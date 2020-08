Învățământul online, costuri și efect: cum se vor desfășura lecțiile în raionul Soroca în noul an școlar

Cere socoteală pentru banii publici

Pandemia de COVID-19 a afectat sistemul de învățământ la fel cum a afectat aproape toată viața socială și economică din Republica Moldova. În ajunul noului an școlar, autoritățile din învățământ s-au ocupat de organizarea procesului educativ, ținând cont de condițiile impuse de pandemie. Pe de o parte, elevii trebuie să studieze, pe de altă parte, trebuie create condiții sigure de studiu pentru elevi și de muncă pentru pedagogi , iar toate acestea necesită multe eforturi și mulți bani….

Ce spune ministerul de resort?

La 13 iulie, într-un briefing de presă privind redeschiderea instituțiilor de învățământ în anul de studii 2020-2021 și organizarea concursului de admitere în instituțiile de învățământ profesional-tehnic și învățământ superior, ministrul Educației, Culturii și Cercetării Igor Șarov a prezentat șapte scenarii de desfășurare a lecțiilor în condițiile pandemiei de COVID-19, propuse pentru consultări publice. Ulterior instituțiile de învățământ au ales modelul potrivit pentru fiecare. „Școala din septembrie va fi responsabilă, flexibilă, deschisă, reînnoită, consolidată. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va face tot posibilul ca instituțiile de învățământ să se deschidă într-un format tradițional la 1 septembrie, iar experiența acumulată în cadrul măsurilor de carantină să completeze educația tradițională”, a menționat ministrul Igor Șarov. La 20 august, MECC anunță printr-un comunicat că au fost aprobate Reglementările speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021, în contextul epidemiologic de COVID-19, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal și extrașcolar. Documentul stabilește obligațiile/acțiunile organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, după caz, ale altor subdiviziuni ale consiliilor raionale/municipale, cadrelor de conducere și didactice din instituțiile de învățământ în vederea organizării anului de studii 2020-2021 în contextul epidemiologic de COVID-19.

Apropo

În unele localități ale Republicii Moldova, NU ȘI LA SOROCA, părinții se plâng că responsabilii din instituțiile de învățământ solicită de la părinți bani pentru a fi procurați dezinfestanți și măști de protecție. Și aceasta în timp ce guvernul a promis că va aloca milioane de lei în acest scop, pentru întreaga țară.

Între timp, conducătorii instituțiilor de învățământ au analizat modelele propuse și l-au ales pe cel mai potrivit. Totodată, câteva comisii verifică dacă procesul educațional poate fi desfășurat în siguranță în școli, conform modelelor de studiu ales.

Ce modele de studiu al ales școlile din raionul Soroca?

Am întrebat directorii mai multor instituții de învățământ din raionul Soroca ce model, dintre cele șapte propuse de MECC, au ales pentru desfășurarea lecțiilor în anul școlar care începe curând. Fiecare instituție a ales modelul în funcție de spațiul instituției, numărul elevilor, dotarea cu tehnică de calcul și acces la rețeaua de internet și alte criterii în baza cărora pot organiza procesul educațional după cerințele actuale. Majoritatea conducătorilor de școli ne-au comunicat că au ales modelul potrivit și au procurat toate cele necesare pentru a asigura un proces de studiu calitativ și sigur pentru elevi și pedagogi. Fără îndoială, pandemia ne-a pus nu doar într-o situație, pe care nu am mai avut-o vreodată, dar și mai înseamnă cheltuirea unor bani neprevăzuți anterior…

Dionisie Mitrofan, directorul Liceului Teoretic ”Petru Rareș”: Împreună cu consiliul de elevi s-a făcut un sondaj, cu părinții s-au făcut adunări online și am ajuns la concluzia că, la momentul de față, în legătură cu reparația în cadrul proiectului implementat la liceu, noi o să învățăm după scenariul nr. 7. Acesta este un scenariu mixt, care permite să mai folosești elemente din scenariile 2 și 3. Aceste scenarii (2, 3) presupun că putem face cu jumătate de clasă lecții la școală, peste o zi. Astfel, jumătate de clasă vine la școală o zi, a doua zi vine la școală altă jumătate de clasă. Atunci când învață de acasă, elevii vor avea posibilitatea să asculte online lecțiile care se predau colegilor lor aflați la școală în acea zi. În acest sens, în fiecare auditoriu vom avea camere web, avem internet prin fibră optică, vom conecta laptopuri și cei de acasă vor vedea și vor auzi lecția. Lecțiile vor fi de 30 de minute, pauzele de 10, iar între lecții se va face aerisirea și dezinfectarea spațiilor. Va fi aparat automat de dezinfectare a mâinilor.

