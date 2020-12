”Tinerii Ambasadori ECO din Bălți pentru o infrastructură energetică eficientă și ecologică

COMUNICARE PENTRU SCHIMBARE. AO Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală „ANIMA” în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Adolescenți și Tineret CRAT din cadrul DÎTS municipiul Bălți, cu suportul Uniunii Europene implementează proiectul „Tinerii Anticafenelei pentru un mediu sustenabil prin servicii publice locale calitative” în perioada septembrie 2020 – iunie 2021 în municipiul Bălți.

Proiectul prevede creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor tineri din municipiul Bălți referitor la adoptarea unei atitudini eco și de activism civic în privința managementului infrastructurii și serviciilor publice locale.

Unul din obiectivele inițiativei este eficientizarea energetică al sistemului de iluminare stradală din raza Gimnaziului nr 14 municipiul Bălți a unui număr de 8 piloni, cu corpuri de iluminat stradal LED în bază de baterii solare.

În luna decembrie 2020, au fost derulate lucrările de pregătire și montare a 8 corpuri de iluminat stradal LED pe bază de baterii solare pe pilonii existenți.

În urma inițiativei, 3 instituții publice din municipiul Bălți : Gimnaziul nr 14, CRAT Bălți și SAP beneficiază de sistemul de iluminat stradal LED în bază de panouri solare.

Prin instalarea corpurilor de iluminat, au fost create condiții prin care locuitorii municipiului pot să-și petreacă timpul frumos în curtea instituției și pe timp de seară, fără a avea frică de securitatea sa.

În următoarea etapă, aceste corpuri de iluminat vor fi transmise la balanța APL-ului municipal în baza acordului de colaborare între AO CIDP ANIMA și Primăria municipiului Bălți, votat de Consiliul Municipal la ședința din 27 noiembrie 2020.

Proiectul prevede și abilitarea unui grup de 7 tineri din 7 instituții de învățământ din municipiu, partenere în proiect, în urma căruia aceștea vor organiza ore de la ”egal la egal ” cu colegii săi. Astfel, în anul de studii 2020-2021 vor fi desfășurate cca 35 ore informative pentru cca 700 tineri din municipiu cu tematica Eficiență Energetică/Management Energetic și Energia Verde.

Mihalcean Nonna, coordonator proiect ”considerăm important la moment să investim atât pentru a abilita și forma o atitudine eco al locuitorilor din municipiu, în special în rândul tinerilor, cât și a investi în dezvoltarea unei infrastructuri eficiente energetic și grijulii față de mediu”.

Elena Gaina, Ambasadoare ECO, voluntară CRAT și participantă la cursul de abilitare a tinerilor organizat în cadrul aceluiași proiect a menționat pentru televiziunea locală Btv ”…pentru noi, tinerii este o prioritate să sensibilizăm opinia publică, referitor la importanța adoptării unei atitudini eco și activism civic în privința managementului infrastructurii și serviciilor publice de calitate al municipiului Bălți. Deaceea venim prin exemple practice cum poate fi susținut orașul nostru cu noi tehnici și o abordare inovativă în eficientizarea infrastructurii.”

Locuitoarea municipiului Bălți, dna Valentina ”sunt pensioneră, am trăit o viață în Bălți și acum nepotul meu învață la Gimnaziu. Pe timp de seară, când merg să-l întîlnesc pe nepot după ore, ne prinde bine faptul că curtea este luminată. Până la iluminare, îmi era frică să vină singur copilul, acum este mai bine”.

__________________

AO „Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ANIMA” beneficiară a Programului de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerii proiectului în regiunea de dezvoltare Nord sunt AO „Pro Cooperare Regională” și AO ”CASMED”.

#EU4Moldova, #ÎmpreunăMaiPuternici, #EU4CivilSocietyMD, #CSOActionMoldova, #UEpentruSocietateaCivilă#MLPS, #DezvoltareRegionala, GIZ Moldova, European Union in the Republic of Moldova public of Moldova Pro Cooperare Regională CASMED