Майя Санду и Андрей Нэстасе: на парламентских выборах союзники, на осенних президентских выборах – контркандидаты

Майя Санду, кандидат Партии «Действие и солидарность» (ПДС), и Андрей Нэстасе, претендент на кресло президента страны от Партии «Платформа достоинство и правда» (ППДП), будут «сражаться» на президентских выборах от 1 ноября 2020 года. Если на парламентских выборах они объединили свои силы, сформировав Избирательный блок «ACUM», то сейчас они решили самостоятельно участвовать в президентской гонке. Портал MoldovaCurata.md опубликовал профили этих, и всех остальных кандидатов. Ниже приводим отрывки из профилей Майи Санду и Андрея Нэстасе.

Майя Санду изучала публичное управление в «Harvard Kennedy School of Government». В течение двух лет, работала в должности советника исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне. После возвращения в страну, Майя Санду в течение трех лет занимала должность министра просвещения.

В 2015 году Майя Санду заявила, что намеревается создать партию. Таким образом, в мае 2016 года была зарегистрирована Партия «Действие и солидарность». С тех пор Майя Санду активно участвует в политической жизни Молдовы. В 2016 году она баллотировалась на пост президента, но проиграла во втором туре Игорю Додону. На прошлогодних парламентских выборах, Майя Санду была избрана депутатом голосами избирателей округа Западная Европа. Летом того же года она отказалась от мандата депутата в пользу должности премьер-министра, которую занимала всего несколько месяцев. В ноябре 2019 года правительство, возглавляемое Майей Санду, было отправлено в отставку в результате вотума недоверия, выдвинутого Партией социалистов, за который проголосовали депутаты социалисты и демократы.

Майя Санду не разжилась имуществом после возвращения из США. В декларации об имуществе и личных интересах за последние два года, поданной в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) в качестве кандидата на должность Президента Республики Молдова, Майя Санду декларировала совокупный доход от заработной платы в размере свыше 162 тысяч леев, полученной в должностях депутата и премьер-министра. Помимо этого, она указала в декларации гонорар за проведение конференции в 2018 года в размере 500 румынских леев и проценты в сумме свыше 930 долларов. Кандидатка обладает банковским депозитным счетом в США, на котором хранит свои сбережения, на сумму более 24 тысяч долларов, накопленные в период работы за пределами страны. Помимо этого, кандидатка задекларировала квартиру площадью в 74 квадратных метра, купленную в 2003 году, а также внедорожный автомобиль модели «Toyota RAV4».

Имя Майи Санду не фигурирует в констатирующих актах инспекторов по неподкупности о каких-либо нарушениях правового режима конфликта интересов или несовместимости должностей. В антикоррупционной прокуратуре также нет возбужденных дел, в которых Майя Санду имела бы какой-либо процессуальный статус.

Одним из контркандидатов Майи Санду является лидер ППДП Андрей Нэстасе. Юрист по профессии, он в течение трех лет работал в должности прокурора в Кишиневской транспортной прокуратуре. Впоследствии получил лицензию адвоката, а его клиентами были также бизнесмены Виктор и Виорел Цопа.

В политику вступил в 2015 году, когда вместе с группой лидеров мнений, бывших политиков и активистов сформировал Гражданcкую платформу «Достоинство и правда». В конце того же года, платформа приобрела статус партии – Партия «Платформа достоинство и правда», а Андрей Нэстасе стал ее председателем. ППДП организовала целый ряд антиправительственных протестов, одним из лидеров которых был Андрей Нэстасе. Каждый раз Нэстасе настаивал на проведении мирных акций протеста. На протяжении своей политической деятельности, Нэстасе неодноратно обращался в правоохранительные органы с требованием расследовать предполагаемые противозаконные деяния руководства страны. Летом текущего года политик обратился в антикоррупционную прокуратуру с ходатайством о расследовании предполагаемого незаконного финансирования Игоря Додона экс-лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком. Требование основывалось на опубликованном депутатом Юрием Реницэ видео, в котором Плахотнюк дал Игорю Додону пакет (кулек), в котором предположительно были деньги. Прокуроры по борьбе с коррупцией отклонили ходатайство Андрея Нэстасе. На президентских выборах 2016 года Андрей Нэстасе отозвал свою кандидатуру в пользу Майи Санду. Через два года участвовал в новых местных выборах, на которых, набрав 52% голосов, одержал победу над социалистом Ионом Чебаном и стал примаром муниципия Кишинева. Однако судебные инстанции аннулировали результаты выборов, мотивируя тем, что оба кандидата допустили нарушения, обвинив их в проведении электоральной агитации в день выборов, обвинение, которое опровергал Андрей Нэстасе. Он обжаловал это решение в Европейском суде по правам человека, уточнив, что не потребует от государства возмещения причиненного ему ущерба.

Андрей Нэстасе, однако, не отказался от политической деятельности. На прошлогодних парламентских выборах он получил мандат депутата, однако вскоре ушел из парламента, выбрав предложенную ему должность министра внутренних дел в правительстве, возглавляемом Майей Санду. После падения правительства Санду в ноябре 2019 года, Андрей Нэстасе остался лишь советником в Кишиневском муниципальном совете.

Андрей Нэстасе владеет несколькими объектами недвижимости, а также очень дорогим автомобилем. В декларации об имуществе и личных интересах, поданной в Центральную избирательную комиссию в сентябре 2020 года, Андрей Нэстасе указывал за последние два года доход от зарплаты в размере около 129 тысяч леев, полученной за работу в парламенте и МВД. Его супруга в эти два года получила доход в размере свыше 157 тысяч евро в виде зарплаты от немецкой компании. Помимо этого, кандидат задекларировал пособие, полученное в качестве муниципального советника, и еще одно пособие от немецкого государства. Андрей Нэстасе владеет восемью земельными участками, некоторые из которых в черте некоторых населенных пунктов, другие – за пределами таковых.

Андрей Нэстасе указал, что несколько объектов недвижимости ему подарили. Кандидат задекларировал квартиру площадью в 32 квадратных метра, а также двухэтажный дом с кадастровой стоимостью в 2 миллиона леев, расположенный в городе Кодру из состава мун. Кишинева. В декларации об имуществе указаны еще два автомобиля: один модели «Nissan Maxima» 2004 года выпуска, купленный в 2005 году за 10 тысяч евро, и второй, более дорогой, модели «Volvo XC90», стоимостью около 42 тысяч евро, купленный в прошлом году.

Больше подробностей можно найти на портале MoldovaCurata.md, в рубрике «Cunoaște-ți candidatul!» (подрубрика «Alegeri prezidențiale»).

Профили выполнены при поддержке Фонда Сороса в Молдове. Мнение авторов не обязательно отражает мнение донора.