VIDEO: „Pepiniera” olimpicilor de la Soroca

Sâmbăta, după o săptămână de studii la gimnaziul din localitate, Laura Burduja, elevă în clasa a IX-a din satul Holoșnița, vine în centrul raional, unde studiază istoria și limba română la nivel mai avansat. Are nevoie de cunoștințe mai aprofundate pentru a învinge la olimpiadele raionale și naționale. Același obiectiv îl au și alte câteva sute de elevi din Soroca. Pentru ei, în 2018, a fost creat Centrul Raional al Elevilor Capabili de Performanțe (CRECP).

„Studiez aici limba română și istoria al doilea an. Până a veni la centru, nu participam la olimpiade, nu aveam curaj. Acum mă simt mai sigură. Am acumulat mai multe cunoștințe. Am participat la conferințe, la olimpiadă la disciplinele pe care le studiez. Pentru prima oară am primit mențiune, dar sunt sigură că o să am rezultate și mai bune”, susține eleva.

Ca și Laura, David Gherlovanu, elev în clasa a X- a, este convins că la CRECP primește mult mai multe cunoștințe decât prevede programul școlar. „Aici studiez robotica, informatica și matematica. Aș dori să ocup locuri de frunte la olimpiade, la concursurile școlare și, poate, la anul la republicane. Cel mai bun rezultat de până acum – locul III la olimpiada raională la informatică”, ne-a spus David.

INIȚIATIVA A VENIT DE LA ELEVI

Acum doi ani, Consiliul elevilor din Soroca a venit cu inițiativa de a crea un centru pentru elevii cu potențial înalt la învățătură. Se întâmpla în cadrul ceremoniei de premiere a elevilor cu performanțe din raionul Soroca, unde, anual, zeci de discipoli și pedagogii lor sunt răsplătiți cu diplome și premii bănești pentru succesul obținut la concursurile și olimpiadele raionale și republicane. Zecile de nominalizări și tot atâtea medalii se pare ca au convins autoritățile, care, la scurt timp, au fondat CRECP.

„Este un centru unicat și a fost deschis pentru a oferi elevilor cu potențial înalt oportunitatea de a studia într-un mediu mai bine dotat, cu profesori mai bine pregătiți”, susține Angela Mușenco, șefa Direcției raionale învățământ (DÎ). Rodica Tinerelu-Negru, directoarea instituției, o completează: “Instituția este parte integrantă a sistemului de învățământ din raion și are menirea să dezvolte capacitățile elevilor capabili să înregistreze performanțe”.

CEI MAI BUNI DINTRE CEI BUNI

La centru, își îmbogățesc cunoștințele peste 300 de elevi din toate instituțiile de învățământ din raion. Elevii au fost selectați online în baza rezultatelor pe care le-au obținut la școala din care provin. “Au venit elevii care au media la învățătură nu mai mică de 8,5. Profesorii au fost și ei selectați din rândul celor care au discipoli premiați la olimpiadele raionale și republicane”, menționează Rodica Tinerelu-Negru.

Deținătoarea titlului onorific “Elevul anului 2016”, Andreea Andriuța, premiantă la concursuri republicane la limbile engleză și franceză și care deține mai multe mențiuni la concursuri prestigioase la matematică și fizică, își aprofundează, în cadrul centrului, cunoștințele la disciplinele cu profil real.

“Centrul este o oportunitate de a obține cunoștințe extrașcolare. Eu studiez aprofundat matematica și fizica. Aici, complexitatea exercițiilor și problemelor este alta comparativ cu ceea ce facem în clasă. Centul acesta joacă un rol foarte important în dezvoltarea mea. Am participat la numeroase concursuri, iar cunoștințele acumulate mă motivează să lucrez și mai mult asupra mea – să înaintez spre ceea ce îmi doresc să fac în viitor”, spune Andreea, elevă în clasa a X-a la LT Constantin Stere.

În opina lui Andrei Lupașco, elev în clasa a XI-a la același liceu, la CRECP se aplică o altă tactică de predare – una orientată spre copiii dispuși să studieze mai mult. Participarea la olimpiade este doar un pas spre scopul pe care mi l-am stabilit – acela de a fi cel mai bun pe segmentul pe care mi l-am ales”, ne-a spus elevul premiat în fiecare an la olimpiadele raionale și deținător a mai multor premii la olimpiadele republicane la matematică, informatică și fizică. Pentru ei, sâmbăta sau în timpul vacanțelor, vin la muncă cei mai buni profesori. Din echipa pedagogică a centrului fac parte 19 profesori, care predau nouă discipline. Copiii au posibilitatea să studieze două obiecte la alegere.

