OT Soroca a PPDA și-a reales organele de conducere

În data de 29 decembrie 2019, în incinta cafenelei ”Olto”, a avut loc ședința Consiliului raional Soroca PPDA la care a participat vicepreședintele partidului Politic Demnitate si Adevăr, deputatul în Parlamentul Republicii Moldova Chiril Moțpan.

Consiliul a aprobat si examinat două chestiuni din ordinea de zi: Cu privire la totalurile alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 și Cu privire la alegerea componentei noului Birou Politic Raional Soroca PPDA. Raportor pe ambele întrebări din ordinea de zi a fost Iurie Tănase, președintele OT Soroca PPDA, consilier raional. Coraportori pe prima întrebare au fost membrii consiliului Fetco Oxana, primar al s. Racovat, Muntean Vitalie, primar al com. Rublenița, Guțu Larisa, consilier com. Pîrlița, Samburschii Anatolie, consilier com. Volovița, Rusu Igor, consilier s. Baxani, Vlas Stela, consilier com. Șolcani, Bujor Serghei, consilier s. Schineni… Atât raportorul, cât si coraportorii au menționat că alegerile din 20 octombrie 2019 au fost primul botez politic al formațiunii si care s-ar fi încununat cu un succes mult mai mare dacă nu ar fi fost interzis mai ales din partea colegilor de la PAS acceptarea drept candidați a primarilor în funcție. Totodată, am dat dovadă de slăbiciune si nu am fost destul de insistenți si am cedat colegilor de la PAS trei candidați PPDA care au avut șanse reale de a deveni primari. Este vorba despre Profir Valuță, comuna Bădiceni, Eugen Cucer, comuna Tatărăuca Veche, care a ieșit în turul doi pe lista unui alt partid, și Andrei Zubcu, comuna Nimereuca, care a și devenit primar pe lista unei alte formațiuni politice. În pofida cauzelor obiective si subiective, formațiunea a obținut un scor bun, care este mai bun decât media pe țară. O.T. Soroca PPDA are 3 primari și 30 de consilieri raionali, municipali, de comune și sate.

La întrebarea a doua din ordinea de zi, președintele Tănase a venit cu propunerea de a fi ales un nou Birou politic raional, ținându-se cont de rezultatele obținute în alegerile locale. Așadar, în urma dezbaterilor cu unanimitate de voturi membri ai biroului politic raional Soroca au fost aleși: Tănase Iurie, președinte; Sîngereanu Raisa, vicepreședintă; Manea Ion, vicepreședinte; Muntean Vitalie, vicepreședinte; Fetco Oxana, vicepreședintă; Murzac Tatiana, secretar al organizației teritoriale; Tomac Boris, director SRL ”Olto”; Rusu Igor, consilier în consiliul sătesc Baxani; Guțu Larisa, consilier în consiliul comunei Pîrlița; Chiriliuc Mihai, coreograf Liceul ”Petru Rareș”; Braniște Eduard, consilier în consiliul sătesc Visoca.

La încheierea lucrărilor ședinței a luat cuvânt domnul Chiril Motpan, care a apreciat înalt eforturile depuse de echipa de la Soroca PPDA care, în opinia Dumnealui, a reușit în câteva luni să facă mult mai mult decât fosta conducere a organizației în câțiva ani, exprimându-și încrederea că noul Birou va face ca Organizația teritorială din Soroca să devină una model pentru întreaga formațiune politică. Vicepreședintele PPDA Chiril Moțpan împreună cu președintele organizației teritoriale Iurie Tănase au înmânat diplome de merit celor care s-au remarcat în activitatea politică și mai ales în alegerile locale generale.

Biroul de presa OT Soroca PPDA