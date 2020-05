Viața de pensionar. Realități diferite între Moldova și Olanda

Mihai Cibotari are o privire obosită și fața îi este brăzdată de cute, arsă de soare și de vânt. Are 73 de ani și în urmă cu câteva luni și-a schimbat calul pe un motoroler. „Nu mai sunt forțe”, oftează bărbatul. El și soția sa, Eudochia, care are 71 de ani, și-au petrecut toată viața în satul Teleșeu, Orhei. Nu au lipsit de acasă mai mult de o zi, când mergeau în vizită la rude. Însă, vara trecută au încuiat casa pentru două săptămâni, când au plecat să-și vadă feciorul și nepoții stabiliți în Germania. Lumea de acolo li s-a părut altfel. „Mai rațională”, caută cuvântul potrivit femeia, cu părul ascuns sub o basma și îmbrăcată într-un halat roșu cu figuri geometrice albastre și galbene. „Oamenii de acolo sunt parcă mai odihniți, mai cătați și energici, nici nu-ți dai seama că au peste 70 de ani. Ei mănâncă sănătos, mai fac și sport, iar noi… Nu, nu știm a ne păstra”, spune Eudochia Cibotari.