunoiște. Bărbatul îi critică pe cei care nu mai ajung la destinație și aruncă deșeurile imediat ce ajung la capătul satului.

“Eu chiar îi întreb: ce, acolo nu încape gunoiul deja? Mie mi se pare că primăria trebuie să se apuce de ei mai din strâns. L-ai prins – amendă! Înainte în genere aruncau gunoiul pe aici, pe drumul nostru. Acum i-a mai strâns primăria, dar trebuie mai dur”, spune bărbatul, care crede că respectul pentru mediu și dragostea de localitate trebuie cultivate în familie, din copilărie.

Silvia Leșan, primarul satului Schineni menționează: “O parte dintre cetățenii noștri și instituțiile publice din sat au contract cu ÎM “Bulboci- Service”. Ceilalți au transport personal și evacuează deșeurile individual. Noi îndemnăm cetățenii să respecte ordinea și uneori suntem sesizați de locuitori că uite cetățeanul cutare a dus gunoiul și blocat calea. Atunci mergem și cerem să rezolve problema. Niciodată nu am aplicat amenzi, aplicăm metoda convingerii, discuțiile”.

Și în comuna Parcani din care fac parte satele Voloave și Parcani, a fost găsită o soluție pentru colectarea și evacuarea gunoiului, din surse proprii. Consiliul Local a alocat bani pentru salubrizarea localității, iar în lipsa tehnicii, primăria încheie periodic, în fiecare sat din comună, contract de acordare a serviciilor cu persoane fizice care au tractor cu remorcă, aceasta colectează și transportă deșeurile menajere la gunoiștile autorizate a celor două sate.

“Ultima sâmbătă din fiecare lună tractoarele circulă prin sat. Acumulează câte 3-4 remorci de gunoi pe lună – circa 16 tone de gunoi lunar sau peste 160 tone pe an. Tot acest gunoi se producea și până la acest serviciu, mă întreb era undeva depozitat? Nu, era aruncat. Nu am recurs la aplicarea legii și amendarea cetățeanului pentru aruncarea gunoiului, dar m-am întrebat, ce condiții am creat noi pentru ca cetățeanul să poate evacua gunoiul? Acest serviciul funcționează, avem autorizată o gunoiște între cele două sate, este cât de cât amenajată. Serviciul este cu plată, la început, taxa era simbolică – 1 leu lunar de persoană. Desigur că nu se acopereau cheltuielile, așa că mai târziu am ridicat taxa la 3 lei, lumea a fost de acord, pentru că le este comod. Costă 36 lei pe an de fiecare persoană, cât ar fi un pachet de țigări pentru un fumător sau o sticlă cu bere. Sunt unii care zic că nu plătesc, deoarece ei nu produc gunoi, dar eu le explic că fiecare om produce gunoi”, își împărtășește experiența primarul de Parcani.

În 2017, pentru colectarea și evacuarea gunoiului din comuna Parcani s-au cheltuit 36 mii lei, dintre care 14 mii lei au achitat locuitorii celor două sate, iar 24 de mii – primăria, a menționat Cetulean.

În Bădiceni sunt câteva gunoiști – doar una autorizată. Fiecare evacuează gunoiul unde îi este mai aproape. Unii săteni spun că le-ar plăcea ca în sat să fie colectat gunoiul organizat.

“Eu duc gunoiul la gunoiștea cea mare. Am cu ce îl duce și nu am nevoie de serviciu, dar dacă ar vrea toți, aș accepta, fără probleme. Pe teritoriul satului parcă e curat, dar asta depinde mult de primar”, spune bădiceaneanul Constantin Nitrean. Consăteana sa, Zinaida Țurcan, apelează la un căruțaș când are nevoie să ducă deșeurile la gunoiștea satului. “O parte din oameni duc la o gunoiște, altă parte – la altă gunoiște. Eu încarc într-o căruță și plătesc să mi-l ducă la gunoiște. Mă costă 30 de lei, dar ar fi bine să organizeze colectarea gunoiului – l-am pune la poartă și ar fi mai ușor”, spune doamna Zinaida.

Tentative de a organiza colectarea gunoiului centralizat au fost și la Bădiceni, în 2017 când primăriile Bădiceni, Baxani și Dărcăuți au scris un proiect comun prin care se dorea formarea unui serviciu specializat în aceste localități. Proiectul nu a acumulat punctajul necesar pentru a beneficia de finanțare pentru procurarea tomberoanelor, dar autoritățile spun că vor mai încerca.

