Președintele organizației „Șor” Florești va ajunge în fața instanței pentru complicitate la finanțare ilegală de milioane

Procuratura Anticorupție anunță că a expediat în instanța de judecată cauza penală vizând președintele organizației teritoriale Florești a Partidului Politic „Șor”, acuzat de complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului din partea unui grup criminal organizat, comunică moldpres.md

Potrivit Procuraturii, în perioada iulie–octombrie 2022, în calitate de lider local, acesta ar fi coordonat activitățile organizației știind că partidul era finanțat ilegal. În complicitate cu conducerea partidului – vicepreședinți, trezorier și curieri, ar fi contribuit la acceptarea unor fonduri ilicite în valoare de peste 8 milioane de lei, folosite pentru activitățile politice ale formațiunii și organizarea protestelor.

Inculpatul nu și-a recunoscut vinovăția. Dosarul a fost transmis spre examinare în fond la Judecătoria Chișinău. Dacă va fi găsiți vinovat, acesta riscă amendă între 57.500 și 92.500 lei sau închisoare de la doi la șapte ani.