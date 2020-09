Dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilități, promovat prin subvenții pentru angajatori

Angajatorii din R. Moldova care recrutează persoane cu dizabilități beneficiază de subvenții din partea statului. Prin astfel de politici publice, statul încurajează companiile să angajeze persoane cu nevoi speciale și să asigure accesul acestora la un mediu profesional incluziv, în care să se manifeste în funcție de potențialul şi abilitățile lor. Experții apreciază asemenea practici, însă recomandă corelarea subvențiilor cu instruirile profesionale suplimentare pentru persoanele cu dizabilități, înainte de angajarea în câmpul muncii.

În cantina de 75 de metri pătrați amenajată în centrul satului Răzeni, raionul Ialoveni, sunt preparate bucate care ajung la diferite evenimente din țară. Bucătarii profesioniști sunt ajutați de câțiva tineri cu dizabilități din aceeași localitate. Printre ei am întâlnit-o și pe Irina Nepotu, o tânără de 31 de ani care suferă de paralizie cerebrală. Dizabilitatea nu a încurcat-o însă să obțină un loc de muncă. De șapte ani, Irina lucrează la „Floare de cireş”, întreprindere socială din domeniul alimentației publice care oferă servicii de catering în Chişinău, și care a creat locuri de muncă persoanelor cu dizabilități din satul Răzeni. Colegii o laudă pe Irina că face cei mai gustoși tăiței, iar ea spune că secretul este în dedicație pentru muncă. „Am absolvit nouă clase la un internat din Chișinău, iar după absolvirea gimnaziului, stăteam acasă. Mă bucur că am reușit să mă angajez aici și să obțin o meserie. Aici am un salariu decent și mă împac bine cu colegii, de la care am învățat să fac diferite feluri de bucate”, povestește Irina. Ea are un vis: să-și construiască o căsuță din banii pe care-i câștigă aici.

Cel mai tânăr angajat este Petrică Rîșneanu în vârstă de 26 de ani, de asemenea cu dizabilități. Timp de patru luni, el a învățat la „Floare de cireş” secretele profesiei de bucătar auxiliar, iar acum face diferite feluri de mâncare pentru 30 de bătrâni din sat, care primesc de trei ori pe săptămână prânzuri calde gratuite de la cantina de ajutor social. „Știu că borșul pe care-l fac eu este hrană pentru bătrâni și întotdeauna mă străduiesc să fie gustos. Când mergem și le ducem mâncare bătrânilor, mă mândresc că ei mănâncă mâncare făcută de mine. Sunt fericit că am un loc de muncă și pot face banii mei și îmi ajut părinții”, spune Petrică.

Sergiu Gurău: „Prin exemplul nostru vrem să-i inspirăm pe alții”

În prezent, la „Floare de cireş” sunt 25 de angajați, iar 11 dintre ei au diferite grade de dizabilitate. Sergiu Gurău, directorul executiv de la „Eco-Răzeni”, fondatorul SRL „Floare de cireş”, își amintește că atunci când și-a propus să deschidă o întreprindere socială și să creeze locuri de muncă pentru peroanele cu dizabilități i-a fost frică că va eșua, însă a fost susținut și de autorități, și de donatori. Acum este mândru că a reușit să implementeze acest proiect social. Sergiu precizează că în 2019 a beneficiat de o subvenție lunară pentru că a angajat un șomer cu dizabilitate: „Prin exemplul nostru vrem să-i inspirăm pe alții. Chiar dacă companiile nu pot angaja astfel de persoane, ele pot beneficia de serviciile noastre de catering. Astfel, vor ști că au contribuit la susținerea unei companii care a angajat persoane cu dizabilități”.

Începând cu anul 2019, angajatorii care încadrează în muncă persoane cu dizabilități pot beneficia de două tipuri de subvenții. Prima subvenție este pentru angajarea unei persoane cu dizabilități și a doua se oferă pentru crearea și adaptarea locului de muncă. Potrivit Legii cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj, subvențiile pot fi acordate persoanelor cu dizabilități care îndeplinesc două condiții: sunt înregistrate cu statut de șomer la structura teritorială privind ocuparea forței de muncă și sunt angajați pe o perioadă nedeterminată. Pentru fiecare angajat, angajatorii primesc timp de șase luni subvenţii lunare în sumă egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent (n.r. pentru anul 2019, salariul mediu lunar pe economie a fost de 6.975 lei). Al doilea tip de subvenție, de care poate beneficia angajatorul, este pentru crearea sau adaptarea condițiilor la locul de muncă, în momentul în care angajează o persoană cu dizabilităţi. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) compensează 50% din costurile necesare creării sau adaptării locului de muncă în cazul angajării persoanelor cu dizabilități medii și 75% – în cazul angajării persoanelor cu dizabilități accentuate și severe. Mărimea subvenției nu poate depăși cuantumul a 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat. Așadar, un angajator care a creat condiții la locul de muncă poate primi până la 69.000 de lei. Chiar și așa, încă puțini angajatori aplică pentru a obține suport de la stat. În Raportul anual pentru 2019, ANOFM menționează că anul trecut au beneficiat de acest tip de subvenții 17 agenți economici care au angajat persoane cu dizabilități, iar alte două întreprinderi au primit subvenții unice pentru că au creat sau adaptat locuri de muncă.

Subvențiile pentru angajarea persoanelor cu dizabilități sunt măsuri binevenite

Ion Cibotărică, jurist la Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, spune că subvențiile pentru angajarea persoanelor cu dizabilități sunt o măsură de politică publică binevenită și așteptată. Totuși, el recomandă ca aceste măsuri să fie corelate cu instruiri profesionale suplimentare pentru persoanele cu dizabilități. „La luarea deciziei de angajare a unei persoane cu dizabilități, pentru angajatori nu contează mărimea subvenției, ci pregătirea profesională a candidaților, ca salariatul să corespundă cerințelor profesionale ale postului”, a concluzionat I. Cibotărică.

Potrivit Biroului Național de Statistică, în R. Moldova sunt 176.000 de persoane cu grad de dizabilitate (6,57% din populație), dintre care 165.000 sunt adulți cu dizabilități. Iar pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate ca șomeri 600 de persoane cu dizabilități (1,9% din totalul de șomeri înregistrați).

Mariana Jacot, Asociația Presei Independente

Poza principala: Irina Nepotu este deseori implicată în prepararea produselor de panificație. Foto: API

Un nou grup de tineri vor învață timp de patru luni secretele meseriei de bucătar auxiliar. Foto: API

Bucatele pregătite la Cantina socială sunt vândute la piața din Răzeni, iar din banii obținuți sunt pregătite prânzuri calde pentru cei 30 de bătrâni din sat. Foto: API