Pensia va veni pe 2 septembrie. Vezi când vei primi alocațiile sociale, ajutorul social sau îndemnizațiile

De către
OdN
-
0
83

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță despre executarea finanțării primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 milioane lei pentru luna septembrie.

Finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va fi la data de 2 septembrie, la data de 8 septembrie urmează a fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat, iar la data de 12 septembrie va fi finanțat ajutorul social.

Transferul pentru indemnizațiile unice la nașterea copilului, indemnizațiile pentru creșterea copiilor, indemnizațiile pentru creșterea copiilor gemeni și indemnizațiile paternale vor fi finanțate în zilele de 1, 5, 12 și 19 septembrie. Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și indemnizațiile de maternitate vor fi finanțate în data de 8, 15 și 22 septembrie.

Totodată, CNAS îndemnă tăticii și mămicile să deschidă un card social pentru a primi banii în orice colț al lumii.

CNAS depune continuu efort pentru a simplifica accesul cetățenilor la informații utile din domeniul asigurărilor sociale de stat și a îmbunătăți procesul de interacțiune cu plătitorii de contribuții la Bugetul de Asigurări Sociale de Stat


Articolul precedentMeteo, 1 septembrie 2025: toamna începe cu valori termice de vară
Articolul următorHoroscopul zilei de 1 septembrie 2025. Capricornii au nevoie de odihnă. Află ce se întâmplă cu zodia ta
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.