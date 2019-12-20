Полная инструкция: как открыть свой бизнес, если ты только закончил универ

Процесс создания собственного бизнеса должен начинаться с выбора организационно-правовой формы. Согласно Закону «О предпринимательстве и предприятиях», предпринимательство может осуществляться в следующих организационно-правовых формах:

индивидуальное предприятие;

полные товарищества (компания под общим названием);

коммандитные товарищества;

акционерные общества;

общества с ограниченной ответственностью;

производственные кооперативы;

кооперативный предприниматель;

арендные предприятия;

государственное и муниципальное предприятия.

Как правило, для учредителей оказывается сложной задачей определиться с самой подходящей формой для бизнеса, так как каждая из форм имеет свои индивидуальные преимущества. Поэтому перед тем, как понять какая организационно-правовая форма подходит Вашему бизнесу, необходимо разобраться с задачами, которые Вы перед собой ставите, например: какие отношения Вы намерены установить в ходе деятельности (если будет несколько учредителей), как планируете разделять ответственность с кредиторами, что будет способом управления компанией во время деятельности и многие другие не менее важные задачи.

Одна из самых популярных организационно-правовых форм предпринимательской деятельности в Республике Молдова является SRL (ООО).

SRL (ООО – общество с ограниченной ответственностью) – это юридическое лицо, предприятие, учредителями которого одновременно могут стать до 50 человек.

Главным плюсом SRL в сравнении с ИП (индивидуальным предпринимателем) является тот факт, что владельцы SRL рискуют только капиталом компании, а Индивидуальный предприниматель несет ответственность за свою деятельность личным имуществом, т.е. квартирой, машиной и всем, что на него записано.