Два кандидата на пост президента, Игорь Додон и Дорин Киртоакэ: одного проверяет НОН, второй – под уголовным преследованием

Имущество президента Игоря Додона, сложившего свои полномочия на период избирательной кампании, а также его матери, местного советника в селе Садова района Кэлэрашь, сейчас проверяется Национальным органом по неподкупности (НОН). Другой кандидат на президентских выборах, Дорин Киртоакэ, вступает в избирательную кампанию, будучи фигурантом как минимум двух уголовных дел, которые считает политически мотивированными. Это лишь некоторые сведения, собранные порталом MoldovaCurata.md о кандидатах на президентских выборах от 1 ноября 2020 года. MoldovaCurata.md опубликовала профили всех восьми кандидатов. Ниже приводим отрывки из профилей Игоря Додона и Дорина Киртоакэ.

Национальный орган по неподкупности (НОН) осуществляет проверку имущества Игоря Додона, начатую в феврале 2020 года. В ответе порталу «Moldova Curată» НОН сообщил, что в отношении нынешнего президента было подано 9 обращений по проверке имущества, которые были объединены в одну процедуру. Проверка еще не завершена. Одним из фактов, попавших в поле зрения инспекторов по неподкупности является использование семьей президента трех автомобилей, не указанных в декларации об имуществе, о которых MoldovaCurata.md сообщил в декабре 2019 года. Другое обращение касается доходов Игоря Додона. Оно было подано в НОН депутатом Галиной Сажиной после появления в еженедельнике «Ziarul de Gardă» статьи о нескольких роскошных каникулах семьи Игоря Додона на экзотических курортах на Мальдивах и Сейшельских островах, стоимость которых превышает декларированные доходы.

И мать президента проверяется НОН. В августе 2020 года, депутат Дойна Герман обратилась в НОН с требованием проверить доходы и имущество матери Игоря Додона, которая указала в декларации об имуществе за прошлый год более 100 земельных участков сельскохозяйственного назначения, приобретенных в 2014 – 2018 годы, банковский счет в 153000 леев и начисленные проценты по этому депозиту. Дойна Герман высказала предположение, что это имущество могло быть приобретено при участии Игоря Додона, но оформлено на имя его матери. Депутат заявила для MoldovaCurata.md в сентябре 2020 года, что НОН сообщил ей об инициировании процедуры проверки.

Инициативная группа кандидата Игоря Додона, собиравшая подписи в его поддержку в ходе нынешней избирательной кампании, также не отличилась прозрачностью. Журналисты MoldovaCurata.md обнаружили, что в списке инициативной группы фигурируют люди с очень низкими доходами, которые, однако, пожертвовали по 4-5 тысяч леев. Некоторые из них отказались отвечать на вопрос, откуда взяли деньги на пожертвование для кандидата, а другие сказали, что им порой помогают родители или что они были на заработках за рубежом.

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Дорин Киртоакэ преследуется по делам, которые считает политически мотивированными

Если Игорь Додон вступает в нынешнюю избирательную кампанию в ситуации проверяемого НОН, один из его контр-кандидатов включился в предвыборную гонку с двумя уголовными делами «в активе». Дорин Киртоакэ, экс-примар Кишинева, подвергается уголовному преследованию по делу о платных парковках, возбужденному против него в 2017 году, после того как Либеральная партия вышла из парламентского большинства, в котором состояла вместе с Демократической партией, возглавляемой в ту пору Владом Плахотнюком. Тогда примара обвинили в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции. В сообщении НЦБК указывалось тогда, что примар «дал указание заместителю примара столицы, который был председателем Комиссии по отбору компаний, занимавшихся реализацией проекта парковок в мун. Кишиневе, подписать договор с «Eme Parkleitsystem» GmbH, без утверждения Кишиневским муниципальным советом». Дорин Киртоакэ неизменно заявлял о своей невиновности, обвиняя прокуроров в манипулировании и фальсификации доказательств: «Это явно политическое дело. Помимо того, что заявляю о своей невиновности, я обвиняю прокуратуру и режим Плахотнюка-Додона в фабрикации и фальсификации дела», – заявил Дорин Киртоакэ на пресс-конференции, проведенной в апреле 2019 года. Прокуратура по борьбе с коррупцией заявила тогда, что не станет отвечать на эти обвинения.

В сентябре 2017 года, НЦБК сообщил, что в отношении Дорина Киртоакэ возбуждено еще одно уголовное дело, на этот раз за превышение служебных полномочий. А именно в связи с тем, что Дорин Киртоакэ якобы заключил соглашения о примирении сторон с рядом прокуроров, судей и полицейских, у которых были неисполненные судебные решения, обязывающими обеспечить их жильем. НЦБК пояснил тогда, что члены Муниципального совета были обязаны предоставить бенефициарам жилье во временное пользование, а не давать деньги на его приобретение, то есть в собственность.

Это дело было отозвано из Прокуратуры по борьбе с коррупцией в 2019 году и сейчас находится в ведении Национального центра по борьбе с коррупцией, а уголовное преследование не завершено, Дорин Киртоакэ имеет статус обвиняемого.

А между тем Дорин Киртоакэ, в ответ на обращение MoldovaCurata.md, заявил (в октябре 2020 года), что его не поставили в известность о возможном прекращении или передаче дела в НЦБК. «Насколько нам известно, Прокуратура по борьбе с коррупцией ведет два дела в отношении меня: о платных парковках, которое бесконечно тянется в судебной инстанции, и связанное с обеспечением судей, прокуроров и полицейских жильем, которое все эти годы было на этапе уголовного преследования. Ни меня, ни адвокатов не известили ни о прекращении этого дела, ни о снятии ареста с имущества. Это очень странно, необъяснимо и вызывает тревогу, что мы располагаем одной информацией, а у вас другая информация. Вдобавок, есть еще одно дело, возбужденное в МВД, о выплате зарплат работникам примэрии и подразделений в 2012 году, дело, по которому они больше года не могут принять решение об официальном предъявлении обвинения. Это все, что мне известно, возможно есть и другая информация, о которой я ничего не знаю», – сказал Дорин Киртоакэ. MoldovaCurata.md обратится в Министерство внутренних дел с запросом информации по поводу третьего дела, о котором рассказал Дорин Киртоакэ, но до сих пор не было никаких сообщений в публичном пространстве.

Больше подробностей можно найти на портале MoldovaCurata.md, в рубрике „Cunoaște-ți candidatul!” (подрубрика „Alegeri prezidențiale”).

Профили кандидатов выполнены при поддержке Фонда Сороса в Молдове. Мнение авторов не обязательно отражает мнение Фонда Сороса.