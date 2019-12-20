Полная инструкция: как открыть свой бизнес, если ты только закончил универ

Классический вариант офисной работы и карьерного роста всё меньше привлекает молодое поколение. У них полно креативных идей, энтузиазма и желания, но кроме всего этого нужно знать, как правильно и главное законно всё осуществить.
Мы подготовили полную инструкцию о том, как зарегистрировать собственное предприятие в Молдове.
Поверьте, это не страшно!
2. Хочу открыть свой бизнес. С чего начать?
3. Это сложно?
4. Много ли документов нужно собирать?
5. Я сам должен писать устав фирмы?
6. Мне нужно иметь деньги на счету?
7. Сколько это всё занимает времени?
8. А мне точно надо открывать собственное SRL?
Тест: Готов ли ты открыть бизнес?
Согласно статье (2) закона о поддержке сектора малых и средних предприятий, предприятия делятся на микро, малые и средние.
Для микро-предприятия необходимо, чтобы:
- годовая средняя численность работников была не более 9 человек;
- годовая сумма доходов от продаж не более трех миллионов леев;
- общегодовая балансовая стоимость активов не более трех миллионов леев.
Что касается малого предприятия:
- годовая среднесписочная численность работников составляет не более 49 человек;
- годовая сумма доходов от продаж не более 25 миллионов леев;
- общегодовая балансовая стоимость активов не более 25 миллионов леей
Таким, образом, cкорее всего, наш небольшой пост-университетский бизнес будет относится к микро-предприятиям.
Процесс создания собственного бизнеса должен начинаться с выбора организационно-правовой формы. Согласно Закону «О предпринимательстве и предприятиях», предпринимательство может осуществляться в следующих организационно-правовых формах:
- индивидуальное предприятие;
- полные товарищества (компания под общим названием);
- коммандитные товарищества;
- акционерные общества;
- общества с ограниченной ответственностью;
- производственные кооперативы;
- кооперативный предприниматель;
- арендные предприятия;
- государственное и муниципальное предприятия.
Как правило, для учредителей оказывается сложной задачей определиться с самой подходящей формой для бизнеса, так как каждая из форм имеет свои индивидуальные преимущества. Поэтому перед тем, как понять какая организационно-правовая форма подходит Вашему бизнесу, необходимо разобраться с задачами, которые Вы перед собой ставите, например: какие отношения Вы намерены установить в ходе деятельности (если будет несколько учредителей), как планируете разделять ответственность с кредиторами, что будет способом управления компанией во время деятельности и многие другие не менее важные задачи.
Одна из самых популярных организационно-правовых форм предпринимательской деятельности в Республике Молдова является SRL (ООО).
SRL (ООО – общество с ограниченной ответственностью) – это юридическое лицо, предприятие, учредителями которого одновременно могут стать до 50 человек.
Главным плюсом SRL в сравнении с ИП (индивидуальным предпринимателем) является тот факт, что владельцы SRL рискуют только капиталом компании, а Индивидуальный предприниматель несет ответственность за свою деятельность личным имуществом, т.е. квартирой, машиной и всем, что на него записано.
Итак, открытие SRL, выглядит, более безопасной для личного имущества, формой регистрации юридического лица.
В Молдове зарегистрирвать SRL можно за один рабочий день, а точнее в течение 24-х часов, исчисляемых начиная с рабочего дня, следующего за днем подачи документов, необходимых для регистрации. Или в срочном порядке в течение четырех часов.
За 24 часа и будет стоить 1149 лей, а если нужно за 4 часа – 4596 лей.
Сроки и тарифы можно найти на сайте gov.md.
Сложность может быть в том, чтобы закрыть фирму. Процесс ликвидации фирмы в Молдове действительно непростой, поэтому множество SRL номинально работают, но в реальности не осуществляют никакой деятельности, по сути оставаясь замороженными.
SRL нужно зарегистрировать в Государственной регистрационной палате. Сегодня перечень необходимых документов сведен к минимуму: требуется только удостоверение личности учредителя (или нескольких учредителей).
Устав компании чиновники Регистрационной палаты составляют на месте. В 2014 году был отменен обязательный минимальный уставной капитал, который теперь может быть определен самим учредителем.
