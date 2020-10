Vizită de studiu într-una dintre localitățile model din nordul Republicii Moldova / Galerie foto

„Astăzi am venit la Asociația Obștească „Optimiștii”, unul dintre partenerii proiectului nostru, ca să vedem cum s-au mobilizat cetățenii din satul Târnova, cum s-au implicat în amenajarea unui muzeu din localitate, la amenajarea sălii sportive și alte proiecte implementate la nivel local, a menționat de la bun început Aliona Plugaru, managerul proiectului „Crearea Serviciului de suport instituțional pentru OSC din Regiunea de Nord a Republicii Moldova”. Pentru noi este foarte important ca să înțelegeți cum se mobilizează oamenii în localitate, pentru că de obicei primăriile încearcă să implementeze proiecte cu suport financiar din bugetul local, sau alți donatori, dar implicarea comunității nu este întotdeauna vizibilă, așa cum este aici. Sunt multe lucruri care pot fi realizate în localitățile voastre cu puține surse dar cu implicare și ne-am bucura să preluați practica pozitivă a celora din Tîrnova.”

Oaspeții au fost salutați de gazde, care timp de mai multe ore i-au ghidat pe cei veniți la diverse instituții din sat. Conducerea satului a apreciat aportul Asociației Obștești „Optimiștii” care dintr-un grup de seniori s-a transformat într-o locomotivă a activităților frumoase.

„Avem în sat create două Asociații Obștești, de când eu sunt primar și este în curs de formare și a treia. dar o conlucrare foarte frumoasă o avem cu Asociația Obștească „Optimiștii” care a pornit de la crearea unui grup de inițiativă de seniori, a spus Cornelia Rusu, primarul satului Tîrnova. Doamna Eugenia este președinta asociației și știe cum să ne mobilizeze pe toți, inclusiv pe cei din administrația publică locală.”

Musafirii au fost conduși la Muzeul Satului, unde mai mulți elevi au fost pe post de ghizi pentru oaspeți. Apoi, următorul popas a fost la Complexul sportiv din sat, realizat cu susținerea financiară a Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei.

Eugenia Sircovschi, președinta Asociației Obștești „Optimiștii”: Îndrumați de Aliona Plugaru, am învățat a scrie scrisori de finanțare, unde auzeam că sunt proiecte scriam, chiar și când primea răspunsuri negative nu am disperat. Noi am înțeles că până a rezolva o problemă mare, putem rezolva multe altele mai mărunțele aici pe loc, cu resursele noastre. Am vrea să vă demonstrăm la noi nu doar proiecte implementate, ci și exemple de durabilitate, cum ar fi Muzeul Satului.