Proiectul a ajuns la final, dar tinerii din Bălți vor continua să se manifeste ca cetățeni activi

Proiectul „Anticafeneaua din Bălți- Spațiu participativ pentru tineri”, implementat de Asociația Obștească Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ”ANIMA” a ajuns la final. Zilele trecute a avut loc un eveniment de totalizare a proiectului, care s-a desfășurat, precum majoritatea ședințelor în prezent, în regim online. Tinerii și-au spus impresiile și au primit certificate de participare, dar cele mai importante sunt cunoștințele și abilitățile obținute în cadrul proiectului.

Ma sa rotundă de încheiere a proiectului au participat organizatorii – reprezentanții AO CIDP ”ANIMA”, tinerii care sau implicat activ în proiect, beneficiari ai instruirilor și activităților și reprezentanta autorităților municipale. Amintim că scopul proiectului este dezvoltarea spiritului civic în rândul tinerilor din municipiul Bălți.

În cadrul evenimentului de totalizare, Nonna Mihalcean, director executiv al AO CIDP ”ANIMA” și totodată moderatoarea ședinței online, a făcut o retrospectivă a activităților din proiect.

În perioada de implementare au fost încheiate memorandumuri de colaborare cu patru instituții de învățământ din municipiu. În cadrul la Cinemaua Anticafenelei, au fost desfășurate mai multe sesiuni de vizionare de film și dezbateri pe marginea peliculelor vizionate de tineri.

”Un grup din 15 tinerii au fost implicați într-un curs de formare ca activiști civici și au învățat diverse metode de comunicare cu APL. Totodată au fost învățați cum să identifice o problemă în comunitate și, totodată, cum să o soluționeze în momentul în care o văd, să nu treacă pe lângă ea și să rămână indiferent ” a mai menționat Nonna Mihalcean.

Tinerii au participat la o serie de traininguri în care au învățat despre drepturile omului, activism civic, principiile statului de drept, identificarea și cartografierea problemelor comunitare, transparența decizională, petiție ca metodă de implicare civică, modalități de comunicare cu APL-ul ș.a.

Beneficiari direcți în urma activităților fiind cca 200 de tineri din municipiu și indirecți – mii de locuitori ai municipiului Bălți la care au ajuns informațiile în formă de flayere sau care vor beneficia de soluții pentru problemele sesizate de tineri.

Deși pandemia de Coronavirus a dat peste cap unele activități a multor organizații și proiecte, tinerii implicați în cadrul acestui proiect au depășit greutățile, s-au adaptat situația și unele activități le-au desfășurat în spațiul online, pentru a nu se supune riscurilor în contextual epidemiei. Aceștia au elaborate opt petiții în care sesizează autoritățile locale despre unele probleme din localitate pe care le-au îndreptat spre autoritățile municipiului Bălți, ce urmează să le soluționeze și să vină cu o reacție către autori. Așa tinerii au aplicat în practică ceea ce au învățat la traininguri despre petiție ca mod de implicare și comunicare cu APL.

La final, mai multe participante și-au împărtășit impresiile adunate pe parcursul proiectului.

Valeria: În cadrul acestui proiect am învățat noțiuni despre drepturile omului, particularitățile acestora și perioadele apariției drepturilor omului. Am învățat cum e să fii un cetățean activ în comunitatea din care faci parte, care sunt modalitățile de comunicare cu APL și cum pot fi util pentru comunitatea mea. Am aflat că pot participa la ședința consiliului municipal, am nevoie de acest proiect și mă bucur că particip la el, mă ajută să mă dezvolt, să învăț, să mă cunosc și mă ajută să comunic cu statul.

Madina: Vreau să mulțumesc formatorilor care au avut grijă de noi și au avut răbdare pentru a învăța lucruri importante. Chiar de la prima sesiune am învățat că drepturile omului nu reprezintă doar relațiile om-om, dar și om-stat, ceea ce m-a făcut să am o viziune mai diferită. O experiență nouă pentru mine a fost identificarea unei probleme și am înțeles că atunci când vrei să aduci problema întro comunitate, să vorbim despre ea – trebuie să știm cum să vorbim despre ea pentru a fi înțeleși, pentru a găsi grupul țintă care să ne susțină.

Ana-Maria: Exprim mulțumiri organizatorilor pentru că au identificat o necesitate pentru tineri și tuturor formatorilor pentru informațiile oferite, foarte actuale și necesare. Eu spre exemplu nu știam cum ce trebuie să fac în cazul în care văd o problemă comunitară. Primăria gestionează bunurile publice, dar nu știam prin ce metodă, prin ce instrumente putem noi contribui pentru a sesiza probleme ce ne deranjează, dar care pot fi rezolvate simplu și ușor. A fost un curs foarte util!

Ludmila Blaj, specialist principal în domeniul Tineret, Direcția Învățământ, mun. Bălți:

Vreau să menționez că ați făcut un efort enorm, totul a fost bine, dar în viață avem și încercări și ați finisat acest curs cu brio! Îmi pare bine că v-ați dezvoltat și îndemn tinerii să împărtășească experiența acumulată cu alți semeni ai săi. Primăria, mai cu seamă Secția Tineret și Sport, este deschisă pentru colaborare și vă așteptăm cu propuneri și idei. Anume tinerii știu de ce au nevoie.

Cristina Jitaru, formatoare în cadrul proiectului:

Văzând cum tinerii reacționează, ce fac, cum muncesc, dorința și emoțiile ce le aveau venind din teritoriu mă fac să cred că ceea ce fac eu va aduce numaidecât rezultate și mă bucur că acest proiect a oferit posibilitatea să mergem pe 2 direcții: instruirea a 15 tineri și informarea altor peste 160 de tineri din municipiu. Știu cu siguranță că rezultatele nu se vor lăsa așteptate, cu mare drag aș mai activitățile pentru că știu – tinerii pot, tinerii cunosc!

Inga: Mulțumesc tinerilor care au avut curaj să se implice în proiect, care au participat la toate activitățile. Mulțumesc pentru activismul vostru și chiar dacă eram în mediul online și era dificil uneori din cauza problemelor tehnice, voi nu ați ezitat și v-ați implicat până la urmă. Vă mulțumesc și vă doresc baftă!

La final de proiect tinerii vor primi certificate de participare, iar partenerii proiectului – diplome din partea AO CIDP ”ANIMA”

Amintim că proiectul „Anticafeneaua din Bălți – Spațiu participativ pentru tineri”, a fost implementat în cadrul Programului de granturi din cadrul Proiectului „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer.

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „E timpul să fii activ!” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.