Copiii din patru instituții de învățământ din raioanele Soroca și Taraclia au primit 34 de calculatoare din partea unei Asociații de binefacere

În ajunul noului an de învățământ, în satul Vădeni a avut loc astăzi, 26 august, un eveniment inedit – transmiterea unui set de 34 calculatoare, în sumă totală de 80.000 lei, câtorva instituții de învățământ din raioanele Soroca și Taraclia, care vine din partea Asociației „Samburschi” din orașul Brașov.

Este vorba de Gimnaziul „Dinastia Romanciuc” din satul Vădeni – 12 seturi de calculatoare și un set multifuncțional (printer, fax, skaner…), Gimnaziul ”Grigore Vieru” din satul Vasilcău, Gimnaziul din satul Aluatu (raionul Taraclia) și Liceul Teoretic „A.S.Pușkin” din Soroca – câte 8 seturi de calculatoare… Apropo, evenimentul în cauză a fost posibil grație inițiativei domnului primar de Vădeni, care a solicitat sprijin de la această Asociație și pe motiv că este rudă apropiată cu fondatorii ei. Să menționăm faptul că familia Sambrschi Veaceslav și Liliana sunt basarabeni de-ai noștri – Veaceslav din satul Volovița și Liliana din raionul Sângerei.

Veaceslav DOBROVOLSCHI, primarul comunei Vădeni: Este un prilej de bucurie pentru copii, profesorii, părinții din cele patru localități or, grație ajutorului venit din partea Asociației „Samburschi” vor avea acces la studii de calitate câteva sute de copii. Mă bucur nespus de mult și de faptul că printre beneficiari sunt și copii de la Gimnaziul din satul Aluatu, care este unicul cu predare în limba română din raionul Taraclia.

Veaceslav și Liliana SAMBURSCHI, vice-președintele Asociației: Suntem o Asociație non-guvernamentală și non-profit, care ajută cu ce poate la dezvoltarea și formarea tinerii generații, inclusiv prin donații de acest fel. Activăm din anul 2015, dar astfel de acte de caritate facem din anul trecut. Trebuie să accentuez faptul că, acest lot din 32 de calculatoare se datorează donațiilor venite de la mai multe companii din orașul Cluj Napoca, care au preferat să rămână în anonimat. Totuși, voi da un nume – Ioan Stanciu, specialist IT la Spitalul de copii din Cluj, o persoană care mereu este acolo unde este nevoie de el…Sper foarte mult că aceste calculatoare vor ajuta profesorilor și elevilor să îmbunătățească calitatea studiilor, iar noi nu ne vom opri aici și vom mai reveni cu donații aici, acasă.

Elena IZVOREAN, șef-adjunct la Direcția raională învățământ: Mulțumim Asociației „Samburschi” pentru acest gest frumos și pentru acest cadou în ajun de an școlar. Vă mai așteptăm și altă data să veniți pe la noi cu astfel de donații.

Silvia VATAMAN, directoarea Gimnaziului „Dinastia Romanciuc” din satul Vădeni: Pe vreme de pandemie astfel de donații sunt mai mult decât binevenite. Mă bucur că și instituția noastră va avea o clasă cu calculatoare, fiindcă acum era doar denumirea, iar calculatoarele lipseau…

Vlad BILEȚCHI, consilier local, satul Aluatu: Eu nu sunt din această localitate, nu am rude acolo, nu am interese și nu am gânduri ascunse. Totul a început ceva vreme în urmă, când un domn din Aluatu s-a apropiat de mine, la o manifestație din Chișinău, și m-a rugat să nu permitem închiderea gimnaziului din Aluatu. Domnia sa a fost foarte insistent și astăzi mă bucur că am putut ajuta această localitate nu doar să păstrăm instituția, dar și s-o ajutăm la capitolul dezvoltare și dotare…Colaboră, cu această Asociație de mai multă vreme și sunt convins că în cadrul acestor colaborări vom face încă multe fapte bune. Or, faptul că lotul de calculatoare vine din România vorbește despre continuitate în relațiile dintre cele două maluri de Prut.

Natalia CEBOTAREAN, vice-directoarea Gimnaziului din satul Vasilcău: Astăzi ne-am convins încă o data ce oameni mărinimoși se nasc la Soroca. Din partea copiilor și profesorilor noștri mulțumesc Asociației „Samburschi” pentru gestul care l-a făcut.

Dorina MARIȘCOI, vice-directoarea LT „A.S.Pușkin”: Datorită acestui lot de calculatoare, elevii noștri vor avea acces la un process de studio mai calitativ. Mulțumim Asociației pentru ajutorul acordat.

La final, gazdele au prezentat oaspeților din Brașov un recital de cântece folclorice în interpretarea ansamblului „Țărăncuța”.