Galina Ceban, directoarea Gimnaziului Cremenciug: Noi am ales modelul nr.1, care presupune prezența fizică la școală sută la sută. Copii sunt puțini, 79 de elevi avem în gimnaziu și avem bănci destule. Am aranjat băncile în clase corespunzător numărului de copii. Fiecare elev va sta singur în bancă. Avem opt clase, dintre care șapte complete. În clasele primare avem 21 de elevi, iar restul sunt în clasele gimnaziale. Totodată, am procurat dezinfectanți. În fiecare clasă va fi lavoar, covorașe ce vor fi îmbibate cu dezinfectant, urne pentru batistele umede etc. Am informat părinții și consiliul de administrație despre modelul ales, am coordonat cu colectivul profesoral. Transportarea celor 19 elevi din clasele gimnaziale din Oclanda se va face în două curse.

Galina Lavraniuc, directoare interimară la Gimnaziul ”Alexandru Lupașcu”, com. Volovița: Am ales modelul nr. 1, fiindcă avem 145 de copii. Ne permite spațiul, avem un număr mic de copii în clase, de la 13 la 18 elevi. Le-am creat toate condițiile, le-am asigurat distanța de la 1 m la 1,5 m. Am procurat lavoare, detergenți, tot setul de materiale care sunt necesare. Am creat și trei grafice de sunete. Un program pentru clasele a VIII-a, a IX-a, care vin la ora 8.20; un program pentru clasele a V-a, a VI-a, a vii-a, care vin la 8.30 și la 8.45 vin clasele primare. Medicul dimineața va face triajul epidemiologic. Toți au ieșiri separate și terenuri de joacă separate afară, toți vor sta câte unul în bancă. Profesorii sunt instruiți, iar părinții vor fi anunțați după consiliul profesoral.

Marin Buzilă, directorul Liceului Teoretic Visoca: Inițial, am ales modelul nr. 1, dar pe parcurs au apărut niște restricții privitor la distanță ș.a. și am fost nevoiți să trecem la modelul nr. 7, hibrid. Astfel, avem clase care vor învăța după modelul nr.1, avem clase care vor învăța după modelul nr. 2 sau nr. 5. La noi în școală sunt până la 300 de elevi. Am pregătit toate cele necesare pentru procesul de învățământ. Am avut și două comisii care controlează pregătirea instituției către noul an școlar. Mai sunt lucruri comandate pe care le așteptăm să ajungă la noi, dar către 1 septembrie totul va fi gata.

Iuliana Solovei, directoarea Gimnaziului ”Grigore Vieru”, com. Vasilcău: Noi am ales modelul 7 (cu elemente din modelele 2 și 4), adică toți elevii, 100 de procente, să fie prezenți la școală, dar dat fiind faptul că unele clase gimnaziale sunt constituite dintr-un număr mai mare de elevi, am împărțit clasele în jumătate, în așa fel încât într-o clasă să nu fie mai mult de 15 elevi. Cabinetele claselor împărțite sunt în vecinătate, adică alături. Lecțiile vor fi de 30 minute. Elevii au spațiu între ei 1,5 m, câte unul în bancă. Orarul sunetelor s-a întocmit în așa fel, încât la recreații elevii să se intersecteze cât mai puțin, adică sunetele recreațiilor variază. Spațiu avem destul, școala este încăpătoare. Avem la dispoziție dezinfectantele necesare, cu certificatele de rigoare, trei termoscanere, dozatoare cu dezinfectant în fiecare clasă de elevi, pe săli. Este apă caldă în sala cu lavoarele predestinate pentru spălarea mâinilor, dar avem lavoare și în fiecare clasă I. În WC, la fel funcționează lavoarele, pe lângă care sunt instalate dozatoare cu săpun lichid, aparate electrice pentru uscarea mâinilor.

Vasile Baș, directorul Liceului Teoretic ”Constantin Stere”: IPLT “C. Stere” o să activeze conform modelului 2. Jumătate de clasă dimineața — orele 8.30 — 12.15 și jumătate după masă — orele 13.00-16.30. Așa vor activa toate clasele. Excepție fac doar câteva clase de liceu cu un număr de 12-18 elevi în clasă, care vor activa într-un singur schimb. Lecțiile vor fi de 30 min. Elevii vor fi aranjați câte unul în bancă și nu se vor deplasa în alte săli de clasă. Profesorii se vor mișca. Problema de bază este remunerarea profesorilor pentru orele surplus. MECC caută surse financiare suplimentare pentru a ne majora bugetul.

