„Patrie, Onoare și Știință” – deviza care însoțește fiecare elev la start de an școlar

Liceul Teoretic „Bogdan – Petriceicu Hasdeu” din orașul Drochia a răsunat din nou de emoții și zâmbete . Ziua de 1 septembrie, cunoscută drept „Ziua Cunoștințelor”, a adunat elevi, profesori și părinți pentru a marca începutul unui nou an școlar.

Atmosfera festivă a fost deschisă de Iurie Melinte, directorul instituției, care a adresat un mesaj cald elevilor clasei a X-a și părinților acestora:

„Din partea noastră, a colectivului de profesori, pentru clasa a X-a le dorim un bun venit. Vă mulțumesc că ați acceptat să fiți din familia Hasdeu. Bun venit, stimați părinți! Să știți și să fiți liniștiți că copiii voștri sunt în mâini bune.”

Totodată, un gând special a fost îndreptat și către elevii din clasa a XII-a, care în acest an vor susține examenul de bacalaureat, fiind un pas important spre viitor.

Printre mesajele de suflet rostite la eveniment s-a remarcat și cel al doamnei profesoare Marina Lefter, cadru didactic de limba și literatura română:

„Vă felicit cu prima zi de toamnă, care este și Ziua Cunoștințelor. Această sărbătoare vine imediat după sărbători de mare importanță națională: 27 august – Ziua Independenței Republicii Moldova și 31 august – Ziua Națională a Limbii Române. Republica Moldova are astăzi 34 de ani vârsta libertății, independenței și suveranității câștigate de poporul nostru.”

Festivitatea a fost completată de momente artistice pregătite de elevii liceului prin cântece și poezii care au adus un plus de emoție sărbătorii.

Astfel, 1 septembrie la Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu Hasdeu” nu a însemnat doar începutul unui nou an școlar, ci și o reamintire a valorilor care ne unesc: Patrie, Onoare și Știință.

Elena-Gabriela ȘTIRBU, corespondentă VIP HTSJ