Vasilii Palamari, primarul satului Bădiceni: “Toamna trecută am reușit să lichidăm complet o gunoiște neautorizată, formată de zeci de ani. Cât privește celelalte două gunoiști neautorizate, încercăm să convingem cetățenii care locuiesc în părțile celea să ducă deșeurile la gunoiștea autorizată, dar, cu părere de rău…”. Primarul spune că în mandatul său doar o singură dată a amendat un locuitor pentru depozitarea gunoiului în locuri neautorizate și că încearcă să conving prin discuții sătenii să păstreze curățenia pe teritoriul satului.

“La marginea satului Trifăuți, în preajma carierei, este gunoiștea satului, comunică Carolina Cucoș, secretara consiliului local Trifăuți. Fiecare locuitor duce gunoiul acolo. Mai sunt și dintre cei care nu ajung până la gunoi, spre regret. Anul trecut au fost aplicate două amenzi pentru doi locuitori ai satului, care au incendiat gunoiul în drum sau grădină. În rest, satul este curat”.

Potrivit lui Serghei Cebotari, șef adjunct al Secției securitate publică, Inspectoratul de Poliție Soroca “poliția examinează cazurile de depozitare a deșeurilor în locuri neautorizate prin agenții constatatori, care întocmesc procese verbale și le transmit la executare autorităților publice locale, conform articolului 398 din Codul Contravențional. Totodată poliția efectuează activități profilactice – trimestrial este planificat lucrul in secție, conform planului în care este indicat că poliția împreună cu APL să petreacă în toate localitățile razii pentru a depista astfel de încălcări”.

În anul 2016, de către inspector IP Soroca, au fost întocmite doar două procese verbale contravenționale, pentru aruncarea gunoiului în locuri neautorizate. În 2017 – 14 și altele 5 în anul curent.

Anatol Pânzaru, primarul comunei Cremenciug este de părere că nu doar prin resurse materiale și organizarea serviciilor se rezolvă problema. Și cetățenii trebuie să fie mai responsabili.

“Nu mai știu cum putem schimba cultura cetățenilor, să-i duc gunoiul înapoi în curte sau cum? Discutăm, încercăm să-i convingem, dar mai avem foarte mult de lucru. Deși avem în fiecare sat din comună gunoiște autorizată, amenajată, facem regulă tot timpul acolo, chiar am vrut să construim niște platforme în sate pentru sortarea gunoiului, dar lumea nu conștientizează. Oamenii aduc fel de fel de deșeuri. Am vrut să separăm plasticul, sticla de deșeurile menajere, dar oamenii angajați pentru a transporta au refuzat deoarece localnicii sunt nedisciplinați. Noi putem să organizăm colectarea și transportarea centralizată a gunoiului, dar trebuie să achite cineva, cetățenii însă nu sunt gata pentru asta. Dacă sunt bani nu este greu, e mai greu cu conștiința oamenilor, care trebuie să înțeleagă că gunoiul trebuie separat și dus anume la gunoiște, iar dacă sunt tomberoane cu destinație, să arunce gunoiul separat acolo. Am făcut terenuri separate, betonate pentru colectarea gunoiului, dar le-am închis, le-am conservat până nu se ridică puțin conștiința oamenilor”, ne-a comunicat domnul Pânzari.

LEGE Nr. 209, privind deşeurile, Art. 11 Atribuțiile autorităților administrației publice locale (1) În vederea implementării legislației în domeniul gestionării deşeurilor, autoritățile administrației publice locale, în limita resurselor financiare aprobate în acest scop de către consiliul local pe anul bugetar respectiv, realizează următoarele activităţi: a) crearea unui sistem eficient de gestiune integrată a deşeurilor municipale prin: colectare, asigurare etapizată a condiţiilor pentru colectare separată, transportare, valorificare şi eliminare finală a deşeurilor, în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale altor acte legislative şi ale actelor normative aprobate de Guvern; b) alocarea terenurilor necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, inclusiv pentru colectarea deşeurilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului, dotarea acestora cu containere specifice tipurilor de deşeuri, precum şi funcţionalitatea acestora; c) colectarea separată şi transportarea la timp a întregii cantități de deșeuri municipale produse pe teritoriul localităţilor; d) amenajarea unor spaţii speciale pentru depozitarea deşeurilor colectate separat, dimensionate corespunzător, pentru a asigura protecţia mediului și a sănătăţii populaţiei; e) depozitarea deșeurilor municipale doar în locurile special amenajate în corespundere cu documentația de urbanism.

