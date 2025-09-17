Polițiștii din Soroca au discutat cu elevii din Gimnaziul Cosăuți despre siguranța rutieră / GALERIE FOTO

Ieri, la Gimnaziul din Cosăuți, Inspectoratul de Poliție Soroca a desfășurat o activitate dedicată siguranței rutiere și comportamentului responsabil în comunitate. La discuții au participat atât elevii din clasele primare, cât și cei din clasele gimnaziale.

Polițiștii au abordat mai multe subiecte importante pentru viața de zi cu zi a copiilor. S-a vorbit despre bullying și consecințele lui, despre răspunderea contravențională și cea penală, dar și despre tipurile de violență și cine sunt persoanele sau instituțiile la care elevii pot apela atunci când au nevoie de ajutor. Totodată, au fost explicate reguli de siguranță personală în diferite medii și principalele prevederi din Regulamentul circulației rutiere.

Activitatea a avut ca scop prevenirea delicvenței juvenile și formarea unui comportament responsabil în rândul copiilor. Polițiștii au pus accent pe importanța dialogului, încurajând elevii să adreseze întrebări și să caute soluții atunci când se confruntă cu situații dificile.

Astfel de activități contribuie la formarea unor tineri mai informați și mai atenți la propria siguranță, dar și la siguranța celor din jur.