Planuri ambițioase pentru viitorul educației: Interviu cu Rodica Ojovan, noua șefă a Direcției Educație Drochia

Se spune că un profesor bun este inima sistemului de educație, cel care susține flacăra curiozității și cunoașterii, iar un lider bun are menirea de a îmbina într-o armonie perfectă vocația de profesor cu abilitățile de management în procesul educațional, cu multă dedicație, în spiritul unui sistem de valori profesionale, ca finalități ale educației. Un astfel de lider este Rodica Ojovan, recent investită în funcția de Șefă a Direcției Educație Drochia, o doamnă cu verticalitate, dedicată vocației, înzestrată cu alese calități și competențe profesionale, care și-a stabilit un plan strategic bine determinat, urmând să realizeze activitatea de conducere a sistemului de învățământ, prin valorificarea eficientă a tuturor resurselor pedagogice la nivel raional.

Născută în satul Drochia, un sat cu oameni gospodari, purtători de tradiții frumoase, a fost educată într-o familie monoparentală, unde mama, Maria Țurcan, a altoit în sufletul ei alese calități, cu dragoste de oameni, de tradiții și valori umane, fiind îngerul ei păzitor dintotdeauna! Și-a făcut studiile la școală din sat, unde a avut parte de profesori model, care i-au inspirat dragostea pentru pedagogie, ca mai apoi să-și urmeze visul la Institutul Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din orașul Bălți. Ulterior la vârsta de 50 de ani, a susținut lucrarea de Masterat în „Managementul educațional”, la Universitatea de Stat din Moldova. Fiind protagonista interviului ce urmează, am decis să aduc cititorului o informație utilă, după care veți spune că proverbul „Omul sfințește locul” se referă, cu certitudine la oamenii de calitate, care merită respectul nostru și cuvinte de apreciere. Niciunul dintre noi nu am fi cei care suntem astăzi fără ca un învățător sau profesor, să nu-și fi dedicat timpul, talentul educativ și energia pentru a ne motiva curiozitatea și a ne inspira să învățăm. Nu am ezitat să o descos frumos pe Rodica Ojovan, noua Șefă a Direcției Educație, cu o experiență pedagogică frumoasă și cu planuri mărețe de viitor.

–Doamnă Rodica, Vă mulțumesc că ați acceptat să ne oferiți acest interviu pentru PP „Observatorul de Nord”! Un lucru bine cunoscut, este că la baza formării noastre a stat un vis, pe care l-am purtat cu grijă în brațe din copilărie. Unii din noi și-au urmat visul, alții l-au abandonat, având alte predilecții, sau urmând sfatul altcuiva. Care a fost visul dvs din copilărie și ce v-a determinat să alegeți vocația de profesor?

-Din copilărie mi-am dorit să devin fie medic, fie profesor și într-un final am ales profesia de învățătoare. Bucuria de a vedea progresul copiilor și sentimentul de împlinire când aceștia reușesc să învețe lucruri noi, aduce o satisfacție profundă. Relația specială pe care o creezi cu elevii face ca meseria de învățătoare să fie una deosebit de apreciată.

–Ce întâmplare sau eveniment din anii de școală sau facultate a rămas ca cea mai vie amintire?

-Cea mai vie amintire care a rămas până în prezent întipărita în suflet este prima întâlnire cu colegii de facultate. Oameni cu suflet mare, cu dorință de carte și empatici, oameni cu care am păstrat relații de prietenie până în prezent și cu care ne întâlnim anual, amintindu-ne de frumoșii ani de studenție.

–Câți ani activați în domeniul pedagogic și ce înseamnă pentru dvs această experiență?

-Activez în domeniul pedagogic timp de 34 de ani, în calitate de învățătoare, director adjunct, iar ultimii 12 ani – directoare a Gimnaziului „Ion Creangă” din satul Țarigrad. Această profesie îți oferă ocazia să modelezi viitorul copiilor, să le inspiri dorința de a învăța și să îi ajuți să își dezvolte abilitățile esențiale. Rolul tău poate avea un impact de durată asupra educației și formării lor.

–Acum, mai nou, fiind investită în funcția de șefă a Direcției Educație, ce obiective aveți stabilite în agenda de lucru pentru anul de studii 2024-2025, dar și pe termen lung?