Fapta este – amenda nu-i

La Dubna – aceeași problemă. Primarul Pavel Gadibadi recunoaște că în afară de gunoiștea oficială, sunt trei locuri neautorizate pe teritoriul localității, unde oamenii aruncă gunoi, dar aceștia rămân nesancționați, deoarece nu se poate dovedi vina lor. “Legea nu lucrează, eu nu pot fi paznic, să stau la 5 dimineața când vine cineva și depozitează să le fac fotografie, dar chiar și pedeapsa nu este cea mai bună soluție pentru societatea noastră. Dar ar fi surse suficiente pentru construcția unei gunoiști normale în localitate și în raion, de a evacua o dată în an deșeurile, selectate. Totodată ar ajuta și renunțarea la peturi și pungi din plastic, practice ele poluează cel mai mult mediul înconjurător” spune primarul.

Cât privește lucrul informativ cu populația, primarul spune că discută permanent cu populația, iar acum doi ani a distribuit fluturași cu informații ce ține de educația ecologică plus un avertisment despre sancțiuni în caz de nerespectarea legii. “În câteva cazuri am mers cu oamenii care aveau gunoi și le-am cerut să-l evacueze , ei numeau un termen, iar noi verificam dacă și-au onorat promisiunea. În majoritatea cazurilor s-au conformat. Toți conștientizează că trebuie să păstrăm ordinea, dar mulți fac mizerie”, mai spune domnul Gadibadi.

Codul Contravenţional al RM. Articolul 154. Încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor (1) Nerespectarea modului stabilit de colectare, păstrare, transport, depozitare, ardere, neutralizare şi evacuare, inclusiv în obiectivele acvatice, în subsol etc., a deşeurilor industriale, de construcţie, menajere şi de altă natură se sancţionează cu amendă de la 12 la 24 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de până la 60 de ore, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

Chiar și colaboratorii Inspecției Ecologice deseori se declară neputincioși în fața problemei gunoiului. Deși constată încălcarea legii, aceștia nu totdeauna pot sancționa făptașii.

“Dacă avem informații precise că o persoană a depozitat gunoi în locuri neautorizate și avem dovezi, spre exemplu o fotografie, atunci se întocmește proces verbal și se aplicăm amendă. Dacă nu avem dovezi, nu putem amenda, precizează Valentina Rusu. Amenzile pentru depozitarea deșeurilor în locuri neautorizate, conform Codului Contravențional, constituie de la 600 la 1200 lei pentru persoane fizice și de la 6000 până la 9000 lei pentru persoane juridice”.

În 2016, de către inspectorii ecologici au fost întocmite 58 procese verbale conform articolului 154, aliniatul (1), persoanelor fizice și aplicate amenzi în sumă de 23 200 lei, dintre care au fost achitați 12400 lei. Aproape toți profitat de ocazia să achite doar 50% din amendă, dacă o achită în 24 de ore de la aplicarea acesteia.

2017 – 29 procese verbale și amenzi persoanelor fizice în sumă de 20900 lei (numărul amenzilor este mai mică, dar s-a majorat valoarea unității convenționale).

O gunoiște regională?

Pe an ce trece, deșeurile din localități se acumulează la gunoiștile satelor, fără să fie sortate și evacuate. Autorizație de strângere a gunoiului în raion nu este, pentru că în raion nu este o gunoiște conform cerințelor, iar autorizația de colectare a gunoiului este eliberată de ministerul de resort, spune șefa IE Soroca, Valentina Rusu.

“Conform strategiei naționale de gestionare a deşeurilor, urmează să fie implementat un proiect de colectare a deșeurilor pe regiuni. La Bălți, urmează fie construită o uzină, care va selecta pentru reciclare, neutralizare sau ardere. În prezent se efectuează studiul de fezabilitate. Noi suntem regiunea nr. 7. Colectarea gunoiului se va efectua din tot raionul”. Astfel, potrivit Valentinei Rusu, în satul Hristici din raionul Soroca a fost selectat un teren de 1 ha, pe teritoriul fostei gunoiști. Acolo urmează a fi construită o stație de transfer a deșeurilor, cu o estacadă specială. “Mașinile vor căra gunoiul din raion la stația de transfer, iar de pe această estacadă deșeurile vor fi descărcate în containere, care, la rândul lor, vor fi transportate cu mașini specializate la Bălți. Stația va fi una modernă și cetățenii nu trebuie să-și facă griji din cauza acesteia”, mai spune doamna Rusu.