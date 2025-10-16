Polițiștii din Florești promovează un stil de viață sănătos în rândul elevilor

În cadrul unei serii de activități educative, polițiștii din Florești au organizat lecții tematice în instituțiile de învățământ, având ca scop promovarea unui mod de viață sănătos și prevenirea consumului de alcool, tutun și alte substanțe interzise.

Elevii au participat la discuții interactive în care au aflat cum să spună „NU” tentațiilor care le-ar putea afecta sănătatea, care sunt consecințele consumului de substanțe nocive și cum să facă alegeri corecte pentru un viitor sigur și echilibrat. Scopul acțiunii este de a preveni riscurile asociate consumului de substanțe periculoase și de a încuraja tinerii să adopte un stil de viață sănătos și echilibrat.


