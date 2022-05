Parlamentul a decis astăzi ca Peștera Bechir, din Soroca, să fie inclusă în Registrului monumentelor ocrotite de stat

Astăzi Parlamentul Republicii Moldova a hotărât, cu votul a 75 de deputați, modificarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat. Astfel i s-a atribuit statutul de monument inclusiv și schitului rupestru „Peștera Bechir”, de la marginea Sorocii. Decizia ar trebui să fie urmată de conservarea și punerea în valoare a acestei peșteri deosebite, pe care oaspeții Sorocii o pot vedea în stânca albă, atunci când vin dinspre Chișinău.

În Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, la capitolul „ZONA DE NORD”, compartimentul „Raionul Soroca” s-a completat cu următoarea poziție:

„2820.1. Stânca abruptă din stânga (nord) a Râpei Bechir (Bechirov Iar), la sud de or. Soroca, ocolul silvic Soroca, Zastînca II, parcela 24) Schitul rupestru „Peștera lui Bechir” sec. XVIII-XIX. Astfel că a fost recunoscută importanța națională a monumentului, atât ca patrimoniu istoric cât și cultural.

Acum vreo 6 ani, cu o astfel de inițiativă a venit Secția Cultură și Turism Soroca, dar birocrația nu a permis ca ideea să fie realizată așa cum și-au dorit inițiatorii. „Noi am scris în 2016 o scrisoare către Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova, după care a fost înaintată la Ministerul Culturii, își amintește Tamara Coșciug, specialist superior la Secția Cultură și Turism Soroca. Scrisoarea conținea și o notă informativă despre Peșter Bechir, în care solicitam să fie introdusă în Registrul Monumentelor Ocrotite de Stat. De la Ministerul Culturii am primit un răspuns semnat de viceministrul Postică, care ne-a explicat că ministerul susține solicitarea noastră, doar că trebuie de pregătit dosarul. Eu eram foarte entuziasmată în pregătirea dosarului, fiindcă aveam toate cele necesare, dar era un punct în care se vorbea despre terenul aferent peșterii rupestre. Am mers la arhitectul raionului, Ion Golovatîi, care mi-a explicat de ce este imposibil de făcut acest lucru – terenul aparține ocolului silvic. Ocolul silvic trebuia să înainteze cererea, dar dumnealui mi-a spus că ei nu sunt de acord să o facă. Și aici s-a stopat cumva drumul de introducere a peșterii Bechir în Registrul Monumentelor. A fost făcut efortul din partea Secției Cultură și Turism Soroca, mai ales că pentru a câștiga proiecte referitor la acest monument, urma să aibă statutul necesar. Noi am făcut tot ceea ce era posibil la moment”.

Ulterior, pe internet a fost plasată o petiție on-line unde cetățenii au fost îndemnați să semneze pentru a cere ca autoritățile locale și naționale să nu ignore acest monument, dar să întreprindă măsuri urgente de conservare, restaurare și promovare!

Schitul rupestru “Peştera Bechir” poate fi admirat când mergi pe serpantina de la intrarea în municipiul Soroca. Deși este la vedere, accesul către chilie e foarte dificil, din cauza înălțimii de peste 6 metri de la nivelul solului. Denumirea “Peștera Bechir” a fost dată de localnici, Bechir fiind numele unui călugăr care s-ar fi adăpostit în stâncă acum câteva secole. Vechimea ei însă rămâne o enigmă pentru cercetători. Se crede ca aceasta datează din secolele VIII-IX, potrivit unor cercetări făcute de istoricul Vlad Ghimpu. Tot el avertizează despre pericolul distrugerii acestui monument istoric, dacă nu va fi protejat și restaurat. O schiță documentară despre această peșteră a fost filmată anul trecut în cadrul proiectului cinematografic „Moldova Mea” realizat de OWH Studio cu suportul Ambasadei SUA în Republica Moldova.