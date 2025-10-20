Peste o sută de școli din R. Moldova contractează servicii de catering pentru elevii de gimnaziu

Tot mai multe instituții de învățământ din Republica Moldova apelează la servicii de catering pentru a asigura mic-dejunuri gratuite elevilor de gimnaziu. În prezent, peste o sută de școli au semnat contracte cu firme specializate, întrucât nu dispun de cantine proprii în care să poată prepara hrana.

Firmele de catering sunt obligate să respecte normele impuse de autorități, care prevăd o alimentație sănătoasă, variată și bogată în fructe. La gimnaziul din satul Pelinia, raionul Drochia, angajații companiei de catering ajung zilnic la ora 10:00 cu micul dejun pentru elevi.

„Avem meniul pentru zece zile ca să nu se repete. Le oferim carne și chifle cu carne, tartine cu brânză tare și diferite plăcinte. Ne străduim să îi hrănim sănătos și proaspăt”, a declarat Alexandru Sacaliuc, administratorul firmei de catering.

„Mâncarea e gustoasă și îmi place. Nu trebuie să mergem la cantină, avem timp și nu miroase școala a mâncare”, a spus un elev.

Deși instituția dispune de o cantină, aceasta este amplasată într-un alt bloc, ceea ce ar fi impus elevilor să traverseze strada. „Acum copiii nu mai sunt nevoiți să alerge la magazin în pauze pentru gustări nesănătoase. Mâncarea adusă este sănătoasă, proaspătă și livrată la timp”, a menționat Olesea Gopșa, profesoară de biologie.

De la începutul acestui an școlar, toți elevii de gimnaziu beneficiază de mic dejun gratuit – aproximativ 153 de mii de copii din peste 1.000 de școli, gimnazii și licee. Dacă anterior această facilitate era destinată doar claselor primare, acum numărul total al beneficiarilor a crescut la circa 300 de mii de elevi din întreaga țară.

