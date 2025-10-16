Precizare: după parastasul, de care am scris ieri, a decedat o persoană, dar nu patru persoane

Informațiile transmise ieri, precum că după un parastas au decedat patru persoane în urma toxicoinfecției alimentare cu salmonella nu corespunde realității, conform informației prezentate de Centrul de Sănătate Publică Orhei.

Astfel, în urma anchetei epidemiologice, efectuată de specialiștii CSP Orhei, s-a determinat, că la masa de pomenire au participat 126 de persoane, dintre care 40 de persoane au prezentat semne clinice de boală, iar 29 dintre eu au necesitat spitalizare. Din nefericire, a fost înregistrat un caz de deces, al unei persoane în vârstă de 61 de ani, care nu a fost prezentă la eveniment, dar a consumat alimente contaminate aduse de către rude.

Investigațiile de laborator realizate de specialiștii CSP Orhei, atât pe probele recoltate de la persoanele afectate, cât și pe alimente, au confirmat prezența Salmonellei enteritidis, alături de alți agenți condiționat patogeni.

În concluzie, ANSP respinge ferm informațiile neconfirmate privind existența a patru decese și subliniază că, până la această dată, nu au fost înregistrate alte cazuri letale asociate acestui focar.

Totodată, facem apel către instituțiile mass-media să se informeze din surse oficiale înainte de a publica informații, pentru a evita dezinformarea publicului și generarea de panică inutilă.

Pentru prevenirea bolilor condiționate de consumul alimentelor nesigure, va îndemnăm să respectați CINCI principii ale OMS privind siguranța produselor alimentare: