Prejudicii morale pentru Platon. CtEDO a constatat încălcarea a trei drepturi fundamentale

În perioada în care a fost încarcerat, Veaceslav Platon nu a beneficiat de asistență medicală corespunzătoare și a fost izolat pe nedrept de rude. Este constatarea făcută de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO), după ce omul de afaceri s-a plâns pe condițiile în care a fost deținut timp de patru ani, în Penitenciarul 13 din Chișinău.

Veaceslav Platon a adresat o plângere Curții europene în anul 2019, transmite anticoruptie.md. Acesta a cerut despăgubiri morale pentru faptul că în perioada 2016-2020, atunci când era închis în peitenciar, i s-a refuzat asistența medicală și nu a putu beneficia de vizitele rudelor.

Instanța de la Strasbourg a constatat încălcarea articolului 3 din Convenție privind asistența medicală în timpul detenției, a articolului 8 din Convenție referitor la limitarea vizitelor de familie, precum și a articolului 13, care se rferă la asistența medicală în penitenciar, și a obligat Republica Moldova să-i acorde despăgubiri morale și să-i suporte cheltuielile de judecată.

Astfel, statul Republica Moldova urmează să îi achite omului de afaceri 15.600 de euro cu titlu de prejudiciu moral și 2.000 de euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

În luna iulie curent, Curtea Westminster din Londra l-a eliberat pe Veaceslav Platon din penitenciar, pentru o cauțiune de 330 de mii de lire sterline. Omul de afaceri se află în continuare în Marea Britanie.

În Republica Moldova, Platon este învinuit în trei dosare penale aflate pe rol în instanţă, două pentru escrocherii în proporţii deosebit de mari, iar unul pentru falsificarea cardurilor bancare.

Omul de afaceri a fost eliberat pe 15 iunie 2020, după patru ani în detenţie, în urma unui demers de suspendare a executării pedepsei depus de procurorul general Alexandr Stoianoglo. Cu o lună înainte, pe 18 mai, Stoianoglo declara că întreg dosarul lui Platon ar fi fost fabricat la comandă politică. Platon fusese condamnat la 18 ani de închisoare, în aprilie 2017, în dosarul furtul miliardului. El era învinuit că ar fi obținut, prin scheme ilegale, aproximativ un miliard de lei de la Banca de Economii a Moldovei, în urma unor credite acordate pentru firme conduse de persoane interpuse în noiembrie 2014.

În mai 2021, Judecătoria Chişinău, la solicitarea procurorilor, l-a achitat pe Veaceslav Platon în dosarul fraudei bancare.