-Cel mai important obiectiv este Educația de Calitate. În viziunea mea, educația este mai mult decât acumularea de cunoștințe. Este despre crearea unui mediu în care fiecare elev și fiecare cadru didactic se simte valoros susținut și inspirat să atingă excelența. O școală modernizată, cadre didactice bine pregătite, școli dotate cu tehnică modernă, condiții de muncă adecvate și, nu în ultimul rând, starea de bine a elevilor și profesorilor – acestea sunt ingredientele esențiale pentru o educație de calitate. În agenda mea, accentul va fi pus pe modernizarea și dotarea instituțiilor de învățământ, pe motivarea elevilor de a se implica activ în educație, dar și pe un parteneriat durabil cu părinții, pentru a asigura un parcurs educațional coerent și eficient pentru tinerii noștri, fiind omodalitate propice pentru atingerea unor obiective comune în ceea ce priveşte educația.

–Aveți deja o experiență frumoasă în domeniul pedagogic, fiind dedicată procesului educational, având la temelie propriile viziuni, principii și valori. Ce credeți despre relațiile profesor-elev și elev-profesor, și care este rețeta magică, pentru a ajunge la inimile discipolilor?

-Relația profesor-elev și elev-profesor trebuie să fie una echilibrată, bazată pe respect și colaborare. Profesorul ar trebui să fie accesibil, oferind sprijin și îndrumare elevilor, adaptându-se la nevoile și ritmul lor de învățare. Elevii trebuie să poarte respect pentru profesor prin comportament civilizat. Atât profesorii, cât și elevii joacă un rol esențial în construirea unei relații productive, bazate pe comunicare eficientă și respect reciproc.

–Ce părere aveți despre schimbul de experiență cu alte instituții de învățământ, atât la nivel local, dar și din România?

-Sunt omul schimbării și al noului. Colaborăm între școlile raionului, pentru a îmbunătăți procesul educațional. Mai nou, ne-am implicat în proiectul educațional transfrontalier cu școlile din România, abordând diverse subiecte educaționale. Colaborarea dintre școlile din România și Moldova aduce multiple beneficii, atât pentru elevi, cât și pentru profesori și sistemele educaționale din ambele țări. Prin schimburi de experiență și bune practici, cadrele didactice pot învăța unele de la altele noi metode de predare, materiale educaționale și resurse digitale, contribuind astfel la ridicarea nivelului de educație din ambele țări.

–Care este la moment starea tehnică a instituțiilor de învățământ din raion, vizavi de pregătirea pentru sezonul de iarnă? Dacă sunt în acest sens greutăți, impedimente, cum intenționați să le depășiți, pentru a soluționa aceste probleme?

-La momentul actual, din discuțiile cu managerii școlari, nu s-au depistat probleme majore în legătură cu starea tehnică a instituțiilor de învățământ cu privire la pregătirea pentru sezonul de iarnă. Urmează să efectuăm vizite în teritoriu, pentru a cunoaște starea reală a lucrurilor, pentru a identifica problemele existente și căile de soluționarea a lor.

–Care este la moment situația în raion, în ce privește instituțiile de învățământ cu un număr mic de elevi? Dacă vor fi comasate, sau vor continua să funcționeze?

-La momentul actual, școlile cu un număr mic de elevi reprezintă cea mai gravă problemă, deoarece anul acesta 80% (6,5 mln. lei) din componenta raională a fost alocata pentru funcționarea lor. Spre exemplu, funcționarea unei școli mici cu doar 10 elevi poate fi considerată nerezonabilă din mai multe motive practice și financiare, precum sunt: Costuri ridicate– menținerea unei școli presupune costuri administrative, de personal și de infrastructură Pentru un număr mic de elevi, aceste costuri devin disproporționat de mari, ceea ce face ca investiția să nu fie eficientă din punct de vedere financiar. 2. Resurse limitate și lipsa diversității în educație – cu un număr mic de elevi, școala ar putea să nu dispună de resursele necesare pentru a oferi o educație diversificată, cum ar fi profesorii specializați în diferite materii sau echipamentele necesare pentru laboratoare sau activități extracurriculare. De asemenea, elevii nu au suficientă interacțiune socială și diversitate în experiențele lor de învățare. 3. Lipsa unei comunități școlare dinamice – școlile mici pot oferi mai puține oportunități pentru elevi de a colabora în grupuri mari, de a participa la activități colective și de a dezvolta abilități de cooperare și competiție sănătoasă. Un mediu școlar mai mare oferă o comunitate mai vibrantă și un cadru mai bogat pentru dezvoltarea socială. Pentru aceste motive, consolidarea resurselor prin comasarea școlilor mici este adesea o soluție mai rezonabilă, care oferă elevilor un mediu educațional mai bine dotat și o experiență școlară mai bogată.

–Ce planuri de viitor aveți în elaborarea unor programe durabile pentru o educație de calitate în instituțiile de învățământ din raionul Drochia?

Conform planului strategic de dezvoltare a învățământului în raionului Drochia pentru următorii 4 ani, am planificat: reparații capitale a instituțiilor de învățământ, dotarea cu mobilier și tehnică de calcul, promovarea examenelor de absolvire și bacalaureat 100%, crearea terenurilor de joacă pentru învățământul timpuriu, „întinerirea” colectivelor pedagogice, stabilirea relațiilor de parteneriat cu diverși agenți economici și alte instituții școlare din țară și de peste hotare.

Ce ar trebui, în opinia dvs, de îmbunătățit sau de modificat în programul școlar?

Pentru a îmbunătăți programul școlar, mai multe aspecte ar putea fi adaptate și modernizate, pentru a răspunde nevoilor actuale ale elevilor și cerințelor societății. Iată câteva sugestii importante: Adaptarea la nevoile individuale ale elevilor – Curriculumul ar trebui să fie mai flexibil și personalizat, pentru a permite elevilor să își dezvolte talentele și interesele specifice. Un program rigid nu ține cont de ritmul diferit de învățare al fiecărui elev. Introducerea unor opțiuni suplimentare, precum module elective, ar putea ajuta la personalizarea procesului educațional. 2. Învățarea prin practică și dezvoltarea abilităților de viață – Curriculumul actual ar trebui să includă mai multe activități practice și aplicate, care să pregătească elevii pentru viața reală. Abilitățile de viață (cum ar fi gestionarea finanțelor personale, rezolvarea problemelor, lucrul în echipă și gândirea critică) trebuie integrate în mod activ în programul școlar. O abordare orientată spre proiecte și activități interdisciplinare poate ajuta în acest sens. 3. Includerea tehnologiei și competențelor digitale – Într-o lume digitală, competențele tehnologice devin esențiale. Programul școlar ar trebui să includă cursuri axate pe utilizarea responsabilă a tehnologiei, programare, securitatea cibernetică și alte abilități digitale. În plus, utilizarea tehnologiei în predare (platforme digitale, resurse interactive) poate face procesul educațional mai atractiv și eficient. 4. Reducerea supraîncărcării curriculare – Elevii se confruntă adesea cu un volum mare de informații teoretice și un program extrem de încărcat, ceea ce poate duce la oboseală și stres. Reducerea volumului de materie și concentrarea pe esențial ar ajuta elevii să înțeleagă și să rețină mai bine informațiile, în loc să învețe doar pentru examene. 5. Educație pentru sănătate emoțională și mentală – Este esențial ca școlile să ofere suport pentru dezvoltarea sănătății emoționale și mentale a elevilor. Introducerea unor cursuri dedicate pentru gestionarea emoțiilor, reducerea stresului și dezvoltarea rezilienței psihice ar putea ajuta elevii să facă față presiunilor academice și personale. Prin ajustarea programului școlar pentru a fi mai adaptat nevoilor elevilor din prezent, educația ar deveni mai relevantă, practică și orientată spre viitor.