Alla Tașnic, profesoară de limba franceză: “Avem o oră de conținuturi integrate. Vorbim și despre dezvoltarea celor patru competențe: audiție, comunicare orală, mesajul scris și exprimarea scrisă. Este o oportunitate să lucrezi cu acești elevi, pentru că sunt copii care și-au pus deja un scop și merg spre acel scop. Copiii de la CREP sunt mai siguri și în ceea ce privește exprimarea și în ceea ce privește „limbajul scris”. În ceea ce privește comunicarea orală, ei sunt mai descătușați, nu le este frică să se exprime, să interacționeze. La Centru, au șansa să lucreze în grupuri mici, ceea ce le stimulează curajul și interesul de a comunica într-o limbă străină”.

Vladimir Bulat, profesor de limba engleză: “Unii vin să-și perfecționeze cunoștințele, alții vin să se pregătească de BAC. Am nouă elevi care vin aici. Se simte că își îndeplinesc sarcinile cu plăcere. Am încercat să facem ceva nou. Am hotărât la centru să acordăm mai multă atenție scrierii eseurilor. La începutul lecției dezvoltăm vorbirea orală, iar apoi – teorie. În timp, elevii au devenit mai serioși. Punem accent pe interacțiune, pentru a-i face să se simtă liberi. E important ca ei să poată să-și expună liber ideile”.

La CREP studiază atât elevi vorbitori de limba română, cât și elevi vorbitori de limba rusă. Cursurile au loc în limba română, însă pentru comoditatea vorbitorilor de limba rusă, în caz de necesitate, profesorul le explică suplimentar materia în limba rusă. De asemenea, elevii pot răspunde în limba rusă la cursuri.

Vedeți în acest video, cum este la CRECP Soroca.

TRANSPORT PENTRU ELEVI

Urmare a reformei învățământului și optimizării rețelei școlare, în raionul Soroca a fost organizată transportarea elevilor din sate către școlile de circumscripție. Direcția învățământ a decis că, în zilele de odihnă, când la CRECP se desfășoară orele de curs, autobuzele la fel vor transporta elevii în centrul raional, asumându-și și cheltuielile pentru transport… Angela Mușenco, șefa DÎ Soroca: “Cheltuielile pentru transport și anul trecut, și anul acesta și le-a asumat direcția”.

CÂȚI BANI SE ALOCĂ PENTRU CRECP ȘI CUM SUNT CHELTUIȚI

Fondatorul – Consiliul Raional Soroca – și-a asumat finanțarea instituției de învățământ în totalitate. Astfel, în 2018-2019, bugetul instituției a constituit 421 400 lei, bani cheltuiți pentru salariul pedagogilor și servicii sociale. Până acum, instituția nu a cheltuit nimic pentru chiria spațiului, dat fiind faptul că este găzduit în incinta Liceului Constantin Stere din Soroca. Administrația liceului a pus la dispoziția centrului toate spațiile necesare pentru lecții, laboratoarele și tehnica de calcul de care este nevoie – gratis. „Cu mare plăcere am acceptat să fim gazda acestui centru. De fapt și inițiatori am fost, am susținut această idee. Am oferit spațiu gratis, fără nicio condiție”, susține Vasile Baș, directorul liceului gazdă.

Administrația CRECP susține că în anul curent de învățământ, bugetul instituției ar trebui majorat, pentru a asigura formarea cadrelor didactice, procurarea materialelor didactice, acoperirea cheltuielilor pentru deplasări la concursuri și schimb de experiență în România, vizitarea laboratoarelor performante de la Iași, etc.

PRIMELE REZULTATE

Atât eforturile depuse de elevi și profesori, cât și investițiile financiare dau primele roade. De asta s-au convins toți: și autoritățile din învățământ, pedagogii, dar și elevii care studiază la centru.

În anul de învățământ 2018, elevii din raionul Soroca au fost premiați de nouă ori la olimpiadele republicane, iar după primul an de activitate, discipolii care studiază la centru au adus la Soroca de două ori mai multe premii: “În anul precedent la olimpiada republicană am avut 9 locuri premiante, iar în acest an avem 19 din același număr de participanți. Este inclusiv meritul acestui centru. Am avut participanți și elevi din mediul rural care au participat la Olimpiada Republicană. Altă dată așa ceva nu se întâmpla. Avem o elevă din Vasilcău, clasa a IX-a, care a luat mențiune la biologie și care a studiat la CRECP. Ne-am plasat pe locul II la nivel de țară (exceptând Chișinăul și Bălțiul) – după Ungheni, cu 22 locuri premiante, noi având 19 locuri premiante. Este o mare performanță”, susține șefa DÎ.

Pentru a motiva și mai mult elevii, Direcția învățământ și corpul didactic se află în contact permanent cu elevii. Anul trecut, elevii au avut parte de o excursie la Iași, la cel mai mare laborator de chimie de la Universitatea “A. I. Cuza” și de o excursie la Universitatea din Tiraspol, unde au vizitat laboratorul de chimie-biologie. În perspectivă, se dorește realizarea unor excursii tematice, în funcție de interesele elevilor – ca o alternativă lecțiilor clasice în sălile de curs.