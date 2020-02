VIDEO: A schimbat revistele fashion pe… „Ghidul veterinarului”

Ludmila Catlabuga are, în satul Visoca din raionul Soroca, o fermă de vaci cu peste o sută de capete. Și aceasta în vremurile când fermele sunt tot mai puține, iar Republica Moldova, agrară și bogată în pământuri și oameni, cumpără produsele lactate de peste hotare, în speță din Ucraina… La început, a fost ţinta comentariilor misogine. Totuși, a reuşit să facă faţă provocărilor și, deloc întâmplător, la finele anului trecut a fost desemnată de Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (OIMM) „Femeia anului 2019”. „Am depus mult efort ca să conving angajații că pot, că sunt hotărâtă să le ofer stabilitate”, susține femeia de afaceri Ludmila Catlabuga.

Contabila de la „coada vacii”

S-a născut în orașul Grigoriopol. A absolvit școala din localitate și a frecventat toate secțiile posibile: de la sport, la activități artistice. A mai absolvit școala de muzică, clasa acordeon. În 2002, a fost admisă la Academia de Studii Economice din Moldova, specialitatea Contabilitate și Audit, pe care a absolvit-o în 2006. Mama ei, care este contabil, a ghidat-o în alegerea profesiei. Tata, activând în domeniul sistemelor de irigare din regiunea transnistreană, a reușit să-i insufle dragostea pentru agricultură… De pe băncile studențești, și-a început activitatea de ”om muncitor”, încercând mai multe activități: curierat, operator-facturi, vânzări etc. În anul 2006, a fost angajată în cadrul Asociației ”Apele Moldovei”, Secția resurse umane. În 2007, și-a început cariera de contabil în companii specializate în producere, comerț, prestări-servicii… Apoi a decis să-și înființeze propria afacere.

„Mergeam des la baștina soțului meu, în satul Visoca și, de fiecare dată, reveneam îndurerați. Vedeam cum se ruinează satele Moldovei. Părinții noștri dețineau niște grajduri ale fostei ferme și reușiseră să le mențină cât de cât întregi. După mai multe discuții și depășirea fricii, am decis să inițiem o afacere. Familia mea nu prea are tangențe cu sectorul zootehnic. Familia soțului, la fel. Doar unul din buneii soțului a fost lucrător la ferma de vaci pe timpul sovietic. Doar că tehnologia de creștere a taurinelor de pe vremuri este cu totul alta decât cea actuală. Așa că am început să studiem. Revistele fashion și romanele de dragoste au dispărut de pe noptiera mea și a apărut „Ghidul veterinarului”, „Rația animalelor”, „Tehnologia modernă de creștere a bovinelor”…”, își amintește Ludmila Catlabuga.

Istoria în câteva imagini

Nu a visat să aibă o fermă, iar acum nu-și imaginează viața fără ea

Totul a început la 14 aprilie 2015. Atunci a fost fondată întreprinderea. A început cu zootehnia – genul principal de activitate fiind creșterea bovinelor de lapte. A importat bovine de rasa Holstein, cu productivitate înaltă la lapte. Pe tot parcursul activității, a întâlnit oameni deschiși și onești: „Inspirația de a gestiona o fermă și corectitudinea de a administra un colectiv eterogen ne-a împărtășit-o colegul de breaslă de atunci, iar acum prietenul Marian Bitiu, fermier din satul Năvîrneț, raionul Fălești. Ori de câte ori aveam nevoie de un sfat, el mă asculta cu răbdare. La fel, sunt recunoscătoare autorităților, care ne-au sprijinit. A fost, este și va fi alături de noi fratele soțului meu. El este inima și sufletul fermei”.

Lozinca fermei: „Tot ce-i mai bun – animalelor!”

În primul an de activitate, principala problemă a fost angajații. Oamenii din sat au uitat cum se lucrează în echipă. A depus mult efort ca să le demonstreze că doar într-un colectiv bine motivat și unit au de câștigat toți. Astăzi, compania are 10 angajați.

„Nu pot rămâne indiferentă atunci când vreun angajat are o problemă personală. Tot ce i-am rugat e să fie sinceri cu mine. Doar așa putem rezolva orice problemă. Marea responsabilitate la fermă îi revine totuși cumnatului. Se implică și soțul. Munca fizică, care necesită putere de bărbat, îi revine lui și fratelui lui. Avem și un medic veterinar profesionist, care are grijă de sănătatea animalelor. Lozinca fermei noastre este: „Tot ce-i mai bun – animalelor!”. De asemenea, avem angajați operatori de întreținere a animalelor și a mulsului mecanizat, un tractorist, fără de care ferma ar fi paralizată. Eu sunt partea vizibilă a companiei. Succesul se datorează însă lor, oamenilor minunați”, ne-a spus Ludmila Catlabuga.

De la grajduri părăsite, la fermă ultramodernă

Femeia de afaceri consideră că cea mai importantă realizare a sa este transformarea unor ruine într-o fermă ultramodernă. Pe parcursul anilor au fost procurate două grajduri cu o suprafață de 1329,8 m.p. și 917 m.p., după care a urmat reconstrucția și renovarea grajdului cu suprafața de 917 m.p., cu adăugarea unei anexe, în total lărgindu-l până la 1200 m.p. În iunie 2015 au fost procurate 33 de junci gestante, rasa Holstein, cu productivitatea de cel puțin 9000 kg de lapte pe perioadă de lactație. Bovinele din această rasă ajung la greutatea de 700 kg și dau cel mai calitativ lapte, dacă sunt hrănite în mod corespunzător. Producția de lapte la fermă este de 9000 kg anual, iar unele vaci „de excepție” ajung și 13000 kg de lapte pe an. Concentrația de grăsime variază între 3,6% — 3,9%. Actualmente, ferma deține 130 de capete, dintre care 83 sunt mulgătoare. S-a investit în utilaje și tehnică: un tractor MTZ-82, malaxor Siloking pentru prepararea furajelor, utilaj pentru pregătirea combifurajelor (moară cu malaxor), aparat de balotat furaje în saci-mâneci etc.

De asemenea, a fost amenajată o sală de muls automatizată, cu traseu direct în tancul de răcire și păstrare a laptelui, care a ușurat cu mult munca operatorilor de muls. Au fost instalate tuburi solare ca sursă de energie regenerabilă. Ferma a fost conectată la apeduct. A fost instalat un plug raclor automat de evacuare a dejecțiilor din grajd, ceea ce a facilitat și munca îngrijitorilor. Prepararea furajelor se face automatizat cu ajutorul unui malaxor. A fost instalat un soft de control al procesului de producere a laptelui. Acesta este util în special pentru medicul veterinar. Acest lucru a fost posibil grație subvențiilor și granturilor de care a avut parte întreprinderea.

Câteva cifre la subiect

Prețul de achiziție al laptelui variază

în perioada caldă a anului — 3,5 lei/litru de la producătorii casnici și 5,2 lei/litru de la ferme

în perioada rece a anului — 4,3 lei/litru de la producătorii casnici și 6,1 lei/litru de la ferme.

Producătorii de lapte achită de la 8 până la 15 la sută din venit instituțiilor comerciale (magazinelor).

Un medic veterinar, în Republica Moldova, deservește 7-8 sate.

La facultatea de zootehnie își fac studiile, în prezent, 296 de studenți.

Titlul onorific „Femeia Anului 2019” — o surpriză plăcută

”Acest titlu a fost o surpriză pentru mine. Sunt o fire care tinde să fie permanent la curent cu tot ce se întâmplă. Mă interesează proiectele, concursurile, „vânez” orice informație care mi-ar putea fi utilă în domeniul în care activez. Am știut, bineînțeles, despre acest concurs. Soi sau trei ani am trimis și formular de participare. Am făcut-o și în anul 2019, la ediția a V-a și, iată că am fost observată. Ceremonia de decernare a fost foarte frumoasă. A fost organizată de Platforma Națională a Femeilor din Moldova. Sponsorii m-au uimit cu o mulțime de cadouri, inclusiv cu premiul mare — acea bicicletă ultramodernă. E o motivație atât pentru mine, cât și pentru cei din preajmă”.

Welcome la ferma noastră!

În anul 2020, Ludmila Catlabuga planifică să-și dezvolte afacerea, prin mărirea de șeptel și a cantității de lapte, deoarece partenerii solicită cantități mai mari. Principalul accent va fi pus însă pe „ameliorarea geneticii”, pentru a obține bovine cu productivitate înaltă. Obiectivul pe termen lung este procesarea laptelui materie-primă ca produs finit: „Suntem fondatorii și membri ai Asociației Fermierilor — Producători de Lapte: Participăm activ la toate „mesele rotunde”, școlile de câmp etc. pentru a îmbunătăți și dezvolta sectorul de lapte. Din 2018 până în prezent facem parte din grupul de lucru al MADRM cu privire la elaborarea Programului Național de Dezvoltare a Sectorului de Lapte în RM 2019-2025 și a Programului de Monitorizare a Laptelui Crud, în strânsă legătură cu experți internaționali de la Banca Mondială. Îmi doresc enorm ca această implicare să dea roade pentru întregul sectorul zootehnic. Aș vrea ca mai mulți fermieri să îndrăznească să inițieze afaceri în acest domeniu. E important ca aceste programe sectoriale, la care s-a lucrat mult, să deschidă calea fermierilor spre finanțare din partea statului, ceea ce ar reda încrederea în ziua de mâine. Sunt mereu deschisă pentru oricine vrea să activeze în acest domeniu, așa că Welcome la ferma noastră, pentru a vă inspira, dacă vreți să inițiați o astfel de afacere”, susține Ludmila Catlabuga.

Câteva cifre la subiet

Deficitul de 45% din necesarul de lapte pentru Republica Moldova este procurat din țările UE, Belarus și, în special, din Ucraina.

92 la sută din laptele produs în Republica Moldova revine producătorilor mici.

În satul Visoca, raionul Soroca sunt 328 de vaci mulgătoare, dintre care 198 sunt în sectorul particular și 130 la ferma Ludmilei Catlabuga, inclusiv 83 de vaci mulgătoare.

În loc de epilog

Exemplul ei este unul nu doar de aplaudat, dar și de urmat. Cu atât mai mult că cei de la ODIMM oferă sprijin financiar în cadrul unui program dedicat exclusiv doamnelor. Este vorba despre programul-pilot „Femeia în afaceri”, în cadrul căruia, peste 400 de femei au primit granturi. Proiectul urmează a fi continuat. „Doar în cadrul unui program „Femei în afaceri” s-a oferit, în formă de grant, ajutoare financiare de aproximativ 60 de milioane de lei, inclusiv cu asistenţa Uniunii Europene care, pentru acest program, a oferit sau a suplimentat programul cu 2 milioane de euro”, ne-a spus Iulia Costin, director general ODIMM. Gala Femeilor a fost organizată, la finele anului 2019, pentru a cincea oară. Anul trecut au fost oferite premii pentru un „StartUp Inovativ”, „Iniţiative sociale” şi „Produs Nou”.