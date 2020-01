Instrucţiune: Cum să-ți deschizi o afacere dacă eşti proaspăt absolvent universitar

„Magazinul meu de cadouri a început cu vânzarea la târgurile orășenești, mai târziu am avut o „insuliţă” într-un centru comercial, iar după 3 ani am deschis un magazin în centrul Chișinăului. Evoluţia de la o afacere mică la una mijlocie nu a fost deloc uşoară. Am avut investiţii colosale, credite, datorii şi multe altele. A fost foarte dificil, dar de un lucru sunt sigură – a meritat efortul! În ceea ce privește perspectivele, ele există, dar trebuie să te înarmezi cu răbdare şi să depui efort colosal, deoarece există numeroase obstacole: sub formă de finanţe, căutarea angajaților, închirierea unei încăperi, iar taxa de chirie trebuie achitată indiferent dacă ai sau nu vânzări”.