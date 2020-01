Este uşor să fii creativ sau cum în Moldova să câştigi din artă

– Faceţi o descriere succintă a agenţiei dvs. de creaţie pentru cititor.

Ne-am deschis la Chişinău în anul 2008. În prezent avem un oficiu aici şi unul la Amsterdam. Începând cu anul 2018, am devenit membri ai Art Directors Club of Netherlands. De asemenea, am câștigat concursul Agenției pentru investiții în campania de promovare a Moldovei în străinătate Not in February. Ne ocupăm de branding, design, relațiile cu companii și multe alte lucruri greu de explicat.

– Datorită afacerii în sfera de creaţie în Moldova se poate trăi şi dezvolta sau se poate doar supravieţui?

Se poate trăi şi dezvolta, dar nu este domeniul care aduce mulţi bani. Dacă ai nevoie de bani, atunci devino inginer sau aprofundează-te în sfera IT.