– Curriculumul ar trebui să fie mai flexibil și personalizat, pentru a permite elevilor să își dezvolte talentele și interesele specifice. Un program rigid nu ține cont de ritmul diferit de învățare al fiecărui elev. Introducerea unor opțiuni suplimentare, precum module elective, ar putea ajuta la personalizarea procesului educațional. – Curriculumul actual ar trebui să includă mai multe activități practice și aplicate, care să pregătească elevii pentru viața reală. Abilitățile de viață (cum ar fi gestionarea finanțelor personale, rezolvarea problemelor, lucrul în echipă și gândirea critică) trebuie integrate în mod activ în programul școlar. O abordare orientată spre proiecte și activități interdisciplinare poate ajuta în acest sens. – Într-o lume digitală, competențele tehnologice devin esențiale. Programul școlar ar trebui să includă cursuri axate pe utilizarea responsabilă a tehnologiei, programare, securitatea cibernetică și alte abilități digitale. În plus, utilizarea tehnologiei în predare (platforme digitale, resurse interactive) poate face procesul educațional mai atractiv și eficient. – Elevii se confruntă adesea cu un volum mare de informații teoretice și un program extrem de încărcat, ceea ce poate duce la oboseală și stres. Reducerea volumului de materie și concentrarea pe esențial ar ajuta elevii să înțeleagă și să rețină mai bine informațiile, în loc să învețe doar pentru examene. – Este esențial ca școlile să ofere suport pentru dezvoltarea sănătății emoționale și mentale a elevilor. Introducerea unor cursuri dedicate pentru gestionarea emoțiilor, reducerea stresului și dezvoltarea rezilienței psihice ar putea ajuta elevii să facă față presiunilor academice și personale. Prin ajustarea programului școlar pentru a fi mai adaptat nevoilor elevilor din prezent, educația ar deveni mai relevantă, practică și orientată spre viitor. Putem afirma cu certitudine că sunteți o femeie împlinită atât în plan personal, cât și profesional. Cum reușiți să îmbinați atât de armonios rolul de soție, mamă, bunică cu nobila și responsabila vocație de profesor și lider al Direcției Educație?

Îmbinarea acestor roluri diverse necesită un echilibru atent și o gestionare eficientă a timpului, dar este posibil prin câteva strategii importante: Prioritizarea și planificarea eficientă, separarea timpului pentru fiecare rol, delegarea și acceptarea ajutorului, flexibilitate și adaptare. Gestionarea acestor responsabilități multiple poate fi solicitantă, dar cu o abordare organizată și o atitudine pozitivă, poți menține un echilibru sănătos între viața personală și cea profesională.

Ne-ar interesa foarte mult și gândul de după culise: nu ați regretat niciodată că ați ales această profesie, sau dacă ați visat vreodată cum ați fi fost în rolul de medic, juristă sau artistă? Dacă ați face din nou o alegere, ce ați prefera?

Nu am regretat niciodată de alegerea făcută, a fost una conștientă și în baza unui vis din copilărie. Iar dacă ar fi să aleg din nou, tot acest parcurs profesional l-aș alege, pentru că un profesor este medicul sufletelor copiilor, juristul conflictelor și artist la orele de studiu, de aceea pot spune că sunt împlinită din punct de vedere profesional.

Ce preferați să faceți de obicei în timpul liber? Cu ce vă delectați sufletul în afara orelor de muncă?

În afara orelor de muncă, întru în rolul de fiică, mamă, bunică, soție. Îmi place să gătesc și să descopăr noi locații frumoase, îmi place să mă dezvolt continuu și mereu găsesc noi informații pentru a deveni o versiune mai bună a mea.

Ce înseamnă, în viziunea dvs. o școală europeană și cum vedeți instituțiile de învățământ din raionul Drochia peste 10 ani?

O școală europeană se referă la o instituție educațională care promovează valori europene, oferă un curriculum bazat pe standarde educaționale internaționale și pune accent pe diversitate, multiculturalism și pregătirea elevilor pentru o societate globalizată. Iar peste 10 ani, consider că instituțiile de învățământ din raionul Drochia vor fi mult mai conectate la tehnologie, globalizate și orientate către nevoile viitorului, pregătind elevii pentru o lume într-o continuă schimbare.

Care este motto-ul dvs de care vă ghidați în viață și cu ce îndemn veniți pentru părinți, profesori și elevi în acest început de an școlar?

Motto-ul de care mă ghidez în viață este: „Educația este cheia care deschide toate ușile succesului.” Acesta reflectă importanța învățării continue și a dezvoltării personale. Vin cu un îndemn pentru părinți la început de an școlar: „Fiți alături de copiii voștri nu doar pentru a-i sprijini academic, ci și pentru a le oferi încredere, răbdare și dragoste. Împreună, educația devine o aventură plină de descoperiri.”

Mulțumesc mult pentru interviul acordat și Vă dorim mult succes, răbdare și perseverență! Rămâneți mereu a fi o sursă de inspirație și motivație pentru un scop nobil și frumos în beneficiul comunității!

Pentru conformitate:

Delia DUMITRESCU