Два кандидата с опытом примара: Ренато Усатый и Тудор Делиу

Примар города Бэлць и лидер «Нашей партии» Ренато Усатый вступает в избирательную кампанию по выборам Президента Республики Молдова будучи уголовно преследуемым лицом в Российской Федерации по делу об отмывании денег, о котором он говорит, что оно политически мотивированное. Другой кандидат, Тудор Делиу, начинает предвыборную кампанию без уголовных дел в активе и с почти безупречной биографией, но с штрафом за якобы запоздалое представление декларации об имуществе. Подобно другим кандидатам, оштрафованным в 2019 году за аналогичный проступок, Тудор Делиу говорит, что подал декларацию вовремя, но электронная система не работала и декларация осталась незарегистрированной. Это лишь некоторые сведения, собранные порталом MoldovaCurata.md о кандидатах на президентских выборах от 1 ноября 2020 года. MoldovaCurata.md опубликовал профили всех восьми кандидатов. Ниже приводим отрывки из профилей Ренато Усатого и Тудора Делиу.

С момента начала своей политической деятельности в Республике Молдова, Ренато Усатый неоднократно подвергался уголовному преследованию. Кандидат сам по разным поводам сообщал, что против него возбуждены дела, которые он считает политически мотивированными. Последний раз он пространно говорил об открытых против него делах на пресс-конференции 27 июля 2020 года, когда заявил, что сейчас в Российской Федерации ему предъявлено обвинение в отмывании денег, но, вопреки тому, что его недавно заочно арестовали в Москве по этому делу и объявили в международный розыск, на данный момент у него нет запрета Интерпола на свободное передвижение: «Я обратился в Интерпол еще несколько недель назад по поводу того, что на этот раз по заказу Додона меня будут преследовать со стороны России, и получил конфиденциальный документ, в котором говорится, что несмотря на заочный арест в России и объявление в международный розыск, я свободно могу передвигаться по всем цивилизованным странам мира без проблем». Усатый сообщил: «С 2014 года, когда я заявил о том, что готов участвовать в политической жизни Молдовы, меня начали преследовать, причем начали преследовать не только меня, но и многих наших коллег. Еще осенью 2014 года, за несколько месяцев до парламентских выборов, против меня возбудили уголовное дело о контрабанде… Закончилось это в 2016 году, когда против меня использовали Германа Горбунцова. Каждый раз у нас в Молдове, как на горизонте появляются какие-то выборы, причем неважно какие – президентские, парламентские или местные, каждый раз у нас проблемы».

Герман Горбунцов – банкир из России, который был мишенью покушения на убийство в 2012 году в Лондоне. В октябре 2016 года, прокуроры Республики Молдова объявили Ренато Усатого в международный розыск, обвинив его в том, что он заказал убийство. Усатый, в свою очередь, утверждает, что это дело – «заказ» Влада Плахотнюка, бывшего лидера ДПМ, уехавшего из Республики Молдова, который сейчас находится под уголовным преследованием.

В сентябре 2020 года портал MoldovaCurata.md обратился в Генеральную прокуратуру с запросом информации о делах, находящихся в ведении ГП, в которых Ренато Усатый обладает каким-нибудь процессуальным статусом. «В ведении Генеральной прокуратуры не зарегистрированы уголовные дела, в которых гражданин Ренато Усатый обладает каким-либо процессуальным статусом», – таким был ответ. Антикоррупционная прокуратура, которую попросили ответить на тот же вопрос, не дала конкретного ответа, но дала понять, что в ее ведении есть дела в отношении Усатого: «Сообщаем, что по делам, находящимся в ведении Прокуратуры по борьбе с коррупцией, гражданин Ренато Усатый не привлекался к уголовной ответственности, то есть, ему не был присвоен процессуальный статус подозреваемого/обвиняемого. В то же время, он был заслушан по уголовному делу, связанному с отмыванием денег, которое в настоящее время находится на этапе уголовного преследования».

Один из контр–кандидатов Ренато Усатого, Тудор Делиу, предложенный Либерально-демократической партией (ЛДПМ), баллотируется на должность президента без проблем с законом в прошлом, но с небольшим конфликтом с инспекторами Национального органа по неподкупности (НОН). Делиу был примаром села Рэзень района Яловень в период 1990-1994 годов. Последние десять лет, был депутатом по списку ЛДПМ, сохранив верность этому политическому формированию, несмотря на то, что часть его однопартийцев мигрировали в Демократическую партию, возглавляемую в ту пору Владимиром Плахотнюком. В сентябре 2018 года, был избран председателем ЛДПМ и занимал эту должность до августа 2020 года, когда к руководству этого формирования вернулся Влад Филат, который находился в заключении в 2015 – 2019 годах.

В 2019 году, Тудор Делиу был оштрафован Национальным органом по неподкупности, наряду с другими 10 депутатами, за несвоевременную подачу декларации об имуществе и личных интересов. Большинство оштрафованных депутатов заявили тогда для MoldovaCurata.md, что в последние дни срока, предусмотренного для представления деклараций, электронная система НОН работала с перебоями из-за перегруженности, поэтому подача его декларации не была зарегистрирована. «Я подал декларацию в срок. Если помните, после 20 февраля у них были проблемы с системой. Я был спокоен, считая, что отправил декларацию, как вдруг мне сообщают, что она не дошла. Я пошел и доказал им, предъявив ее в бумажном виде. У меня была указана дата отправления. Данные компьютера тоже показывают, когда она была отправлена. Инспектор согласился со всем этим, действительно были проблемы с системой, и они это признают. Но мне уже не хотелось разбираться с ними, входить в подробности, и я согласился с тем, что было. Но я подал ее вовремя, просто не проследил, дошла она до адресата или нет. Вот в чем была вся проблема. Я никогда не пытался быть непунктуальным, особенно с государством. Мне не хотелось ходить по судам, я стопроцентно выиграл бы процесс, но из-за такой мелочи столько ходить… Вот я и сказал, Бог с ними! Были и свидетели, которые сказали, что я подал декларацию, поскольку дня четыре все ходил в НОН с разъяснениями. Заплатил половину штрафа и все», – заявил тогда Тудор Делиу для MoldovaCurata.md.

Больше подробностей можно найти на портале MoldovaCurata.md, в рубрике „Cunoaște-ți candidatul!” (подрубрика „Alegeri prezidențiale”).

Профили выполнены при поддержке Фонда Сороса в Молдове. Мнение авторов не обязательно отражает мнение Фонда Сороса.