Не хлебом единым: как заработать на любимом деле

Наталья Матиеску:



“В моем случае все сложилось легко и своевременно. Подсчеты были простыми, так как я не собиралась открывать большую промышленную пекарню. Пространство рассчитано на мой потенциал, и печь такой хлеб возможно только если жить рядом с пекарней, так как хлеб на заквасках требует постоянного пристального внимания. Я живу во дворе, рядом, и могу контролировать весь процесс в любое время, так как процесс этот “живой”, на него влияет очень много факторов: погода, влажность воздуха, постоянно меняющаяся температура и даже мое состояние, так как в этом ремесле много ручного труда и моей вовлеченности на каждом этапе приготовления хлеба.



О том, как вести бизнес в Молдове, я не знала ничего, мне все было ново. Самым большим удивлением стало то, что взносы и требования к ремесленникам такие же, как и к промышленным магнатам. Но в моей голове одни закваски и хлеба, поэтому все эти бизнес-дела меня отвлекают от главного. Поэтому четкие цифры озвучить сложно: хлеб пеку я и мой помощник. Печем мы столько, сколько можем. Ремесленный хлеб в больших объемах – это не про меня и даже не про настоящий хлеб. Каждый хлеб это индивидуальность, у него свой характер и вкус. Большие объемы – это уже не хлеб, который печешь ты, это хлеб, который печется по схеме непонятно кем и какими намерениями.



Сегодня у нас 10 видов хлеба. Цены зависят от вида хлеба – от 100 лей за килограмм.”