Право голоса молдавских граждан из диаспоры было нарушено, однако никто не будет наказан. Причина – пробелы в законодательстве

Сотни молдавских граждан из Великобритании и Германии не смогли проголосовать во втором туре президентских выборов, потому что на нескольких избирательных участках закончились бюллетени для голосования. Молдавские власти винят законодательство и говорят, что сейчас максимальное количество бюллетеней, предусмотренное для одного избирательного участка, составляет 5 тысяч. А между тем, в парламенте не одобрили поправки в законодательство, которые обеспечили бы право голоса и разгрузили бы избирательные участки. Авторы поправок не отказываются от своей инициативы и настаивают на утверждении изменений.

Cорин Еким – студент, обучающийся в городе Франкфурте, Германия, а на президентских выборах нынешней осенью был волонтером на избирательном участке, в обоих турах голосования. В первом туре избирательный участок был оборудован в расположении Консульства Республики Молдова во Франкфурте, однако из-за большого количества избирателей во втором туре избирательный участок был расположен в административном здании одного из местных стадионов.

В 6.00 утра более тысячи избирателей уже ждали, чтобы проголосовать

Сорин с самого утра предвидел, что бюллетеней не хватит на всех желающих проголосовать: в 6.00 утра, когда он пришел на избирательный участок, там уже стояли в очереди около тысячи избирателей. Через несколько часов стало ясно, что бюллетеней для голосования точно не хватит, и попытались перенаправить избирателей на другие избирательные участки, открытые в регионе. За три с половиной часа до закрытия избирательного участка, все 5 тысяч бюллетеней для голосования закончились. Некоторые молдаване отправились на другие избирательные участки, а другие все же остались на месте в надежде, что может будет что-то предпринято для пополнения количества бюллетеней. В конечном итоге, избирательный участок закрылся. Несмотря на возмущение избирателей, которым не удалось осуществить свое право голоса, никто из них не подал жалобу или протест.

Около 2 тысяч молдаван не смогли проголосовать в Лондоне

Многие молдаване, обосновавшиеся в Великобритании, также не смоги осуществить свое право голоса. Думитру Викол, живущий в Лондоне, утверждает, что в столице Великобритании бюллетени для голосования закончились на трех избирательных участках, в результате чего около 2 тысяч молдаван не смогли проголосовать. И здесь избиратели не подали жалоб или протестов, в основном из-за ограничений, введенных британскими властями в связи с пандемией COVID-19, а именно с целью недопущения скопления людей.

В ЦИК нет данных о гражданах, которые не смогли проголосовать

Заведующая Управлением по коммуникации, связям с общественностью и СМИ аппарата Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Родика Сырбу подтвердила, что не зарегистрированы официальные жалобы избирателей, которые не смогли проголосовать из-за того, что закончились бюллетени для голосования. ЦИК не располагает точной информацией о численности молдаван, не сумевших проголосовать по этой причине. Заместитель председателя ЦИК Владимир Шарбан, в свою очередь, уточняет, что не разрешили предоставить этим избирательным участкам дополнительное количество бюллетеней для голосования по той причине, что законодательство предусматривает распределение каждому участку не более 5 тысяч бюллетеней.

Кодекс о выборах нуждается в поправках

Лилия Захария,

Ассоциация независимой прессы

Источник фото: Вадим Медофф. Молдавские избиратели на избирательном участке во Франкфурте, Германия, 15 ноября 2020 г.