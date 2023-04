Paștele Blajinilor: Învățături de la preotul-paroh Andrei Seredenco

Paștele Blajinilor, cunoscut și sub denumirea de Paștele Morților sau Paștele Vechilor, este o zi în care ne aducem aminte de cei dragi care ne-au părăsit. Din popor, se spune că în această zi, porțile raiului sunt deschise, astfel încât sufletele celor decedați pot fi vizitate de cei vii și pot primi daruri și respect. Pentru a cunoaște careva reguli de comportare și comemorare, l-am contactat pe părintele-paroh Andrei Seredenco de la biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din municipiul Soroca.

La întrebările noastre, părintele s-a oferit să răspunndă cu trimitire la Sfânta Scriptură.

Există o perioadă anume în care trebuie să începem să ne pregătim pentru Paștele Blajinilor?

Amintiți-vă despre faptele demne ale înaintașilor voștri, îndemnând și copiii să le urmeze pilda cea bună! Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa. (Evrei 13,7).

Cel mai indicat e că în ajun să curățați și să amenajați mormintele strămoșilor voștri! A avea grijă de mormintele apropiaţilor este o dovadă de iubire.

2. Este permisă mâncarea la cimitir, să stăm să mâncăm pomenind pe cei care nu mai sunt printre noi?

Faceți masa de pomenire acasă sau amenajați o masă pentru cei din familii defavorizate!

Deci, când faci milostenie, nu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii în sinagogi şi pe uliţe, ca să fie slăviţi de oameni; adevărat grăiesc vouă: şi-au luat plata lor. Tu însă, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta, ca milostenia ta să fie într-ascuns şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie. (Matei 6,2-4).

Când faci prânz sau cină, nu chema pe prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, nici pe rudele tale, nici vecinii bogaţi, ca nu cumva să te cheme şi ei, la rândul lor, pe tine, şi să-ţi fie ca răsplată. Ci, când faci un ospăţ, cheamă pe săraci, pe neputincioşi, pe şchiopi, pe orbi, şi fericit vei fi că nu pot să-ţi răsplătească. Căci ţi se va răsplăti la învierea drepţilor. (Luca 14,12-14).

3. Cum trebuie să ne comportăm în timpul Paștelui Blajinilor și care sunt comportamentele care trebuie evitate în această perioadă?

Unii se folosesc de acest prilej de comemorare a celor răposați demonstrând bogăţia, statutul social. Toate acestea nu au nimic în comun cu esenţa sărbătorii.

În primul rand, imbrăcați-vă decent din respect pentru cei răposați! Podoaba voastră să nu fie cea din afară: împletirea părului, podoabele de aur şi îmbrăcarea hainelor scumpe, ci să fie omul cel tainic al inimii, întru nestricăcioasa podoabă a duhului blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. (1 Petru 3,3-4).

Nu consumați alcool, nu mâncați, nu fumați și nu înjurați pe la morminte! Nu ştiţi, oare, că nedrepţii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă amăgiţi: … nici beţivii, nici batjocoritorii, … nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. (I Corinteni 6,9-10).

După ce plecați din cimitir, nu lăsați gunoi și mâncare pe morminte, căci cei adormiți nu au nevoie de mâncare și băutură, ci de rugăciunile noastre. Căci la înviere (cea de obște), (sufletele) nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu în cer. (Matei 22,30).

4. Ce fel de rugăciuni sau alte activități spirituale trebuie să facem în timpul Paștelui Blajinilor?

Nu dați importanța obiceiurilor băbești, ci învățăturii evanghelice!

Iar de basmele cele lumeşti şi băbeşti, fereşte-te şi deprinde-te cu dreapta credinţă” (1 Timotei 4;7).

Pentru sufletele celor adormiți și pentru iertarea păcatelor lor, pomeniți-i, aducând la cimitir pomeni pentru cei care au nevoie.

5. Ce trebuie să facem dacă nu putem participa la slujbele de Paștele Blajinilor din cauza unor motive de sănătate sau alte motive serioase?

Aprindeți o lumânare și rugați-vă pentru cei adormiți! Vă îndemn deci, înainte de toate, să faceţi cereri, rugăciuni, mijlociri, mulţumiri, pentru toţi oamenii. (1 Timotei 2,1).

Cum putem asigura că respectăm regulile și tradițiile de Paștele Blajinilor și cum putem să fim un exemplu pentru ceilalți în comunitatea noastră religioasă?

Demonstrați că sunteți oameni civilizați, onești, modești și credincioși! Din gura voastră să nu iasă nici un cuvânt rău, ci numai ce este bun, spre zidirea cea de trebuinţă, ca să dea har celor ce ascultă. (Efeseni 4,29). Umblaţi întru iubire, precum şi Hristos ne-a iubit pe noi şi S-a dat pe Sine pentru noi, prinos şi jertfă lui Dumnezeu, întru miros cu bună mireasmă. (Efeseni 5,2).

Nu faceți schimb de pomeni unii cu alții, dar faceți milostenie cu cei care într-adevăr au nevoie! Dărnicia ta să atingă pe toţi cei în viaţă şi chiar morţilor fă-le parte de dărnicia ta (Sir. 7,35).

Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. (Matei 25,36).