Primele rezultate ale Programului „Europa este aproape” se văd la Antoneuca, Drochia: drum modernizat și investiții în infrastructura comunitară

Primele rezultate ale Programului Național de modernizare a drumurilor locale „Europa este aproape” sunt deja vizibile în satul Antoneuca, raionul Drochia. Un tronson de 500 de metri de drum local a fost reabilitat, asigurând legătura cu școala, grădinița, oficiul medical, primăria, Casa de Cultură și magazinul din sat, transmite MOLDPRES.

Modernizarea drumului facilitează transportul școlar, accesul la servicii medicale și circulația locală, reducând în același timp costurile de întreținere pentru șoferi. Proiectul a beneficiat de o finanțare de peste 1,5 milioane de lei din partea Guvernului, prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL).

De asemenea, satul Antoneuca este inclus și în Programul Național „Satul European”, ediția a II-a, prin reabilitarea Casei de Cultură. Lucrările prevăd renovarea capitală a spațiilor interioare și exterioare ale clădirii, care găzduiește și Primăria. Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 10 angajați ai primăriei, 2 angajați ai Casei de Cultură și 48 de copii implicați în activități culturale.

Anterior, în cadrul Programului „Satul European Expres”, în Antoneuca a fost amenajată o zonă de agrement dotată cu echipamente sportive și locuri de joacă pentru copii, contribuind la dezvoltarea infrastructurii recreative pentru comunitate.

Aceste inițiative fac parte din eforturile Guvernului de a îmbunătăți infrastructura locală și calitatea vieții în comunitățile rurale, asigurând acces mai bun la servicii și facilități pentru locuitori, rezumă Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale.