Preț Maria Dragomiroiu 2024. Suma pe care trebuie să o scoți din buzunar pentru nuntă sau botez dacă vrei să îți cânte marea artistă

Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai iubite artiste de muzică populară din România, milioane de români iubindu-i cântecele și vocea inconfudabilă de zeci de ani.

Așadar, cu atât de mulți fani, solicitările pentru cântări la evenimente private nu sunt deloc puține, mai ales că este o artistă cu state vechi în muzica populară românească.

Iar dacă îți dorești cu ardoare ca Maria Dragomiroiu să cânte la petrecerea ta, trebuie să știi că vei fi nevoit să scoți din buzunar o sumă frumoasă de bani, tariful artistei fiind de 2.500 de euro.

Din fericire, în ciuda faptului că nu mai este de ceva vreme la prima tinerețe, artista de muzică populară este iubită de români care o solicită pentru concerte și evenimente private, așadar problemele financiare se țin departe de artistă.

Însă, dacă ar fi nevoită să trăiască din pensia pe care o primește de la stat, Maria Dragomiroiu nu s-ar descurca să ducă un trai decent.

Ce pensie are Maria Dragomiroiu

După o carieră care s-a întins pe durata a patru decenii, Maria Dragomiroiu declara acum ceva timp faptul că primește din partea statului o pensie de numai 1.200 de lei. Chiar dacă, între timp, suma primită de artistă a crescut la 2.000 de lei pe lună, nici cu acești bani nu te poți descurca pentru a avea un trai decent și a te putea bucura de o bătrânețe fără griji.

„Eu am ieşit la pensie şi, după 40 de ani de muncă, am 1.200 de lei. Cam cum aş putea să trăiesc eu? Eu, care am dăruit atâta bucurie oamenilor care îmi ascultă cântecele? Cum să trăiesc cu 1.200 de lei?”, a mărturisit Maria Dragomiroiu, în urmă cu mai mult timp, potrivit Wowbiz.

„De la discuțiile cu pensia, m-a și înjurat lumea pe Facebook. Îi rog frumos să nu mă mai înjure, că am trecut și eu de două mii de lei. Și cu indemnizația am făcut vreo 2.700 de lei. Dar un artist nu trăiește din asta. Eu și acum plătesc impozite și poate mulți dintre dumneavoastră primiți pensie”, a mărturisit Maria Dragomiroiu, într-o emisiune TV.