Заявление на регистрацию заполняется на месте. В нем нужно указать:
- название
- юридический адрес
- данные паспортов учредителей
- имя администратора
- не более пяти видов деятельности
Договор и устав об учреждении юридического лица заключается и утверждается его учредителями (участниками). Обычно это очень стандартная форма, которую вы просто подписываете, ничего выдумывать не надо.
До начала регистрации вам нужно подумать о названии фирмы, и прийти к регистратору с несколькими вариантами названия. Ваши варианты названия регистратор будет проверять по базе названий фирм на сходство. Вы удивитесь, но очень многие названия заняты.
На сайте idno.md вы можете проверить, существует ли фирма точно с таким же названием, как вы задумали.
Предприниматель Александр Головин имеет за спиной неплохой опыт в предпринимательстве: первое дело открыл в 18 лет, а уже в 21 год открыл всеми известную «Песочницу», и сейчас он владелец заведения «DC Donuts & Coffee». Он поделился с нами тем, как он выбирал название для своего заведения.
«Люди должны быть готовы к тому, что выбранное ими название для своего предприятия, заведения и т.п. может быть уже занято кем-то. Соответственно, Агентство Государственных услуг откажет в таком случае. Мне повезло во всех случаях, с такими проблемами я не сталкивался. Особую любовь многие испытывали к «Песочнице» и гадали, почему же именно такое название. На самом деле, это не секрет и тут нет каких-то скрытых смыслов.
Выбор на самом деле очень прост и логичен – все мы начинаем с песочницы, да и формат заведения был такой, что все собирались, отдыхали, танцевали, играли в приставки. Все, как в детстве. Но со временем все мы вырастаем из той самой песочницы, все меняется. Именно поэтому некогда всеми любимое заведение, уже закрыто, а точнее оно переросло в один из лучших коктейльных баров в городе».
- После подачи документов на регистрацию нужно открыть счет в банке. Список банков, имеющих соответствующую лицензию, можно посмотреть на сайте Национального банка Молдовы.
- Деньги на счёт фирмы сейчас класть не обязательно.
- После завершения регистрации, в течение суток нужно встать на учет в Налоговую инспекцию.
Регистрация, открытие банковского счёта и изготовление печати, — это всё займёт у вас буквально пару дней. Заканчивается процесс регистрации внесением записи в Государственный регистр, после чего администратору, он же директор, выдаются:
- решение органа государственной регистрации;
- учредительные документы;
- выписка из Государственного регистра;
- печать.
Уникальный государственный идентификационный номер (IDNO), присваиваемый юридическому лицу считается также фискальным кодом.
Юридическое лицо считается зарегистрированным в день принятия решения о регистрации.
Источинк: lex.justice.md
Только в том случае, если у вас есть не только абстрактная идея бизнеса, а уже и варианты его воплощения „на коленках”, а никто из близких и друзей с уже открытой фирмой не готов взять ваши легальные заботы на себя.
В целом, количество зарегистрированных бизнесов постоянно растёт. По данным Государственного реестра предприятий, зарегистрированных в Республике Молдова, в период с 5 июня по 8 июля в нашей стране было создано 390 новых компаний. Таким образом, до 8 июля в реестр включено 233156 предприятий.
В то же время в июне было зарегистрировано на 436 предприятий больше, чем число компаний, зарегистрированных в мае. По сравнению с июлем 2018 года, количество предприятий увеличилось на 5290, а в сравнении с июлем 2017 года на 12 637.
„Государство поддерживает малый бизнес, в основном, на словах. На деле можно назвать Организацию по развитию сектора малого и среднего бизнеса (ODIMM), которая, действительно, осуществляет ряд программ: PARE 1+1 (вовлечение денег мигрантов в экономику); START pentru tineri; Women in business и Business academy for women, Фонд гарантирования кредитов и ряд других, менее значимых.
Но эти программы – это ряд, хотя и довольно длинный, частных одиночных примеров. В Молдове не было и нет системной поддержки малого и мелкого бизнеса на законодательном уровне. Допустим, освобождение от налога на прибыль в течение первых трёх лет деятельности. Нужен целый пакет законов, комплексный, и его поддержка исполнительной властью. Чтобы все, кому хочется „наехать” на фактически беззащитные предприятия (опыта нет; знания законов, в том числе Налогового кодекса, нет; денег на адвоката нет) знали, что „маленьких обижать ну никак нельзя!”. Должен быть омбудсмен в Парламенте по делам именно малого и мелкого бизнеса. Много чего должно быть…”