Angela Gumenco, directoarea Gimnaziului Bădiceni: Ce să vă zic… Bulversare totală, dar noi ne-am asigurat cu tot necesarul, am ales modelul 7 — mixt, cu predominare a modelului 2, adică două schimburi, deoarece clasele sunt numeroase. Lecții față în față în două schimburi, iar miercuri — zi sanitară si lecții online — dexteritățile. Greutăți sunt acelea că nu e nimic clar și toată vara am fost conectați, au fost solicitate diferite informații, estimări. Suntem epuizați deja. Cum să începi anul de studii, de unde puteri, energie, motivație — ca să-i încurajezi și pe alții? Dar copiii așteaptă ca niciodată școala, peste tot unde ne întâlnesc ne întreabă: ”O să învățăm? Ni-i dor de scoală”. Și mă întreb: oare acesta e prețul COVID-ului? Trebuia să vină o pandemie de proporție globală, ca să înțelegem de fapt cât de tare ne lipsește școala… Și încă ce trebuie să se mai întâmple, ca să conștientizam și sa luăm atitudine? Și că spălatul pe mâini, stilul sănătos și rațional de viață trebuie să devină o regulă pe toată viața, nu doar pe perioada de stare de urgență. Se zice ca „e greu să-ți formezi niște obiceiuri bune, dar e foarte ușor să trăiești mai apoi cu ele și viceversa: e ușor să capeți niște obiceiuri proaste, dar e greu să trăiești cu ele. Nu diferă modelul de studii de la ciclul primar cu gimnaziul, doar că cei mici se vor alimenta. O provocare este și transportarea elevilor în cazul instruirii în doua schimburi. Avem copii de la Sobari și Grigorăuca atât în clasele primare, cât și gimnaziale. Toate clasele sunt reparate, dotate cu televizoare Smart, cu table noi, cu mobilier nou, lavoar, dezinfectant, tot ce e necesar. Avem și afară spațiu suficient, pe care pe timp frumos îl vom valorifica și pe care și înainte îl mai practicam. Avem trei intrări, la 215 copii care vor veni în două schimburi pe trei intrări fluxul chiar nu va fi mare — 30 de copii la o ușă de intrare/ ieșire. Avem condiții pentru alimentare. Rămâne sa fim responsabili și să respectăm. Nu va fi ușor.

Anatolie Iavorschi, directorul Liceului Teoretic ”Ion Creangă”: Am ales modelul nr. 7 pentru instituție. În interior, pe cicluri de clase, aproape toate clasele sunt în modelul nr. 2, în două schimburi, dar avem patru clase care vor învăța doar în primul schimb, deoarece numărul de elevi este mic de 12-13 elevi și le permite spațiul. Plus de asta, avem elevi în ciclul gimnazial și liceal. Unele discipline, cum ar fi artele, tehnologiile o să le petrecem online. Asta ca să fie în fiecare zi, absolut la toate clasele, nu mai mult de cinci ore pe zi, or în două schimburi să reușim cu igienizarea încăperilor și transportarea celor cca 200 elevi din alte localități acasă. Am primit reglementările aprobate de ministerul de resort, dar suntem în așteptarea instrucțiunilor de implementare a reglementărilor.

Ala Stici, directoarea Gimnaziului Vărăncău: IP Gimnaziul Vărăncău, în urma consultării părinților, elevilor și cadrelor didactice, a decis organizarea procesului educațional conform Modelului 1 „Prezența fizică 100% la școală”. Acest lucru este posibil în instituția noastră așa cum clasele au un număr rațional de elevi, spațiile școlare sunt destul de încăpătoare și putem asigura normativele sanitaro-epidimiologice de stat. În plus, modelul ales creează echitate pentru toți elevii, oferindu-le tuturor acces la educație.

Angela Mușenco, șefa Direcției Învățământ Soroca: „Pentru redeschiderea școlilor către 1 septembrie au fost impuse o serie de reglementări, care au drept scop asigurarea sănătății elevilor și angajaților în contextul pandemic, care se menține. Pentru prima luna instituțiile de învățământ au procurat din bugetele proprii dezinfectanți și alte produse igienice. La moment, școlile dețin 500 de dozatoare și circa 5000 litri de dezinfectanți, 108 termometre electronice. Pentru lunile octombrie și noiembrie urmează să primim un lot de produse igienice de la UNICEF… În ceea ce privește modelul de instruire ales, 21 de școli vor merge după modelul 1, predare tradițională, toate aceste școli se află în mediul rural, unde este suficient spațiu educațional, 20 de școli vor lucra după modelul 7, care este un model mixt și îmbină predarea față în față cu învățarea în două schimburi sau online, iar 5 instituții vor activa după modelul 2, adică învățarea în 2 schimburi. De asemenea, în acest an lecțiile vor începe la ore diferite pentru clase diferite, pauzele vor fi decalate, pentru ca elevii să nu interacționeze. Au fost efectuate marcaje pe coridoare și în curțile școlilor, care să asigure distanțarea. Avem reglementari stricte și în privința transportării elevilor. Se va respecta distanțarea și în autobuze, se va face triajul epidemiologic la îmbarcare, în acest scop au fost procurate pentru cele 25 autobuze școlare, termoscanere, dezinfectanți, viziere și măști pentru șoferi”.

Potrivit informațiilor oferite de DÎ, în anul de studii 2020-2021 în raionul Soroca vor funcționa 46 instituții de învățământ cu un contingent de aproximativ 7608 elevi, respectiv 5 licee cu 3555 elevi, 28 gimnazii cu 3806 elevi, 7 școli primare cu153 elevi și 6 școli primare-grădinițe cu 94 elevi.