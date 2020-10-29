Октавиан Цыку и Виолетта Иванова – вошли в политику от одних партий, а баллотируется на  президентских выборах от других

На предстоящих президентских выборах от 1 ноября 2020 года Октавиан Цыку является представителем Партии национального единства (ПНЕ), а Виолетта Иванова баллотируется на должность президента страны от Политической партии «Шор». С начала политической деятельности, оба кандидата сменили несколько партий. В настоящее время, кандидаты являются народными избранниками, получившими мандаты депутата как представители других партий: Октавиан Цыку был избран по списку Избирательного блока «ACUM», а Виолетта Иванова – от Демократической партии Молдовы (ДПМ). Портал MoldovaCurata.md опубликовал профили этих, а также остальных шести кандидатов, включившихся в избирательную кампанию по выборам президента. Ниже приводим отрывки из профилей Виолетты Ивановой и Октавиана Цыку.

Виолетта Иванова начала свою политическую деятельность в период правления Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ). При коммунистах занимала должность заместителя министра, а затем министра экологии и природных ресурсов. Последние 10 лет была депутатом парламента. После парламентских выборов 2009 года, Виолетта Иванова вошла в парламент по списку ПКРМ, фракцию которой возглавляла в течение двух лет (2014 и 2015). В законодательном органе возглавляла парламентскую Комиссию по окружающей среде и климатическим изменениям. В конце 2015 года, Виолетта Иванова вместе с другими 13 коллегами-коммунистами покинула фракцию, заявив о создании Социально-демократической платформы «За Молдову».

В пору, когда возглавляла Министерство экологии, Виолетта Иванова попала в черный список кандидатов на парламентские выборы, составленный Гражданской инициативой «За чистый парламент – 2010». По утверждениям журналистов-расследователей, участвовавших в составлении списка, в период 2008-2009 годов Виолетта Иванова якобы отдавала предпочтение примэриям, возглавляемым представителями коммунистов, при распределении средств Национального экологического фонда, в ущерб другим населенным пунктам.

Жизнь созданной платформы была недолгой. В 2017 году Виолетта Иванова, вместе с другими бывшими коллегами по ПКРМ, примкнула к Демократической партии Молдовы (ДПМ), возглавляемой в ту пору Владимиром Плахотнюком, а некоторое время даже входила в состав руководства партии, будучи заместителем председателя ДПМ. Членом Демпартии пробыла до мая 2020 года, когда покинула это формирование. В течение трех дней была неаффилированным депутатом, а 11 мая 2020 года объявила о своем присоединении к Политической партии «Шор», заявив в передаче по телеканалу «Jurnal TV», что она не беседовала с Иланом Шором до принятия этого решения, и что ее не беспокоит вынесенный ему осуждающий приговор. В начале сентября текущего года, Партия «Шор» выдвинула Виолетту Иванову кандидатом на парламентские выборы от 1 ноября 2020 года.

В декларации об имуществе и личных интересах, поданной в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), семья Виолетты Ивановой задекларировала за два года (2018-2019) доходы от зарплаты в размере около 763 тысяч леев. От парламента, депутатка получила в этот период пособие в размере около 74 тысяч леев. Она указала также, что владеет квартирой площадью в 98 квадратных метров, которую купила в 2017 году. Хотя в декларации об имуществе и личных интересах за 2019 год, поданной в Национальный орган по неподкупности (НОН), Виолетта Иванова указывает два жилых дома, один приобретенный в 2008 году и второй – в 2014 году, а также земельный участок в черте города, в декларации, поданной в ЦИК, эти объекты недвижимости отсутствуют. Кандидатка уточнила, что недвижимость принадлежит одной из ее дочерей. Имя Виолетты Ивановой не фигурирует ни в уголовных делах антикоррупционной прокуратуры, ни в констатирующих актах инспекторов по неподкупности.

Аналогично Виолетте Ивановой, Октавиан Цыку тоже выдвигался на государственные должности несколькими партиями. Историк по профессии и спортсмен, Октавиан Цыку занимал должность министра молодежи и спорта в правительстве, возглавляемом Юрием Лянкэ. Цыку был предложен на эту должность Либеральной партией, однако в кресле министра пробыл всего лишь месяц, недовольный якобы совершаемыми там беззакониями.

Позднее, на местных выборах 2015 года, его поддержала другая партия. Он был избран районным советником в Унгень по спискам Избирательного блока «Европейская народная платформа Молдовы – Юрие Лянкэ». Однако вскоре он объявил, что покидает это формирование и слагает с себя мандат районного советника. Октавиан Цыку был недоволен тем, как была сформирована коалиция на уровне района. На парламентских выборах в феврале 2019 года был избран депутатом по списку Избирательного блока «ACUM», будучи выдвинут Партией «Платформа достоинство и правда» (ППДП). Но в сентябре 2019 года он объявил, что покидает фракцию (ППДП), но остается независимым депутатом в рамках Блока «ACUM», заявив, что не приемлет вступление «ACUM» в коалицию с Партией социалистов.

Вскоре он снова сменил политическую семью. На прошлогодних местных выборах Октавиан Цыку баллотировался на должность генерального примара муниципия Кишинева уже как представитель Партии национального единства, но проиграл выборы уже в первом туре. С декабря месяца и поныне является неаффилированным депутатом и председателем ПНЕ, партии, которая и выдвинула его кандидатом на президентские выборы текущего года. В декларации об имуществе, поданной в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), Октавиан Цыку указал за последние два года совокупный доход в размере около 676.000 леев, полученный в виде зарплаты депутата, от преподавательской и издательской деятельности. Он владеет квартирой площадью свыше 128 квадратных метров в муниципии Кишиневе, а также автомобилем модели «Ford Focus», купленным два года назад. В отношении Октавиана Цыку на данный момент нет открытых уголовных дел, согласно информации, полученной MoldovaCurata.md от Прокуратуры по борьбе с коррупцией и Генеральной прокуратуры.

Больше подробностей можно найти на портале MoldovaCurata.md, в рубрике «Cunoaște-ți candidatul!» (подрубрика «Alegeri prezidențiale»).

Профили выполнены при поддержке Фонда Сороса в Молдове. Мнение авторов не обязательно отражает мнение донора.